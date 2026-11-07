Muhurat Trading 2026: मुहूर्त ट्रेटिंग पर पिछले 10 सालों में बाजार ने कैसा किया प्रदर्शन? देख लीजिए पूरा लेखा-जोखा

Muhurat Trading 2026: दिवाली के त्योहार पर लोग निवेश की शुरुआत का सबसे मुफीद समय मानते हैं। दरअसल, इस दिन से नए संवत की शुरुआत होती है। दिवाली 2026 से संवत 2083 शुरू होने जा रहा है। इसलिए इस दिन को निवेश की शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है। हर साल की तरह इस बार भी भारतीय शेयर बाजार में स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग का आयोजन होने जा रहा है। रविवार, 8 नवंबर को दोपहर 2:20 बजे से 3:30 बजे तक BSE और NSE में यह प्रतीकात्मक ट्रेडिंग होगी।

मुहूर्त ट्रेडिंग 2026 टाइमिंग शेयर बाजार में रविवार को सप्ताहिक अवकाश रहता है, लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए इस दिन स्पेशल विंडो खोली जा रही है। आमतौर पर इस स्पेशल सेशन में आम कारोबारी दिनों के मुकाबले भले ही वॉल्यूम कम रहता है, लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा है। छोटे और रिटेल निवेशकों से बड़े इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स तक इस दौरान खरीदारी कर अपनी समृद्धि की कामना करते हैं। रविवार, 8 नवंबर को दोपहर 2:20 बजे से 3:30 मिनट यानी कुल 70 मिनट के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर कामकाज होगा। वहीं, बाकी समय के लिए बाजार बंद रहेगा।

पिछले 10 मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन पर कैसा रहा बाजार का रुख अगर पिछले 10 साल के ट्रेडिंग सेशन के प्रदर्शन पर नजर डालें, तो ज्यादातर सालों में तेजी दर्ज की गई है। पिछले 10 सालों में 8 बार निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ है। हालांकि, यह बढ़त बहुत ज्यादा नहीं रहती है। आमतौर पर 1 प्रतिशत से कम के रेंज में बाजार बंद हुआ है। हाल के सालों में 2022 का स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन सबसे मजबूत रहा था। इस दौरान इंडेक्स 0.88% का उछाल दर्ज किया था। पिछले साल 2025 में 21 अक्टूबर को आयोजित सत्र में भी बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ था। वहीं, अगर रिकॉर्ड की बात करें तो 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान 28 अक्टूबर को बाजार ने करीब 6% की रिकॉर्ड छलांग लगाई थी।

कैसा था साल 2025 का मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन बीता संवत 2082 भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहद कठिन साबित हुआ। दरअसल, मिडिल ईस्ट के जियो-पॉलिटिकल टेंशन ने क्रूड ऑयल की कीमतों को 110 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंचा दिया था, जिसके चलते अकेले मार्च महीने में निफ्टी 11.3% तक टूट गया। रुपये की गिरती चाल, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उछाल और महंगाई को काबू करने के लिए रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट को 5.50% तक बढ़ाने जैसे फैसलों ने निवेशकों परेशान किया था। विदेशी निवेशकों (FPIs) ने 3.3 लाख करोड़ रुपये यानी करीब 35 अरब डॉलर की रिकॉर्ड बिकवाली की थी।

किस साल कैसा रहा प्रदर्शन, देखिए लिस्ट

वर्ष निफ्टी 50 का रिटर्न 2026 ?? 2025 +0.10% 2024 +0.41% 2023 +0.52% 2022 +0.88% 2021 +0.49% 2020 +0.47% 2019 +0.37% 2018 +0.65% 2017 -0.63% 2016 -0.14%