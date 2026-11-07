Muhurat trading 2026: Gold या Silver ETF दिवाली पर कहां लगाएं दांव, जानिए संवत 2083 में कहां बनेगा मुनाफा?

Muhurat trading 2026: सोने और चांदी की कीमतों में आई जबरदस्त तेजी ने आम आदमी के बजट को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। फिजिकल सोने-चांदी के गहने या सिक्के खरीदने के लिए अब एकमुश्त बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है, जो हर छोटे और खुदरा निवेशक के बस की बात नहीं रही। यही वजह है कि अब छोटे निवेशकों का ध्यान गोल्ड और सिल्वर ETF की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ETF के जरिए निवेशक बिना किसी भारी अग्रिम लागत के मेटल के मार्केट प्राइस के बराबर रिटर्न पा सकते हैं। हालांकि, इसके पीछे भी कुछ गणित छिपी हुई जो समझना बेहद जरूरी है।

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संवत 2083 तक कितना मिलेगा रिटर्न? सोने-चांदी के आउटलुक पर एक्सपर्ट्स काफी उत्साहित दिख रहे हैं। सेबी- रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता के मुताबिक, मौजूदा समय में सोने का भाव लगभग 1,42,500 रुपये के आसपास चल रहा है, जिसके अगली दिवाली तक 1,80,000 रुपये के लेवल को छूने की संभावना है। यानी, संवत 2083 के दौरान सोने में लगभग 26 फीसदी तक की बढ़त देखने को मिल सकती है।

दूसरी ओर, चांदी को लेकर अनुमान और भी ज्यादा अधिक है। मौजूदा समय में चांदी का भाव लगभग 1,85,000 रुपये प्रति किलोग्राम है, जिसके दिवाली 2027 तक 3,00,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है। यानी, अगले एक साल में इसमें 62 फीसदी तक का भारी उछाल आ सकता है। हालांकि, एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि केवल इन अनुमानों को आधार बनाकर ही ETF चुनने का फैसला नहीं किया जाना चाहिए।

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गोल्ड या सिल्वर ETF किसमें निवेश का ज्यादा फायदा? ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के CEO और MD पंकज मठपाल ने कहा, "दोनों मेटल्स की प्रकृति में एक बेसिक अंतर है। सोना मुख्य रूप से एक शुद्ध निवेश साधन है। इसे दुनिया भर के सेंट्रल बैंक भी संकट के समय सुरक्षा के तौर पर खरीदते हैं। इसके उलट, चांदी में इन्वेस्टमेंट वैल्यू के साथ-साथ भारी इंडस्ट्रियल इस्तेमाल भी जुड़ा होता है। इसी वजह से चांदी की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है।"

उन्होंने आगे कहा, “सुरक्षित दांव खेलना चाहते हैं, तो उनके लिए इस दिवाली गोल्ड ETF एक समझादी भरा विकल्प साबित हो सकता है। वहीं, जो निवेशक ज्यादा जोखिम उठाने की क्षमता रखते हैं और ज्यादा मुनाफा की तलाश कर रहे हैं, वे सिल्वर ETF का रुख कर सकते हैं।”

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।