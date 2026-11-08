Muhurat Trading 2026 Outlook: दिवाली पर निफ्टी जाएगा 25,000 के पार? स्पेशल सेशन के लिए कैसी होगी ओपनिंग, जानिए संकेत

Muhurat Trading 2026 Outlook: आज दुनिया भर में दिवाली का पर्व बड़े धूम-धाम से मनाया जा रहा है। वहीं, हिंदू नए वर्ष संवत की शुरुआत के मौके पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (NSE) स्पेशल ट्रेडिंग सेशन के लिए खोले जाएंगे। आज रविवार, 8 नवंबर को यह स्पेशल ट्रेडिंग सेशन दोपहर 2:20 बजे से लेकर 3:30 बजे तक चलेगा। शुक्रवार को बाजार में आई तेजी ने 8 महीनों के दबाव को खत्म कर दिया। निफ्टी 2 प्रतिशत उछलकर 25,030 के लेवल पर बंद हुआ और लंबे समय बाद रिकॉर्ड 25,000 के आंकड़े को दोबारा हिट किया। वहीं, सेंसेक्स 1,718.01 अंक या 2.16 की बढ़ोतरी के साथ 81,028.02 के लेवल पर बंद हुआ था।

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क्या बाजार में जारी रहेगी तेजी? एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारतीय इक्विटी मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड बरकरार रहने की पूरी उम्मीद है। इसके पीछे तीन मुख्य कारक पहला विदेशी निवेशकों की भारी लिवाली, दूसरा रुपये में मजबूती और तीसरा भारत के मजबूत बुनियादी आंकड़े काम कर रहे हैं। ऐसे में रिटेल निवेशकों के लिए यह संकेत है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में धैर्य रखना अक्सर फायदेमंद साबित होता है। शुक्रवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 13,749 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड शुद्ध खरीदारी की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने 5,968 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

गिफ्ट निफ्टी किस ओर कर रहा इशारा रविवार के विशेष कारोबारी सत्र से पहले गिफ्ट निफ्टी ने भी शुभ संकेत दिए हैं। यह 0.19 फीसदी की बढ़त के साथ 25,038.50 पर कारोबार कर रहा था। ऐसे में दलाल स्ट्रीट पर पॉजिटिव कामकाज की शुरुआत हो सकती है।

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ग्लोबल मार्केट से मिलते-जुलते संकेत वहीं, ग्लोबल मार्केट से मिलते-जुलते संकते मिल रहे हैं। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में डॉव जोन्स 0.46 फीसदी फिसलकर बंद हुआ, जबकि S&P 500 में 0.31 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके साथ नैस्डैक में 1.06 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। वहीं, जापान को छोड़कर अन्य एशियाई बाजारों में गिरावट रही।

कच्चा तेल की कीमतों में मिली राहत एमएससीआई इंडेक्स 2.89 फीसदी गिरकर बंद हुआ। कच्चे तेल के मोर्चे पर राहत भरी खबर आई है। ब्रेंट क्रूड 1.28 फीसदी घटकर 97.033 डॉलर और WTI 0.34 फीसदी फिसलकर 90.212 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। कच्चे तेल की यह नरमी भारत जैसे आयातक देश के लिए महंगाई को थामने में मददगार साबित होगी।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।