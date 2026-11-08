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Muhurat Trading 2026 Prediction: क्या मुहूर्त ट्रेडिंग में होगी मुनाफावसूली? नोट करें Nifty 50, Bank Nifty और IT के लेवल

Bank Nifty Prediction: मुहूर्त ट्रेडिंग 2026 में Nifty 50, Sensex, Bank Nifty और Nifty IT पर निवेशकों की नजर रहेगी। हालिया तेजी से बाजार में सकारात्मक रुझान है, हालांकि मुनाफावसूली का जोखिम भी बना हुआ है। विशेषज्ञों ने अलग-अलग सूचकांकों के अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर बताए हैं।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड8 Nov 2026, 11:16 AM IST
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क्या मुहूर्त ट्रेडिंग में हो सकती है मुनाफावसूली?
क्या मुहूर्त ट्रेडिंग में हो सकती है मुनाफावसूली?(AI generated image for representational purposes only)
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Muhurat Trading 2026 Prediction: दिवाली के खास मौके पर सभी निवेशकों को मुहूर्त ट्रेडिंग का इंतजार है। शुक्रवार को मार्केट में शानदार तेजी देखने को मिली थी। ऐसे में आज निवेशकों की नजर Nifty 50, Sensex, Bank Nifty और Nifty IT पर टिकी हुई हैं। 6 नवंबर को बाजार में आई जोरदार तेजी ने नए संवत 2083 की शुरुआत को लेकर उम्मीदें बढ़ा दी हैं। बपिछले सात कारोबारी सत्रों में इंडेक्स 10 फीसदी से ज्यादा चढ़ चुका है। ऐसे में सवाल है कि क्या दिवाली के विशेष कारोबारी सत्र में भी बाजार की तेजी जारी रहेगी? आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय

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निफ्टी 50 में बीते कुछ दिनों में गजब की तेजी देखने को मिली। इंडेक्स अगस्त के हाई को पार करने के बाद प्रमुख मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है। टेक्निकल संकेतक भी तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि, तेजी के बीच मुनाफावसूली की भी संभावना बन रही है। लगातार तेजी के बाद बाजार में मुनाफावसूली की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

Moneycontrol के ट्रेड सेटअप के मुताबिक, मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान Nifty 50 के 25,100-25,200 के स्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके बाद 25,500 का स्तर अहम रेजिस्टेंस बन सकता है। Choice Broking के Sumeet Bagadia के मुताबिक, Nifty 50 का तत्काल सपोर्ट

Nifty 50 के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल

  • रेजिस्टेंस: 25,100-25,200
  • अगला रेजिस्टेंस:25,500
  • तत्काल सपोर्ट: 24,800
  • मजबूत सपोर्ट जोन: 24,600-24,400

क्या आज Sensex में क्या रहेगी तेजी?

सेंसेक्स ने भी हालिया कारोबारी सत्र में शानदार तेजी दिखाई दी है। खरीदारी के रुझान के बीच आज सेंसेक्स में आगे भी मजबूती देखने को मिल सकती है। Kotak Neo के इक्विटी रिसर्च प्रमुख Shrikant Chouhan के मुताबिक, सेंसेक्स के लिए 81,500-81,800 का स्तर आगे की तेजी के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है।वहीं, बाजार में मुनाफावसूली आने पर 80,000 के आसपास का स्तर निवेशकों के लिए अहम सपोर्ट जोन माना जा सकता है।

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IndexCloseBiasSupportResistance
Sensex81,028.02Positive but overbought81,000, 80,500 and 80,00081,500 and 82,000

Bank Nifty में तेजी जारी रहने की उम्मीद

बैंकिंग इंडेक्स Bank Nifty 6 नवंबर को 2.27 फीसदी की बढ़त के साथ 59,086 के स्तर पर बंद हुआ। बैंकिंग शेयरों में आज भी खरीदारी जारी रह सकती है।

बैंक निफ्टी के टेक्निकल सेटअप

  • रेजिस्टेंस: 59,172
  • अगला रेजिस्टेंस: 59,588
  • तीसरा रेजिस्टेंस: 60,263
  • तत्काल सपोर्ट: 57,823
  • अगला सपोर्ट: 57,407
  • मजबूत सपोर्ट: 56,732

Fibonacci के आधार पर 59,250 और 61,765 के स्तर भी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस हो सकते हैं। वहीं, 56,928 और 55,600 सपोर्ट के रूप में देखे जा सकते हैं।

Nifty IT में निवेशकों को क्या करना चाहिए?

Nifty IT इंडेक्स ने 6 नवंबर को 32,977 पर हरे निशान पर बंद हुआ। टेक्निकल इंडिकेटर्स भी इंडेक्स में मजबूती का संकेत दे रहे हैं। इंडेक्स का RSI 66.57 पर है, जबकि MACD सकारात्मक बना हुआ है। इससे IT सेक्टर में बुलिश मोमेंटम का संकेत मिलता है।

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Nifty IT के अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल

टेक्निकल पैरामीटरस्तर / आउटलुक
पिछले सत्र का हाई33,616.20
पिछले सत्र का लो32,727.05
तत्काल सपोर्ट32,000
मजबूत सपोर्ट31,286
पहला रेजिस्टेंस34,000
अगला रेजिस्टेंस36,000
RSI (14-day)57.8
टेक्निकल आउटलुकBullish / Strong Buy

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More

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