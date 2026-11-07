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Muhurat Trading 2026: संवत 2083 में इन शेयरों पर दांव लगाने की सलाह, मिल सकता है 109% तक का रिटर्न

Muhurat Trading 2026: दीपावली पर मुहूर्त ट्रेडिंग से संवत 2083 की शुरुआत हो रही है। कच्चे तेल की तेजी और रुपये की कमजोरी के बीच सैमको वेल्थ ने 12 खास मुहूर्त पिक्स जारी किए हैं।

Shivam Shukla
पब्लिश्ड7 Nov 2026, 10:19 AM IST
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संवत 2083 में इन शेयरों पर दांव लगाने की सलाह, मिल सकता है 109% तक का रिटर्न
संवत 2083 में इन शेयरों पर दांव लगाने की सलाह, मिल सकता है 109% तक का रिटर्न
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Muhurat Trading Top Picks 2026: दीपावली के पावन अवसर पर हर साल स्पेशल ट्रेडिंग सेशन का आयोजन किया जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) लक्ष्मी पूजन के दिन इसका आयोजन करते हैं। दरअसल, देश में लक्ष्मी पूजन के दिन निवेश को शुभ माना जाता है। ऐसे में भारी संख्या में कई निवेशक इस दिन से अपनी निवेश यात्रा की शुरुआत करते हैं। इसी परंपरा के तहत कल होने वाली 'मुहूर्त ट्रेडिंग' से हिंदू नववर्ष संवत 2083 का आगाज होगा। कच्चे तेल के $100 पार जाने और रुपये की रिकॉर्ड गिरावट के बाद, अब सैमको वेल्थ (Samco Wealth) ने इस नए संवत के लिए अपने खास ‘मुहूर्त पिक्स’ जारी किए हैं।

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मुहूर्त ट्रेडिंग पर 12 निवेश विकल्प

ब्रोकरेज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल निवेशकों के लिए 12 खास निवेश विकल्प चुने गए हैं, जिनमें 10 घरेलू शेयर और 2 अमेरिकी ईटीएफ (ETFs) शामिल हैं। अमेरिकी ईटीएफ को खास तौर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और रुपये की कमजोरी से पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए जोड़ा गया है। वहीं भारतीय शेयरों में पावर, टेलीकॉम उपकरण, आईटी, डिफेंस इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल जैसे अहम सेक्टर्स पर भरोसा जताया गया है। ब्रोकरेज ने स्पष्ट किया है कि अनिश्चित बाजार में 'स्टॉप लॉस' का सख्ती से पालन करना पूंजी बचाने के लिए सबसे जरूरी शर्त है।

संभावित रिटर्न की देखें पूरी लिस्ट

स्टॉक / ETFश्रेणीहोल्डिंग अवधिवर्तमान भावखरीदारी रेंजस्टॉप लॉसलक्ष्यसंभावित बढ़त
Adani Power Ltd1 वर्ष के लिए ब्लूचिप खरीदें1 वर्ष 189.00 186–192 162.70 318.85+69%
BSE Ltd1 वर्ष के लिए ब्लूचिप खरीदें1 वर्ष 3,510 3,455–3,565 2,810 5,441+55%
Tech Mahindra Ltd1 वर्ष के लिए ब्लूचिप खरीदें1 वर्ष 1,791 1,760–1,820 1,493 2,905+62%
Azad Engineering Ltd1 वर्ष के लिए मिड/स्मॉल कैप खरीदें1 वर्ष 2,445 2,405–2,485 2,222 5,108+109%
HFCL Ltd1 वर्ष के लिए मिड/स्मॉल कैप खरीदें1 वर्ष 231.29 227–235 180.25 381.10+65%
Tips Music Ltd1 वर्ष के लिए मिड/स्मॉल कैप खरीदें1 वर्ष 782.05 770–794 616 1,050+34%
L&T Technology Services Ltd6 महीने के लिए खरीदें6 महीने 4,280 4,215–4,345 3,309 6,013+41%
TVS Motor Company Ltd6 महीने के लिए खरीदें6 महीने 4,195 4,130–4,260 3,600 5,411+29%
MCX Ltd3 महीने के लिए मिड/स्मॉल कैप खरीदें3 महीने 3,189 3,140–3,240 2,750 3,836+20%
Sansera Engineering Ltd3 महीने के लिए मिड/स्मॉल कैप खरीदें3 महीने 4,112 4,045–4,175 3,559 4,966+21%
Energy Select Sector SPDR (XLE)US ETF — लंबी अवधिलंबी अवधि$70.02$68.5–71.5$49.75$102.70+47%
Health Care Select Sector SPDR (XLV)US ETF — लंबी अवधिलंबी अवधि$184.87$182–188$133.50$295.95+60%

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author

Shivam Shukla

राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More

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