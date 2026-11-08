Muhurat Trading 2026: मुहूर्त ट्रेडिंग में खरीदारी से पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें, वरना हो सकता है नुकसान

Muhurat Trading Mistake: आज दिवाली के दिन अगर आप भी शेयर बाजार में होने वाली मुहूर्त ट्रेडिंग में निवेश करने वाले हैं, तो आपको कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना होगा। 1 घंटे के लिए होने वाली इस खास ट्रेडिंग में कई लोग पहली बार शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, तो कुछ पुराने निवेशक अपने पोर्टफोलियो में नए शेयर जोड़ते हैं।

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लेकिन एक बात समझना हर किसी के लिए जरूरी है कि मुहूर्त ट्रेडिंग का समय शुभ जरूर माना जाता है, मगर शेयर बाजार में मुनाफे की कोई गारंटी नहीं होती। अगर आपने आज किसी गलत शेयर में एंट्री कर ली, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर आप भी इस दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो इन 5 बातों को जरूर ध्यान में रखें।

सिर्फ शुभ मुहूर्त देखकर न खरीदें शेयर मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन शेयर बाजार में निवेश करना शुभ माना जाता है, लेकिन सिर्फ शुभ समय देखकर निवेश करना समझदारी नहीं है। शेयर खरीदने से पहले ये जरूर देखें कि कंपनी का कारोबार कैसा चल रहा है, उसका मुनाफा बढ़ रहा है या नहीं और कंपनी पर कितना कर्ज है।

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सोशल मीडिया पर मिलने वाले टिप्स से बचें शेयर बाजार में नुकसान की सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया टिप्स होती है। अगर आप भी आज मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए सोशल मीडिया के टिप्स से निवेश करने वाले हैं, तो ठहरिए। ऐसे टिप्स पर आंख बंद करके भरोसा करना भारी पड़ सकता है। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले कंपनी के बारे में खुद जानकारी जुटाएं।

पूरी सेविंग शेयर बाजार में न लगाए मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन निवेश करना शुभ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी पूरी बचत शेयर बाजार में लगा दें।घर के जरूरी खर्च, मेडिकल इमरजेंसी और अन्य जरूरतों के लिए पैसा अलग रखें। उसके बाद आप जितने रुपये का रिस्क ले सकते हैं। उसके अनुसार शेयर बाजार में पैसा निवेश करें।

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आज F&O से बचें मुहूर्त ट्रेडिंग सिर्फ 1 घंटे के लिए होती है। ऐसे में ज्यादा मुनाफे के चक्कर में इंट्राडे ट्रेडिंग या फ्यूचर-ऑप्शन (F&O) में उतर जाते हैं।लेकिन कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए बिना जानकारी और अनुभव के इसमें ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए।

निवेश से पहले टारगेट तय कर लें शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले ये तय करना जरूरी है कि आप शेयर कुछ दिनों के लिए या फिर लंबे वक्त के लिए खरीद रहे हैं। इसके साथ ही अपने मुनाफे का टारगेट भी पहले ही सेट कर लें।

कितने बजे शुरू होगी मुहूर्त ट्रेडिंग 2026? आज दिवाली के मौके पर 8 नवंबर 2026, रविवार को मुहूर्त ट्रेडिंग का विशेष सत्र दोपहर 2:20 बजे से 3:30 बजे तक होगा। इस सत्र के साथ संवत 2083 की शुरुआत होगी।मुहूर्त ट्रेडिंग का सत्र सामान्य कारोबारी दिन से छोटा होता है। ऐसे में निवेश करने से पहले अपनी रणनीति तैयार रखना बेहतर रहेगा।

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मुहूर्त ट्रेडिंग का पूरा शेड्यूल और टाइमिंग • Block Deal Window: 1:50 PM – 2:05 PM

• Pre-Open Session: 2:05 PM – 2:20 PM

• Normal Equity Market Session: 2:20 PM – 3:30 PM

• Equity Derivatives (F&O): 2:20 PM – 3:40 PM

• Commodity Derivatives (MCX): 2:20 PM – 3:30 PM

• Closing Auction Session: 3:15 PM – 3:35 PM

• Post-Close Session: 3:50 PM – 4:00 PM

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।