Muhurat Trading 2026 Outlook: दिवाली पर निफ्टी जाएगा 25,000 के पार? स्पेशल सेशन के लिए कैसी होगी ओपनिंग, जानिए संकेत

Muhurat Trading 2026 Outlook: आज दुनिया भर में दिवाली का पर्व बड़े धूम-धाम से मनाया जा रहा है। वहीं, हिंदू नए वर्ष संवत की शुरुआत के मौके पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (NSE) स्पेशल ट्रेडिंग सेशन के लिए खोले जाएंगे। आज रविवार, 8 नवंबर को यह स्पेशल ट्रेडिंग सेशन दोपहर 2:20 बजे से लेकर 3:30 बजे तक चलेगा। शुक्रवार को बाजार में आई तेजी ने 8 महीनों के दबाव को खत्म कर दिया। निफ्टी 2 प्रतिशत उछलकर 25,030 के लेवल पर बंद हुआ और लंबे समय बाद रिकॉर्ड 25,000 के आंकड़े को दोबारा हिट किया। वहीं, सेंसेक्स 1,718.01 अंक या 2.16 की बढ़ोतरी के साथ 81,028.02 के लेवल पर बंद हुआ था।

क्या बाजार में जारी रहेगी तेजी? एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारतीय इक्विटी मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड बरकरार रहने की पूरी उम्मीद है। इसके पीछे तीन मुख्य कारक पहला विदेशी निवेशकों की भारी लिवाली, दूसरा रुपये में मजबूती और तीसरा भारत के मजबूत बुनियादी आंकड़े काम कर रहे हैं। ऐसे में रिटेल निवेशकों के लिए यह संकेत है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में धैर्य रखना अक्सर फायदेमंद साबित होता है। शुक्रवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 13,749 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड शुद्ध खरीदारी की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने 5,968 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

गिफ्ट निफ्टी किस ओर कर रहा इशारा रविवार के विशेष कारोबारी सत्र से पहले गिफ्ट निफ्टी ने भी शुभ संकेत दिए हैं। यह 0.19 फीसदी की बढ़त के साथ 25,038.50 पर कारोबार कर रहा था। ऐसे में दलाल स्ट्रीट पर पॉजिटिव कामकाज की शुरुआत हो सकती है।

ग्लोबल मार्केट से मिलते-जुलते संकेत वहीं, ग्लोबल मार्केट से मिलते-जुलते संकते मिल रहे हैं। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में डॉव जोन्स 0.46 फीसदी फिसलकर बंद हुआ, जबकि S&P 500 में 0.31 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके साथ नैस्डैक में 1.06 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। वहीं, जापान को छोड़कर अन्य एशियाई बाजारों में गिरावट रही।

कच्चा तेल की कीमतों में मिली राहत एमएससीआई इंडेक्स 2.89 फीसदी गिरकर बंद हुआ। कच्चे तेल के मोर्चे पर राहत भरी खबर आई है। ब्रेंट क्रूड 1.28 फीसदी घटकर 97.033 डॉलर और WTI 0.34 फीसदी फिसलकर 90.212 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। कच्चे तेल की यह नरमी भारत जैसे आयातक देश के लिए महंगाई को थामने में मददगार साबित होगी।