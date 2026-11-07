Muhurat Trading 2026: संवत 2083 में इन शेयरों पर दांव लगाने की सलाह, मिल सकता है 109% तक का रिटर्न

Muhurat Trading Top Picks 2026: दीपावली के पावन अवसर पर हर साल स्पेशल ट्रेडिंग सेशन का आयोजन किया जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) लक्ष्मी पूजन के दिन इसका आयोजन करते हैं। दरअसल, देश में लक्ष्मी पूजन के दिन निवेश को शुभ माना जाता है। ऐसे में भारी संख्या में कई निवेशक इस दिन से अपनी निवेश यात्रा की शुरुआत करते हैं। इसी परंपरा के तहत कल होने वाली 'मुहूर्त ट्रेडिंग' से हिंदू नववर्ष संवत 2083 का आगाज होगा। कच्चे तेल के $100 पार जाने और रुपये की रिकॉर्ड गिरावट के बाद, अब सैमको वेल्थ (Samco Wealth) ने इस नए संवत के लिए अपने खास ‘मुहूर्त पिक्स’ जारी किए हैं।
ब्रोकरेज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल निवेशकों के लिए 12 खास निवेश विकल्प चुने गए हैं, जिनमें 10 घरेलू शेयर और 2 अमेरिकी ईटीएफ (ETFs) शामिल हैं। अमेरिकी ईटीएफ को खास तौर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और रुपये की कमजोरी से पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए जोड़ा गया है। वहीं भारतीय शेयरों में पावर, टेलीकॉम उपकरण, आईटी, डिफेंस इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल जैसे अहम सेक्टर्स पर भरोसा जताया गया है। ब्रोकरेज ने स्पष्ट किया है कि अनिश्चित बाजार में 'स्टॉप लॉस' का सख्ती से पालन करना पूंजी बचाने के लिए सबसे जरूरी शर्त है।
|स्टॉक / ETF
|श्रेणी
|होल्डिंग अवधि
|वर्तमान भाव
|खरीदारी रेंज
|स्टॉप लॉस
|लक्ष्य
|संभावित बढ़त
|Adani Power Ltd
|1 वर्ष के लिए ब्लूचिप खरीदें
|1 वर्ष
|₹189.00
|₹186–192
|₹162.70
|₹318.85
|+69%
|BSE Ltd
|1 वर्ष के लिए ब्लूचिप खरीदें
|1 वर्ष
|₹3,510
|₹3,455–3,565
|₹2,810
|₹5,441
|+55%
|Tech Mahindra Ltd
|1 वर्ष के लिए ब्लूचिप खरीदें
|1 वर्ष
|₹1,791
|₹1,760–1,820
|₹1,493
|₹2,905
|+62%
|Azad Engineering Ltd
|1 वर्ष के लिए मिड/स्मॉल कैप खरीदें
|1 वर्ष
|₹2,445
|₹2,405–2,485
|₹2,222
|₹5,108
|+109%
|HFCL Ltd
|1 वर्ष के लिए मिड/स्मॉल कैप खरीदें
|1 वर्ष
|₹231.29
|₹227–235
|₹180.25
|₹381.10
|+65%
|Tips Music Ltd
|1 वर्ष के लिए मिड/स्मॉल कैप खरीदें
|1 वर्ष
|₹782.05
|₹770–794
|₹616
|₹1,050
|+34%
|L&T Technology Services Ltd
|6 महीने के लिए खरीदें
|6 महीने
|₹4,280
|₹4,215–4,345
|₹3,309
|₹6,013
|+41%
|TVS Motor Company Ltd
|6 महीने के लिए खरीदें
|6 महीने
|₹4,195
|₹4,130–4,260
|₹3,600
|₹5,411
|+29%
|MCX Ltd
|3 महीने के लिए मिड/स्मॉल कैप खरीदें
|3 महीने
|₹3,189
|₹3,140–3,240
|₹2,750
|₹3,836
|+20%
|Sansera Engineering Ltd
|3 महीने के लिए मिड/स्मॉल कैप खरीदें
|3 महीने
|₹4,112
|₹4,045–4,175
|₹3,559
|₹4,966
|+21%
|Energy Select Sector SPDR (XLE)
|US ETF — लंबी अवधि
|लंबी अवधि
|$70.02
|$68.5–71.5
|$49.75
|$102.70
|+47%
|Health Care Select Sector SPDR (XLV)
|US ETF — लंबी अवधि
|लंबी अवधि
|$184.87
|$182–188
|$133.50
|$295.95
|+60%
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।