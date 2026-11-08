Muhurat Trading 2026: मुहूर्त ट्रेडिंग में खरीदारी से पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें, वरना हो सकता है नुकसान

Muhurat Trading Mistake: आज दिवाली के दिन अगर आप भी शेयर बाजार में होने वाली मुहूर्त ट्रेडिंग में निवेश करने वाले हैं, तो आपको कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना होगा। 1 घंटे के लिए होने वाली इस खास ट्रेडिंग में कई लोग पहली बार शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, तो कुछ पुराने निवेशक अपने पोर्टफोलियो में नए शेयर जोड़ते हैं।

लेकिन एक बात समझना हर किसी के लिए जरूरी है कि मुहूर्त ट्रेडिंग का समय शुभ जरूर माना जाता है, मगर शेयर बाजार में मुनाफे की कोई गारंटी नहीं होती। अगर आपने आज किसी गलत शेयर में एंट्री कर ली, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर आप भी इस दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो इन 5 बातों को जरूर ध्यान में रखें।

सिर्फ शुभ मुहूर्त देखकर न खरीदें शेयर मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन शेयर बाजार में निवेश करना शुभ माना जाता है, लेकिन सिर्फ शुभ समय देखकर निवेश करना समझदारी नहीं है। शेयर खरीदने से पहले ये जरूर देखें कि कंपनी का कारोबार कैसा चल रहा है, उसका मुनाफा बढ़ रहा है या नहीं और कंपनी पर कितना कर्ज है।

सोशल मीडिया पर मिलने वाले टिप्स से बचें शेयर बाजार में नुकसान की सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया टिप्स होती है। अगर आप भी आज मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए सोशल मीडिया के टिप्स से निवेश करने वाले हैं, तो ठहरिए। ऐसे टिप्स पर आंख बंद करके भरोसा करना भारी पड़ सकता है। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले कंपनी के बारे में खुद जानकारी जुटाएं।

पूरी सेविंग शेयर बाजार में न लगाए मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन निवेश करना शुभ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी पूरी बचत शेयर बाजार में लगा दें।घर के जरूरी खर्च, मेडिकल इमरजेंसी और अन्य जरूरतों के लिए पैसा अलग रखें। उसके बाद आप जितने रुपये का रिस्क ले सकते हैं। उसके अनुसार शेयर बाजार में पैसा निवेश करें।

आज F&O से बचें मुहूर्त ट्रेडिंग सिर्फ 1 घंटे के लिए होती है। ऐसे में ज्यादा मुनाफे के चक्कर में इंट्राडे ट्रेडिंग या फ्यूचर-ऑप्शन (F&O) में उतर जाते हैं।लेकिन कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए बिना जानकारी और अनुभव के इसमें ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए।

निवेश से पहले टारगेट तय कर लें शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले ये तय करना जरूरी है कि आप शेयर कुछ दिनों के लिए या फिर लंबे वक्त के लिए खरीद रहे हैं। इसके साथ ही अपने मुनाफे का टारगेट भी पहले ही सेट कर लें।

कितने बजे शुरू होगी मुहूर्त ट्रेडिंग 2026? आज दिवाली के मौके पर 8 नवंबर 2026, रविवार को मुहूर्त ट्रेडिंग का विशेष सत्र दोपहर 2:20 बजे से 3:30 बजे तक होगा। इस सत्र के साथ संवत 2083 की शुरुआत होगी।मुहूर्त ट्रेडिंग का सत्र सामान्य कारोबारी दिन से छोटा होता है। ऐसे में निवेश करने से पहले अपनी रणनीति तैयार रखना बेहतर रहेगा।

मुहूर्त ट्रेडिंग का पूरा शेड्यूल और टाइमिंग • Block Deal Window: 1:50 PM – 2:05 PM

• Pre-Open Session: 2:05 PM – 2:20 PM

• Normal Equity Market Session: 2:20 PM – 3:30 PM

• Equity Derivatives (F&O): 2:20 PM – 3:40 PM

• Commodity Derivatives (MCX): 2:20 PM – 3:30 PM

• Closing Auction Session: 3:15 PM – 3:35 PM

• Post-Close Session: 3:50 PM – 4:00 PM