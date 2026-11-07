Muhurat trading 2026: Gold या Silver ETF दिवाली पर कहां लगाएं दांव, जानिए संवत 2083 में कहां बनेगा मुनाफा?

Muhurat trading 2026: सोने और चांदी की कीमतों में आई जबरदस्त तेजी ने आम आदमी के बजट को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। फिजिकल सोने-चांदी के गहने या सिक्के खरीदने के लिए अब एकमुश्त बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है, जो हर छोटे और खुदरा निवेशक के बस की बात नहीं रही। यही वजह है कि अब छोटे निवेशकों का ध्यान गोल्ड और सिल्वर ETF की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ETF के जरिए निवेशक बिना किसी भारी अग्रिम लागत के मेटल के मार्केट प्राइस के बराबर रिटर्न पा सकते हैं। हालांकि, इसके पीछे भी कुछ गणित छिपी हुई जो समझना बेहद जरूरी है।

संवत 2083 तक कितना मिलेगा रिटर्न? सोने-चांदी के आउटलुक पर एक्सपर्ट्स काफी उत्साहित दिख रहे हैं। सेबी- रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता के मुताबिक, मौजूदा समय में सोने का भाव लगभग 1,42,500 रुपये के आसपास चल रहा है, जिसके अगली दिवाली तक 1,80,000 रुपये के लेवल को छूने की संभावना है। यानी, संवत 2083 के दौरान सोने में लगभग 26 फीसदी तक की बढ़त देखने को मिल सकती है।

दूसरी ओर, चांदी को लेकर अनुमान और भी ज्यादा अधिक है। मौजूदा समय में चांदी का भाव लगभग 1,85,000 रुपये प्रति किलोग्राम है, जिसके दिवाली 2027 तक 3,00,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है। यानी, अगले एक साल में इसमें 62 फीसदी तक का भारी उछाल आ सकता है। हालांकि, एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि केवल इन अनुमानों को आधार बनाकर ही ETF चुनने का फैसला नहीं किया जाना चाहिए।

गोल्ड या सिल्वर ETF किसमें निवेश का ज्यादा फायदा? ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के CEO और MD पंकज मठपाल ने कहा, "दोनों मेटल्स की प्रकृति में एक बेसिक अंतर है। सोना मुख्य रूप से एक शुद्ध निवेश साधन है। इसे दुनिया भर के सेंट्रल बैंक भी संकट के समय सुरक्षा के तौर पर खरीदते हैं। इसके उलट, चांदी में इन्वेस्टमेंट वैल्यू के साथ-साथ भारी इंडस्ट्रियल इस्तेमाल भी जुड़ा होता है। इसी वजह से चांदी की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है।"

उन्होंने आगे कहा, “सुरक्षित दांव खेलना चाहते हैं, तो उनके लिए इस दिवाली गोल्ड ETF एक समझादी भरा विकल्प साबित हो सकता है। वहीं, जो निवेशक ज्यादा जोखिम उठाने की क्षमता रखते हैं और ज्यादा मुनाफा की तलाश कर रहे हैं, वे सिल्वर ETF का रुख कर सकते हैं।”