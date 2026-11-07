Muhurat Trading 2026: मुहूर्त ट्रेडिंग से पहले इक्विरस ने खोले 16 शेयरों के नाम, इस शेयर में मिलेगा 73% रिटर्न

Muhurat Trading 2026: दिवाली पर सोना-चांदी खरीदने के साथ अगर आप शेयर बाजार में भी निवेश की योजना बना रहे हैं तो आपके सामने बड़ा मौका सामने आया है। इक्विरस वेल्थ की प्राइवेट वेल्थ सर्विस 'इक्विरस प्राइव' (Equirus Prive) ने 'दिवाली पिक्स 2026' जारी कर दी है। इसमें 16 ऐसे शेयरों का एक विशेष पोर्टफोलियो है, जिन पर कंपनी को पूरा भरोसा है। इसमें लार्ज-कैप, मिड-कैप और उभरती हुई कंपनियों के शेयर शामिल हैं। इस लिस्ट में बड़े बैंकों से लेकर ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं।

Advertisement

इसी लिस्ट में HDFC बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प और वोल्टास जैसे पॉपुलर शेयरों के नाम शामिल हैं। वहीं कुछ मिडकैप और उभरती कंपनियों पर भी ब्रोकरेज ने भरोसा जताया है। खास बात यह है कि इक्विरस ने रीगल रिसोर्सेज में 73 फीसदी और एमएएस फाइनेंशियल सर्विसेज में 65 फीसदी तक तेजी की संभावना जताई है। इन शेयरों के लिए निवेश की अवधि दिसंबर 2027 तक रखी गई है। ब्रोकरेज ने 16 कंपनियों को चुना है। हर एक शेयर का टारगेट प्राइस भी तय कर दिया है।

बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के ये 5 शेयर मचाएंगे धमाल ब्रोकरेज फर्म ने HDFC बैंक को चुना है। इसका टारगेट प्राइस ₹990 है। इसके मौजूदा मार्केट प्राइस से करीब 34 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। केनरा बैंक का टारगेट ₹165 है। इसमें भी 34 फीसदी का रिटर्न मिल सकता है। वहीं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का टारगेट प्राइस ₹82 है, जो ₹55 के भाव से 49 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह एमएएस फाइनेंशियल सर्विसेज का टारगेट प्राइस 450 रुपये तय किया गया है। इसमें 65 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज का टारगेट प्राइस ₹2,389 है। इसमें 49 फीसदी का रिटर्न मिल सकता है।

Advertisement

ऑटोमोबाइल सेक्टर इक्विरस प्राइव (Equirus Prive) ने अपने दिवाली पोर्टफोलियो में दो ऑटोमोबाइल कंपनियों को शामिल किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का टारगेट प्राइस ₹4,171 है। इसमें 33 फीसदी का रिटर्न मिल सकता है। वहीं, हीरो मोटोकॉर्प का टारगेट प्राइस ₹7,427 है। इसमें भी करीब 35 फीसदी की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है।

इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में कई ऐसी कंपनियां हैं, जिन्हें औद्योगिक गतिविधियों और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से फायदा मिल सकता है। लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स का टारगेट प्राइस ₹125 है तय किया है। इसमें 47 फीसदी की बढ़त देखने को मिल सकती है। टाइम टेक्नोप्लास्ट का टारगेट प्राइस ₹275 है। इसमें 58 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। ब्रोकरेज ने टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को भी शामिल किया है। इसका टारगेट प्राइस ₹3,851 है। यह ₹2,770 के भाव से इसमें 39 फीसदी का रिटर्न मिल सकता है। GMM फ़ॉडलर का टारगेट प्राइस ₹1,744 है। इसमें 46 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। फ्रंटियर स्प्रिंग्स भी पोर्टफोलियो का हिस्सा है, जिसका टारगेट प्राइस ₹2,064 है। इस शेयर से 50 फीसदी तक कमाई कर सकते है।

Advertisement

कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और बिल्डिंग सॉल्यूशंस इस सेगमेंट में ब्रोकरेज ने वोल्टास को चुना है। इसका टारगेट प्राइस ₹1,503 है। इसके मौजूदा मार्केट प्राइस से करीब 35 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

टेक्सटाइल और सिंथेटिक यार्न टेक्सटाइल सेगमेंट में ब्रोकरेज ने 'फिलाटेक्स इंडिया' को चुना है। इसका टारगेट प्राइस ₹118 तय किया गया है। इसमें 26 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है।

एनर्जी और ऑयल एंड गैस एनर्जी सेगमेंट में, इक्विरस प्राइव (Equirus Prive) ने 'सेलान एनर्जी' (Selan Energy) को चुना है। इसका टारगेट प्राइस ₹1,360 तय किया है। इसमें 54 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है।

एग्रो-प्रोसेसिंग और खाद्य सामग्री रेगल रिसोर्सेज (Regaal Resources) पोर्टफोलियो में एक एग्रो-प्रोसेसिंग कंपनी के रूप में शामिल है। यह कंपनी मक्के का स्टार्च, विशेष प्रकार के स्टार्च और स्टार्च से बने अन्य उत्पाद बनाती है। ब्रोकरेज फर्म ने इसके लिए ₹156 का टारगेट प्राइस तय किया है। इसमें सबसे ज्यादा 73 फीसदी की बढ़त की संभावना जताई है।

Advertisement

Stock Name Sector CMP ( ₹ ) Target Price ( ₹ ) Potential Upside HDFC Bank Banking 760 990 30% Canara Bank Banking 123 165 34% Equitas Small Finance Bank Banking 55 82 49% MAS Financial Services NBFC 272 450 65% Arman Financial Services NBFC 1,607 2,389 49% Mahindra & Mahindra Automobile 3,128 4,171 33% Hero MotoCorp Automobile 5,514 7,427 35% Lloyds Engineering Works Engineering 85 125 47% Time Technoplast Manufacturing 174 275 58% Technocraft Industries Manufacturing 2,770 3,851 39% GMM Pfaudler Engineering 1,194 1,744 46% Frontier Springs Engineering 1,377 2,064 50% Voltas Consumer Durables 1,115 1,503 35% Filatex India Textiles 94 118 26% Antelopus Selan Energy Oil & Gas 883 1,360 54% Regaal Resources Agro-Processing 90 156 73%

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।