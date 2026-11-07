Muhurat trading 2026: Gold या Stock कहां करें निवेश? 30 साल बाद बना दुर्लभ संयोग, जानें ब्रोकरेज की सलाह

Muhurat trading 2026 Investment Tips| Sesnex Gold Retio: देश में रविवार, 8 नवंबर को बड़े धूम-धाम से दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। इसी तैयारी चारों तरफ देखने को मिल रही है। वहीं, निवेश के लिए लिहाज से भी इस दिन को बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन नए हिंदू वर्ष संवत की शुरुआत होती है। इस बार दिवाली के दिन संवत 2083 शुरू होगा। इसी को देखते हुए इक्विटी के लिए NSE और BSE पर स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया जाएगा, जबकि कमोडिटी के लिए MCX भी कुछ समय के लिए खुला रहेगा। ऐसे आप शेयर या सोने-चांदी दोनों में निवेश कर अपनी निवेश यात्रा शुरू कर सकते हैं। लेकिन, कहीं भी पैसा लगाने से पहले आंकड़े आपको जरूर देख लेना चाहिए।

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30 साल बाद बना दुर्लभ संयोग दरअसल, तीन दशकों में पहली बार इक्विटी और सोने के बीच के वैल्यूएशन का ऐसा संयोग बन रहा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ब्रोकरेज फर्म सैमको सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक, संवत 2083 में निवेशकों के पास शेयरों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का एक शानदार अवसर बन रहा है। हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपना सारा सोना बेच दें, समझदारी इसी में है कि सोने को सुरक्षा कवच बनाए रखें और नई कैपिटल इक्विटी में लगाएं।

सेंसेक्स-टू-गोल्ड रेशियो क्या दे रहे संकेत? ब्रोकरेज ने इस ट्रेंड को समझने के लिए सेंसेक्स-टू-गोल्ड रेशियो निकाला है। यह रेशियो बताता है कि दोनों एसेट्स में किसका वेटेज ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा समय में यह रेशियो 6.43 पर आ गया है, जो 1990 के बाद के इसके ऑलटाइम रेशियो 9.8 से काफी नीचे है। यह लेवल रिकॉर्ड से 86 प्रतिशत कम है। मार्च 2026 में यह रेशियो गिरकर 5.26 तक चला गया था, जो 1991 के बाद का सबसे निचला स्तर था। ऐतिहासिक रूप से देखें, तो जब-जब यह अनुपात इतना नीचे आया इक्विटी ने आने वाले सालों में सोने के मुकाबले जबरदस्त रिटर्न दिया है। मौजूदा स्थिति भी इसी तरह के मजबूत ट्रेंड की तरफ इशारा कर रही है।

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रेशियो नीचे आने की वजह सेंसेक्स और गोल्ड के बीच यह रेशियो अचानक नहीं गिरा है। बीते संवत में शुरुआत में सोने की तेज रफ्तार ने इस अनुपात को दबाया, लेकिन संवत 2082 में शेयर बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स अपने 85,762 के रिकॉर्ड हाई लेवल से फिसलकर 71,593 के लो लेवल तक आ गया। दूसरी तरफ, अनिश्चितता के माहौल में सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने की कीमतों में लगातार तेजी बनी रही। इसी खिंचाव ने मार्च 2026 में इस रेशियो को निचले स्तर तक धकेल दिया था।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।