Muhurat Trading 2026: आज बाजार खुलते ही इन 5 शेयरों पर रहेगी नजर! Nuvama ने बताया कहां बन सकता है कमाई का मौका

Muhurat Trading: देशभर में दीवाली के त्योहार की धूम मची हुई है। इसबीच शेयर बाजार के निवेशक मुहूर्त ट्रेडिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी मुहूर्त ट्रेडिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर सामने आई है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने दिवाली पर दांव लगाने के लिए शेयरों की लिस्ट पेश की है। उसने टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर यह लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में कुल पांच शेयर हैं। इस लिस्ट में शामिल शेयरों पर मुहूर्त ट्रेडिंग में दांव लगा सकते हैं।

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ब्रोकरेज फर्म नुवामा की लिस्ट में इस सूची में IT, बैंकिंग, फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के शेयर शामिल हैं। खास बात यह है कि इन शेयरों का चयन सिर्फ कारोबारी प्रदर्शन के आधार पर नहीं, बल्कि इनके चार्ट पर बन रहे तकनीकी संकेतों को देखकर किया गया है। बता दें कि दिवाली के दिन दोपहर बाद बीएसई और एनएसई में मुहूर्त ट्रेडिंग होगी।

मुहूर्त ट्रेडिंग में इन 5 शेयरों पर लगाएं दांव 1. अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस (Adani Energy Solutions) को संभावित ट्रेंड रिवर्सल वाले शेयरों में शामिल किया है। कंपनी के शेयर ने अप्रैल 2026 में करीब तीन साल के कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिया था। अब शेयर अपने पुराने ब्रेकआउट जोन की तरफ लौट रहा है। ब्रोकरेज के मुताबिक, मंथली चार्ट पर 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट का स्तर पुराने ब्रेकआउट जोन के आसपास है। वहीं, वीकली चार्ट पर 50-week moving average में सकारात्मक क्रॉसओवर भी देखने को मिला है। नुवामा की नजर इस बात पर है कि शेयर अपने पुराने ब्रेकआउट स्तर को सपोर्ट के रूप में बनाए रख पाता है या नहीं।

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2. कोर्फोर्ज IT सेक्टर से नुवामा (Nuvama) ने कोफोर्ज को चुना है। ब्रोकरेज फर्म ने इस स्टॉक के मजबूत रिलेटिव प्रदर्शन पर जोर दिया है। रिपोर्ट के समय, यह स्टॉक अपने अब तक के सबसे हाई वीकली और मंथली क्लोजिंग स्तर पर था। कोफोर्ज ने अपने 200-वीक मूविंग एवरेज से भी एक मजबूत रिवर्सल पेश किया है। नुवामा का मानना है कि यह एक एक अहम सपोर्ट जोन है। नुवामा के अनुसार, जब जुलाई में निफ्टी आईटी इंडेक्स नए निचले स्तर बना रहा था, तब कोफोर्ज अपने पुराने निचले स्तर से ऊपर बना हुआ था।

3. KDDL नुवामा ने KDDL को एक ऐसे स्टॉक के रूप में पहचाना है जिसका टेक्निकल सेटअप 'बुलिश' (तेजी वाला) है। यह स्थिति 30 महीने के 'सिमेट्रिकल ट्रायंगल कंसोलिडेशन' (एक तरह का चार्ट पैटर्न) से ब्रेकआउट मिलने के बाद बनी है। इस ब्रेकआउट से पहले, स्टॉक ने 200-वीक मूविंग एवरेज से एक मजबूत रिवर्सल देखने को मिला था। एक तेज रैली के बाद, स्टॉक अपने पिछले रेजिस्टेंस जोन को फिर से टेस्ट (retest) कर रहा है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि अब यह जोन सपोर्ट की तरह काम कर रहा है।

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4. पंजाब नेशनल बैंक नुवामा का पसंदीदा बैंकिंग स्टॉक पंजाब नेशनल बैंक है। ब्रोकरेज का कहना है कि यह स्टॉक एक महत्वपूर्ण टेक्निकल ब्रेकआउट के करीब है। इसके मंथली चार्ट पर एक नीचे की ओर झुकी हुई रेजिस्टेंस ट्रेंडलाइन दिख रही है, जो लगभग 15 वर्षों से बनी हुई है। इसका व्यापक स्ट्रक्चर एक 'कंप्रेस्ड सिमेट्रिकल ट्रायंगल' (compressed symmetrical triangle) जैसा है, जिसमें लगातार 'लोअर हाई' (lower highs) और 'हायर लो' (higher lows) बन रहे हैं। जून 2024 से वीकली चार्ट पर भी ऐसा ही पैटर्न विकसित हुआ है। शेयर में लो का लेवल लगातार ऊपर जा रहा है, जो खरीदारी की बढ़ती दिलचस्पी का संकेत है। अगर शेयर इस रेजिस्टेंस को निर्णायक रूप से पार कर लेता है तो इसमें लंबे समय के लिए ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है।

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5. जाइडस नुवामा (Nuvama) की फार्मास्युटिकल सेक्टर में जाइडस पसंदीदा स्टॉक है। पिछले 15-18 महीनों में इस स्टॉक ने लगातार 'हायर लो' (higher lows) बनाए रखे हैं। अप्रैल 2026 में इसने 18 महीने के प्राइस पैटर्न से ब्रेकआउट दिया और सितंबर में अपना अब तक का सबसे ऊंचा तिमाही क्लोज़ (quarterly close) दर्ज किया। पांच महीने के कंसोलिडेशन (consolidation) से हालिया ब्रेकआउट, और साथ ही दो सालों में सबसे ऊंचा साप्ताहिक क्लोज़, एक और तेजी आने की संभावना के संकेत मिल रहे हैं।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।