MSCI Index में बड़ा फेरबदल! Coforge, LIC और Adani Green समेत इन 4 शेयरों की हो सकती है एंट्री, जानें कितना आएगा पैसा

MSCI November 2026 Review: शेयर बाजार में जल्द ही कुछ कंपनियों के लिए बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। MSCI Global Standard Index की नवंबर 2026 समीक्षा का ऐलान 12 नवंबर को भारतीय समय के मुताबिक सुबह 3:30 बजे होना है। इस फैसले से पहले ब्रोकरेज हाउस नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च ने अपने अनुमान जारी किए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, Coforge, LIC, Adani Green और Meesho को इंडेक्स में जगह मिल सकती है। वहीं, ICICI Life Insurance और PI Industries के बाहर होने की संभावना जताई गई है। अगर ये बदलाव होते हैं तो कुछ शेयरों में हजारों करोड़ रुपये की संभावित खरीदारी और बिकवाली देखने को मिल सकती है। नए बदलाव 30 नवंबर 2026 से लागू होंगे।
नुवामा के अनुमान के मुताबिक, चार कंपनियों को MSCI Global Standard Index में शामिल किया जा सकता है। इंडेक्स में शामिल होने से उन फंडों की खरीदारी आ सकती है जो MSCI को ट्रैक करते हैं।
|कंपनी
|संभावित खरीदारी (करोड़ रुपये)
|अनुमानित शेयरों की संख्या
|औसत कारोबार के मुकाबले
|Coforge
|₹6,138.2 करोड़
|3 करोड़
|10.9 गुना
|LIC
|₹4,681.2 करोड़
|11.9 करोड़
|15.7 गुना
|Adani Green
|₹2,820 करोड़
|2 करोड़
|12.1 गुना
|Meesho
|₹2,387.6 करोड़
|10.3 करोड़
|6.1 गुना
जहां चार कंपनियों को इंडेक्स में जगह मिलने का अनुमान है, वहीं दो कंपनियां बाहर भी हो सकती हैं। नुवामा की रिपोर्ट के मुताबिक, ICICI Life Insurance और PI Industries के शेयरों में संभावित बिकवाली देखने को मिल सकती है।
|कंपनी
|संभावित बिकवाली (करोड़ रुपये)
|अनुमानित शेयरों की संख्या
|औसत कारोबार के मुकाबले
|ICICI Life Insurance
|₹1,363 करोड़
|3.2 करोड़
|18.5 गुना
|PI Industries
|₹1,109.2 करोड़
|70 लाख
|6.7 गुना
दुनिया के कई निवेश फंड MSCI जैसे इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। इन फंडों का निवेश इंडेक्स में शामिल कंपनियों के हिसाब से तय होता है। जब इंडेक्स में किसी नए शेयर को जगह मिलती है तो उसे ट्रैक करने वाले फंड अपने पोर्टफोलियो में उस शेयर को शामिल करने के लिए खरीदारी कर सकते हैं। इसके उलट, किसी कंपनी के इंडेक्स से बाहर होने पर उससे जुड़े फंड अपनी हिस्सेदारी कम कर सकते हैं या शेयर बेच सकते हैं। इसी वजह से इंडेक्स में शामिल होने की संभावना वाले शेयरों में संभावित खरीदारी और बाहर होने वाले शेयरों में बिकवाली के अनुमान पर निवेशकों की नजर रहती है।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।