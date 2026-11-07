Muhurat Trading Rules: नए निवेशक 1 घंटे के सत्र में न करें ये गलती, नुकसान से बचाएंगे ये 3 गोल्डन रूल्स

Muhurat Trading 2026: दिवाली के दिन शेयर बाजार में 1 घंटे के लिए आयोजित होने वाले स्पेशल ट्रेडिंग सेशन को नए संवत वर्ष की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। इस बार रविवार, 8 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी। इसी दिन से नया संवत वर्ष 2083 की शुरुआत होगी। दिवाली की हिंदू परंपरा के मुताबिक, इस पावन सत्र में शेयर खरीदकर घर में समृद्धि का स्वागत किया जाता है। कई नए निवेशक जो अब तक शेयर बाजार से दूर थे, वे भी इस दिन डीमैट खाता खोलकर अपनी पहली खरीदारी करने उतरते हैं।

हालांकि, अक्सर देखा गया है कि नए ट्रेडर्स इस स्पेशल ट्रेडिंग सेशन को बहुत ज्यादा कमाई का जरिया समझ बैठते हैं। इस दौरान बिना तैयारी के ऐसे कदम उठा लेते हैं जिससे भारी नुकसान हो जाता है। अगर आप भी इस बार पहली बार मुहूर्त ट्रेडिंग में उतर रहे हैं, तो नुकसान से बचने और सही स्ट्रैटजी अपनाने के लिए इन जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या करें 1. लॉन्ग टर्म अप्रोच रखे: मुहूर्त ट्रेडिंग का मेन मकसद शगुन और निवेश की शुरुआत करना है। इसलिए ऐसी कंपनियों के शेयर चुनें जिनके फंडामेंटल मजबूत हों और जिन्हें आप 1 से 5 साल तक अपने पोर्टफोलियो में बनाए रख सकें।

2. ब्लू चिप या ETF को प्राथमिकता दें: अगर आप किसी कंपनी के बैलेंस शीट या बिजनेस मॉडल को नहीं समझते, तो निफ्टी 50 ETF (Nifty BeES) या किसी दिग्गज लार्जकैप कंपनी के 1-2 शेयर खरीदकर शगुन पूरा कर सकते हैं।

3. लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करें: इस स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में लिक्विडिटी सामान्य दिनों के मुकाबले अलग होती है। मार्केट ऑर्डर लगाने पर शेयर महंगे भाव पर एग्जीक्यूट हो सकता है। इसलिए हमेशा अपनी तय कीमत या लिमिट ऑर्डर पर ही खरीदारी करें।

मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या न करें 1. इंट्राडे और F&O सट्टेबाजी से बचें: कई नए ट्रेडर्स इस सेशन में फ्यूचर्स और ऑप्शंस में भारी पोजीशन बना लेते हैं। इस छोटे सेशन में बिड-आस्क स्प्रेड ज्यादा होता है। ऐसे में अचानक आने वाली वोलैटिलिटी में स्टॉपलॉस ट्रिगर हो सकता है।

2. पेनी स्टॉक्स के पीछे न भागें: सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप्स पर 5 रुपये या 10 रुपये वाले रॉकेट शेयरों के दावों से दूर रहें। ऐसे शेयरों में ऑपरेटर एक्टिव होते हैं और बाद में लोअर सर्किट लगने पर पैसा निकलना नामुमकिन हो जाता है।

3. ज्यादा पैसा ना लगाएं: यह स्पेशल ट्रेडिंग सेशन पोर्टफोलियो के स्ट्रक्चर या प्रतीकात्मक निवेश के लिए है। अपना सारा इमरजेंसी फंड या बड़ी एकमुश्त कैपिटल एक ही दिन न झोंकें।