MSTC Share Price: 58% मुनाफे की खबर आते ही रॉकेट बना यह सरकारी शेयर, 20% उछलकर रिकॉर्ड हाई के करीब पहुंचा भाव!

MSTC Share Price Surge: शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच सरकारी कंपनियों (PSU) के शेयर एक बार फिर निवेशकों की पहली पसंद बन रहे हैं। शुक्रवार, 13 नवंबर को केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी एमएसटीसी लिमिटेड (MSTC) के शेयरों में जबरदस्त तूफानी तेजी देखने को मिली। दूसरी तिमाही के शानदार वित्तीय नतीजों के ऐलान के बाद कंपनी का शेयर 20 प्रतिशत उछलकर BSE पर 783.65 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। इस उछाल के साथ ही यह स्टॉक अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर के बेहद करीब आ गया है।

कमाई में ऐतिहासिक उछाल सितंबर 2026 में MSTC ने अपनी वित्तीय मजबूती का लोहा मनवाया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 57.73 प्रतिशत बढ़कर 74.92 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 47.50 करोड़ रुपये था। इसी दौरान कंपनी के रेवेन्यू में भी 29.41 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई और यह 85 करोड़ रुपये से बढ़कर 110 करोड़ रुपये हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 43.39 प्रतिशत का इजाफा हुआ है, जो 51.53 करोड़ रुपये से बढ़कर 73.89 करोड़ रुपये पर आ गया। कंपनी नेट प्रॉफिट मार्जिन मार्जिन भी पिछले साल के 55.9 प्रतिशत के मुकाबले अब बढ़कर 68.1 प्रतिशत हो गया है।

लिस्टिंग के बाद अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कंपनी की तरफ से जारी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के मुताबिक, मार्च 2019 में शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद से यह किसी भी दूसरी तिमाही और छमाही का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। प्रेजेंटेशन में दूसरी तिमाही का टैक्स से पहले का मुनाफा (PBT) 99.53 करोड़ रुपये और टैक्स के बाद का मुनाफा (PAT) 74.60 करोड़ रुपये बताया गया है। हालांकि, अर्निंग्स ब्रीफ में दर्ज 74.92 करोड़ रुपये के नेट प्रॉफिट और प्रेजेंटेशन के आंकड़े में मामूली अंतर देखा गया है।

मार्च के निचले स्तर से 116% की छलांग शुक्रवार की 20 प्रतिशत की तेजी के बाद MSTC का शेयर अब सितंबर 2026 में बने अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल 804 रुपये से महज 2.5 प्रतिशत ही दूर रह गया है। जिन निवेशकों ने मार्च 2026 में 362 रुपये के निचले स्तर पर इस शेयर में भरोसा जताया था, उनका पैसा अब तक 116 प्रतिशत बढ़ चुका है। पिछले एक महीने में 15 प्रतिशत, तीन महीने में 34 प्रतिशत और छह महीने में 81 प्रतिशत का शानदार रिटर्न दिया है। सालाना आधार पर भी यह स्टॉक निवेशकों को 48 प्रतिशत का मुनाफा दे चुका है।