Muhurat Trading 2026: क्या मुहूर्त ट्रेडिंग पर खरीद सकेंगे म्यूचुअल फंड? रविवार के ऑर्डर पर सोमवार को होगा फैसला

Muhurat Trading 2026: आमतौर पर शेयर बाजार शनिवार और रविवार को बंद रहता है। लेकिन इस बार शेयर बाजार रविवार को खुला रहेगा। इस दिन दिवाली के खास मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग का आयोजन किया हआ है। आमतौर पर यह एक घंटे का होता है। इसे हिंदू नववर्ष और नए कारोबारी साल की शुभ शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन निवेश या कारोबार शुरू करने से सालभर समृद्धि और खुशहाली आती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हैं।
संवत 2083 के लिए 8 नवंबर को दोपहर 2.20 बजे से 3.30 बजे तक मुहुर्त ट्रेडिंग का समय रखा गया है। बाजार में प्री-ओपनिंग सेशन का समय दोपहर 2.05 बजे से लेकर 2.20 बजे तक रखा गया है। इस दौरान निवेशक शेयर बाजार में स्टॉक्स की खरीद-फरोख्त कर सकते हैं।
दिवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान म्यूचुअल फंड खरीदने के नियम सामान्य दिनों से थोड़े अलग होते हैं क्योंकि इस दिन म्यूचुअल फंड के लिए अलग से कोई 'लाइव' मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन नहीं होता है। आप मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान या आज दिन भर Groww, Zerodha Coin, Kuvera जैसे अपने ब्रोकर ऐप या प्लेटफॉर्म पर म्यूचुअल फंड ऑर्डर सबमिट कर सकते हैं।
चूंकि म्यूचुअल फंड के लिए कोई विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र नहीं होता है और रविवार को बाजार बंद होने के चलते म्यूचुअल फंड ट्रांसफर और बैंक सेटलमेंट सिस्टम पूरी तरह काम नहीं करते हैं। लिहाजा आपका यह ऑर्डर रविवार को नहीं, बल्कि अगले वर्किंग डे यानी कि सोमवार (9 नवंबर) को प्रोसेस किया जाएगा।
दरअसल, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड लिस्टेड सिक्योरिटीज नहीं होते हैं। जैसा कि ईटीएफ होता है। इसका प्रोसेस सिर्फ वीकडेज पर होता है और रविवार को कई एसेट मैनेजमेंट कंपनियां ऑर्डर भी रिजेक्ट कर देती हैं। हालांकि, कुछ कंपनियां इसका ऑर्डर लेती तो हैं लेकिन यूनिट को अगले वर्किंग डेज पर ही क्रेडिट करती हैं। इसका मतलब है कि कई प्लेटफॉर्म निवेशकों के ऑर्डर लेते तो हैं, लेकिन सेबी के नियमों के तहत उसे प्रोसेस नहीं करती हैं।
मुहूर्त ट्रेडिंग शेयर बाजार का एक विशेष सत्र है, जिसका आयोजन हर साल दिवाली के आसपास किया जाता है। इस दौरान निवेशक और ट्रेडर्स शुभ समय में शेयरों की खरीद-बिक्री करते हैं। साल 2026 में मुहूर्त ट्रेडिंग का आयोजन आज 08 नवंबर को किया गया है।
इस सत्र में निवेश करना कई लोगों के लिए एक परंपरा है। लेकिन निवेशकों को यह समझना जरूरी है कि सिर्फ शुभ दिन पर निवेश करने से मुनाफे की गारंटी नहीं मिलती। इसके लिए सही रणनीति और जोखिम को समझना भी जरूरी है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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