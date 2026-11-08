Muhurat Trading 2026: आज बाजार खुलते ही इन 5 शेयरों पर रहेगी नजर! Nuvama ने बताया कहां बन सकता है कमाई का मौका

Muhurat Trading: देशभर में दीवाली के त्योहार की धूम मची हुई है। इसबीच शेयर बाजार के निवेशक मुहूर्त ट्रेडिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी मुहूर्त ट्रेडिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर सामने आई है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने दिवाली पर दांव लगाने के लिए शेयरों की लिस्ट पेश की है। उसने टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर यह लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में कुल पांच शेयर हैं। इस लिस्ट में शामिल शेयरों पर मुहूर्त ट्रेडिंग में दांव लगा सकते हैं।

ब्रोकरेज फर्म नुवामा की लिस्ट में इस सूची में IT, बैंकिंग, फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के शेयर शामिल हैं। खास बात यह है कि इन शेयरों का चयन सिर्फ कारोबारी प्रदर्शन के आधार पर नहीं, बल्कि इनके चार्ट पर बन रहे तकनीकी संकेतों को देखकर किया गया है। बता दें कि दिवाली के दिन दोपहर बाद बीएसई और एनएसई में मुहूर्त ट्रेडिंग होगी।

मुहूर्त ट्रेडिंग में इन 5 शेयरों पर लगाएं दांव 1. अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस (Adani Energy Solutions) को संभावित ट्रेंड रिवर्सल वाले शेयरों में शामिल किया है। कंपनी के शेयर ने अप्रैल 2026 में करीब तीन साल के कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिया था। अब शेयर अपने पुराने ब्रेकआउट जोन की तरफ लौट रहा है। ब्रोकरेज के मुताबिक, मंथली चार्ट पर 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट का स्तर पुराने ब्रेकआउट जोन के आसपास है। वहीं, वीकली चार्ट पर 50-week moving average में सकारात्मक क्रॉसओवर भी देखने को मिला है। नुवामा की नजर इस बात पर है कि शेयर अपने पुराने ब्रेकआउट स्तर को सपोर्ट के रूप में बनाए रख पाता है या नहीं।

2. कोर्फोर्ज IT सेक्टर से नुवामा (Nuvama) ने कोफोर्ज को चुना है। ब्रोकरेज फर्म ने इस स्टॉक के मजबूत रिलेटिव प्रदर्शन पर जोर दिया है। रिपोर्ट के समय, यह स्टॉक अपने अब तक के सबसे हाई वीकली और मंथली क्लोजिंग स्तर पर था। कोफोर्ज ने अपने 200-वीक मूविंग एवरेज से भी एक मजबूत रिवर्सल पेश किया है। नुवामा का मानना है कि यह एक एक अहम सपोर्ट जोन है। नुवामा के अनुसार, जब जुलाई में निफ्टी आईटी इंडेक्स नए निचले स्तर बना रहा था, तब कोफोर्ज अपने पुराने निचले स्तर से ऊपर बना हुआ था।

3. KDDL नुवामा ने KDDL को एक ऐसे स्टॉक के रूप में पहचाना है जिसका टेक्निकल सेटअप 'बुलिश' (तेजी वाला) है। यह स्थिति 30 महीने के 'सिमेट्रिकल ट्रायंगल कंसोलिडेशन' (एक तरह का चार्ट पैटर्न) से ब्रेकआउट मिलने के बाद बनी है। इस ब्रेकआउट से पहले, स्टॉक ने 200-वीक मूविंग एवरेज से एक मजबूत रिवर्सल देखने को मिला था। एक तेज रैली के बाद, स्टॉक अपने पिछले रेजिस्टेंस जोन को फिर से टेस्ट (retest) कर रहा है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि अब यह जोन सपोर्ट की तरह काम कर रहा है।

4. पंजाब नेशनल बैंक नुवामा का पसंदीदा बैंकिंग स्टॉक पंजाब नेशनल बैंक है। ब्रोकरेज का कहना है कि यह स्टॉक एक महत्वपूर्ण टेक्निकल ब्रेकआउट के करीब है। इसके मंथली चार्ट पर एक नीचे की ओर झुकी हुई रेजिस्टेंस ट्रेंडलाइन दिख रही है, जो लगभग 15 वर्षों से बनी हुई है। इसका व्यापक स्ट्रक्चर एक 'कंप्रेस्ड सिमेट्रिकल ट्रायंगल' (compressed symmetrical triangle) जैसा है, जिसमें लगातार 'लोअर हाई' (lower highs) और 'हायर लो' (higher lows) बन रहे हैं। जून 2024 से वीकली चार्ट पर भी ऐसा ही पैटर्न विकसित हुआ है। शेयर में लो का लेवल लगातार ऊपर जा रहा है, जो खरीदारी की बढ़ती दिलचस्पी का संकेत है। अगर शेयर इस रेजिस्टेंस को निर्णायक रूप से पार कर लेता है तो इसमें लंबे समय के लिए ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है।

5. जाइडस नुवामा (Nuvama) की फार्मास्युटिकल सेक्टर में जाइडस पसंदीदा स्टॉक है। पिछले 15-18 महीनों में इस स्टॉक ने लगातार 'हायर लो' (higher lows) बनाए रखे हैं। अप्रैल 2026 में इसने 18 महीने के प्राइस पैटर्न से ब्रेकआउट दिया और सितंबर में अपना अब तक का सबसे ऊंचा तिमाही क्लोज़ (quarterly close) दर्ज किया। पांच महीने के कंसोलिडेशन (consolidation) से हालिया ब्रेकआउट, और साथ ही दो सालों में सबसे ऊंचा साप्ताहिक क्लोज़, एक और तेजी आने की संभावना के संकेत मिल रहे हैं।