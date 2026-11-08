Muhurat Trading 2026: क्या मुहूर्त ट्रेडिंग पर खरीद सकेंगे म्यूचुअल फंड? रविवार के ऑर्डर पर सोमवार को होगा फैसला

Muhurat Trading 2026: आमतौर पर शेयर बाजार शनिवार और रविवार को बंद रहता है। लेकिन इस बार शेयर बाजार रविवार को खुला रहेगा। इस दिन दिवाली के खास मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग का आयोजन किया हआ है। आमतौर पर यह एक घंटे का होता है। इसे हिंदू नववर्ष और नए कारोबारी साल की शुभ शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन निवेश या कारोबार शुरू करने से सालभर समृद्धि और खुशहाली आती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हैं।
संवत 2083 के लिए 8 नवंबर को दोपहर 2.20 बजे से 3.30 बजे तक मुहुर्त ट्रेडिंग का समय रखा गया है। बाजार में प्री-ओपनिंग सेशन का समय दोपहर 2.05 बजे से लेकर 2.20 बजे तक रखा गया है। इस दौरान निवेशक शेयर बाजार में स्टॉक्स की खरीद-फरोख्त कर सकते हैं।
दिवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान म्यूचुअल फंड खरीदने के नियम सामान्य दिनों से थोड़े अलग होते हैं क्योंकि इस दिन म्यूचुअल फंड के लिए अलग से कोई 'लाइव' मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन नहीं होता है। आप मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान या आज दिन भर Groww, Zerodha Coin, Kuvera जैसे अपने ब्रोकर ऐप या प्लेटफॉर्म पर म्यूचुअल फंड ऑर्डर सबमिट कर सकते हैं।
चूंकि म्यूचुअल फंड के लिए कोई विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र नहीं होता है और रविवार को बाजार बंद होने के चलते म्यूचुअल फंड ट्रांसफर और बैंक सेटलमेंट सिस्टम पूरी तरह काम नहीं करते हैं। लिहाजा आपका यह ऑर्डर रविवार को नहीं, बल्कि अगले वर्किंग डे यानी कि सोमवार (9 नवंबर) को प्रोसेस किया जाएगा।
दरअसल, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड लिस्टेड सिक्योरिटीज नहीं होते हैं। जैसा कि ईटीएफ होता है। इसका प्रोसेस सिर्फ वीकडेज पर होता है और रविवार को कई एसेट मैनेजमेंट कंपनियां ऑर्डर भी रिजेक्ट कर देती हैं। हालांकि, कुछ कंपनियां इसका ऑर्डर लेती तो हैं लेकिन यूनिट को अगले वर्किंग डेज पर ही क्रेडिट करती हैं। इसका मतलब है कि कई प्लेटफॉर्म निवेशकों के ऑर्डर लेते तो हैं, लेकिन सेबी के नियमों के तहत उसे प्रोसेस नहीं करती हैं।
मुहूर्त ट्रेडिंग शेयर बाजार का एक विशेष सत्र है, जिसका आयोजन हर साल दिवाली के आसपास किया जाता है। इस दौरान निवेशक और ट्रेडर्स शुभ समय में शेयरों की खरीद-बिक्री करते हैं। साल 2026 में मुहूर्त ट्रेडिंग का आयोजन आज 08 नवंबर को किया गया है।
इस सत्र में निवेश करना कई लोगों के लिए एक परंपरा है। लेकिन निवेशकों को यह समझना जरूरी है कि सिर्फ शुभ दिन पर निवेश करने से मुनाफे की गारंटी नहीं मिलती। इसके लिए सही रणनीति और जोखिम को समझना भी जरूरी है।