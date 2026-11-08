Muhurat Trading: संवत 2083 पर टूटा 9 साल का रिकॉर्ड, 2017 के बाद पहली बार लाल निशान में बंद सेंसेक्स-निफ्टी, जानें वजह

Muhurat Trading Closing 2026: पूरे देश में आज बड़े धूम-धाम से दिपावली का पर्व मनाया जा रहा है। इसी बीच, दोपहर 2:20 बजे से लेकर 3:30 बजे तक स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन का आयोजन किया गया था। आज के इस स्पेशल ट्रेडिंग सेशन के लिए बाजार तेजी के साथ खुला, लेकिन क्लोजिंग लाल निशान में हुई है। इसे के साथ सेंसेक्स-निफ्टी का 9 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इससे पहले साल 2017 में मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन दोनों इंडेक्स लाल निशान में बंद हुआ था।

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हरे निशान में खुलकर लाल निशान में बंद हुआ बाजार रविवार, 8 नवंबर को स्पेशल ट्रेडिंग के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 271.32 अंकों की तेजी के साथ कामकाज के लिए 81,299.34 के लेवल पर खुला, जबकि 28.32 अंकों की गिरावट के साथ 80,999.40 के लेवल पर बंद हुआ। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 इंडेक्स 40.10 अंकों की बढ़त के साथ 25,070.45 के लेवल पर खुला, जबकि 43.95 अंकों की गिरावट के साथ 24,986.40 के लेवल पर बंद हुआ। हालांकि, व्यापाक बाजार में तेजी दर्ज की गई है। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.13 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स ने 1 प्रतिशत की जोरदार तेजी दर्ज की है।

आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स स्टॉक्स सेंसेक्स के शेयरों में सन फार्मा, टाटा स्टील, मारुति सुजुकी, पावर ग्रिड और अदाणी पोर्ट्स सबसे ज्यादा चढ़े। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम), इंडिगो, ट्रेंट, इंफोसिस और भारती एयरटेल सबसे ज्यादा गिरे।

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बाजार में गिरावट के तीन प्रमुख कारण 1.जियो-पॉलिटिकल टेंशन पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष, खासकर अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास सुरक्षा खतरों ने पूरे साल भर ग्लोबल मार्केट्स को अस्थिर बनाए रखा। भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने रिस्क नहीं उठाया।

2.कच्चे तेल की ऊंची कीमतें मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से ग्लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज उछाल आया है। यह 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। दरअसल, भारत अपनी जरूरत का 80 प्रतिशत से ज्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, ऐसे में महंगे तेल से व्यापार घाटा बढ़ता है, घरेलू महंगाई को बढ़ावा मिलता है और एविएशन, पेंट, केमिकल और FMCG जैसे सेक्टर्स के मुनाफे पर असर पड़ता है।

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ब्रेंट क्रूड जनवरी 2026 में लगभग 61 डॉलर प्रति बैरल पर शुरू हुआ था, जो 7 अप्रैल को 138.21 डॉलर के पीक तक पहुंच गया। यानी, इसमें 126 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी हुई थी। नवंबर की शुरुआत में भी यह करीब 107 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बना हुआ था, जो पिछले साल से 62.7 प्रतिशत अधिक है। पूरे 2026 का औसत भाव 96.46 डॉलर रहा, जबकि 2025 में यह 69.14 डॉलर था।

3.FII की लगातार बिकवाली विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने 2026 के ज्यादातर महीनों में भारतीय शेयर बाजार से अरबों डॉलर निकाल लिए। घरेलू बाजार के हाई वैल्यूएशन और कॉरपोरेट अर्निंग्स में नरमी के कारण विदेशी निवेशकों ने मुनाफावसूली की और अपना पैसा अमेरिका, ताइवान तथा साउथ कोरिया के AI हब की तरफ शिफ्ट कर दिया। घरेलू म्यूचुअल फंडों में SIP के जरिए आने वाले पैसे ने गिरावट को कुछ हद तक संभाला, लेकिन विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने बाजार की तेजी को सीमित रखा। साल 2026 में FII ने भारतीय शेयरों में लगभग 4 लाख करोड़ रुपये की बिकवाली की। यह लगातार छठा साल है जब FII नेट सेलर बने हुए हैं।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।