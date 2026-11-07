Muhurat Trading 2026: मुहूर्त ट्रेटिंग पर पिछले 10 सालों में बाजार ने कैसा किया प्रदर्शन? देख लीजिए पूरा लेखा-जोखा

Muhurat Trading 2026: दिवाली के त्योहार पर लोग निवेश की शुरुआत का सबसे मुफीद समय मानते हैं। दरअसल, इस दिन से नए संवत की शुरुआत होती है। दिवाली 2026 से संवत 2083 शुरू होने जा रहा है। इसलिए इस दिन को निवेश की शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है। हर साल की तरह इस बार भी भारतीय शेयर बाजार में स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग का आयोजन होने जा रहा है। रविवार, 8 नवंबर को दोपहर 2:20 बजे से 3:30 बजे तक BSE और NSE में यह प्रतीकात्मक ट्रेडिंग होगी।

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मुहूर्त ट्रेडिंग 2026 टाइमिंग शेयर बाजार में रविवार को सप्ताहिक अवकाश रहता है, लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए इस दिन स्पेशल विंडो खोली जा रही है। आमतौर पर इस स्पेशल सेशन में आम कारोबारी दिनों के मुकाबले भले ही वॉल्यूम कम रहता है, लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा है। छोटे और रिटेल निवेशकों से बड़े इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स तक इस दौरान खरीदारी कर अपनी समृद्धि की कामना करते हैं। रविवार, 8 नवंबर को दोपहर 2:20 बजे से 3:30 मिनट यानी कुल 70 मिनट के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर कामकाज होगा। वहीं, बाकी समय के लिए बाजार बंद रहेगा।

पिछले 10 मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन पर कैसा रहा बाजार का रुख अगर पिछले 10 साल के ट्रेडिंग सेशन के प्रदर्शन पर नजर डालें, तो ज्यादातर सालों में तेजी दर्ज की गई है। पिछले 10 सालों में 8 बार निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ है। हालांकि, यह बढ़त बहुत ज्यादा नहीं रहती है। आमतौर पर 1 प्रतिशत से कम के रेंज में बाजार बंद हुआ है। हाल के सालों में 2022 का स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन सबसे मजबूत रहा था। इस दौरान इंडेक्स 0.88% का उछाल दर्ज किया था। पिछले साल 2025 में 21 अक्टूबर को आयोजित सत्र में भी बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ था। वहीं, अगर रिकॉर्ड की बात करें तो 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान 28 अक्टूबर को बाजार ने करीब 6% की रिकॉर्ड छलांग लगाई थी।

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कैसा था साल 2025 का मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन बीता संवत 2082 भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहद कठिन साबित हुआ। दरअसल, मिडिल ईस्ट के जियो-पॉलिटिकल टेंशन ने क्रूड ऑयल की कीमतों को 110 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंचा दिया था, जिसके चलते अकेले मार्च महीने में निफ्टी 11.3% तक टूट गया। रुपये की गिरती चाल, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उछाल और महंगाई को काबू करने के लिए रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट को 5.50% तक बढ़ाने जैसे फैसलों ने निवेशकों परेशान किया था। विदेशी निवेशकों (FPIs) ने 3.3 लाख करोड़ रुपये यानी करीब 35 अरब डॉलर की रिकॉर्ड बिकवाली की थी।

किस साल कैसा रहा प्रदर्शन, देखिए लिस्ट

वर्ष निफ्टी 50 का रिटर्न 2026 ?? 2025 +0.10% 2024 +0.41% 2023 +0.52% 2022 +0.88% 2021 +0.49% 2020 +0.47% 2019 +0.37% 2018 +0.65% 2017 -0.63% 2016 -0.14%

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।