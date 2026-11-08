Muhurat Trading 2026: आज होगी शेयरों की खरीद-बिक्री! मुहूर्त ट्रेडिंग में कब खुलेगी मार्केट विंडो? जानें सेटलमेंट का समय

Muhurat Trading 2026: दीवाली के मौके पर आज शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग का मौका मिलेगा। इस मुहूर्त ट्रेडिंग में सिर्फ सही शेयर चुनना ही काफी नहीं है। यह जानना भी जरूरी है कि ऑर्डर कब लगाया जा सकता है, बाजार में कारोबार कितनी देर चलेगा और खरीदे गए शेयर या बेचे गए शेयरों का पैसा कब खाते में आएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) ने इस विशेष सत्र के लिए अलग-अलग समय तय किए हैं।

खास बात यह है कि आज किए गए इक्विटी सौदों का सेटलमेंट अगले कारोबारी दिन यानी सोमवार को होगा। ऐसे में बाजार खुलने से पहले पूरा शेड्यूल और सेटलमेंट नियम समझ लेना निवेशकों के लिए जरूरी है। एक्सचेंजों ने IPO, रीलिस्ट की गई प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज), कम कारोबार वाले शेयरों (इललिक्विड स्टॉक्स) और क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) के लिए पात्र प्रतिभूतियों के लिए अलग-अलग टाइम टेबल का ऐलान किया गया है।

मुहूर्त ट्रेडिंग 2026: NSE, BSE का समय दोनों एक्सचेंज पर दोपहर 2:05 बजे प्री-ओपन सेशन शुरू होगा। निवेशक दोपहर 2:10 बजे तक मार्केट और लिमिट ऑर्डर दे सकते हैं, उनमें बदलाव कर सकते हैं या उन्हें रद्द कर सकते हैं। दोपहर 2:10 बजे से 2:15 बजे के बीच केवल लिमिट ऑर्डर ही दिए जा सकेंगे। दोपहर 2:15 बजे से 2:17 बजे के बीच ऑर्डर मैचिंग और ट्रेड कन्फर्मेशन होगा, जिसके बाद 2:20 बजे तक का एक बफर पीरियड होगा। 2:20 बजे से लगातार ट्रेडिंग (कंटीन्यूअस ट्रेडिंग) शुरू हो जाएगी।

IPO के लिए अलग समय IPO और रीलिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए, स्पेशल प्री-ओपन ऑर्डर एंट्री विंडो दोपहर 2:05 बजे से 2:50 बजे तक खुली रहेगी। दोपहर 2:50 बजे से 3:05 बजे के बीच ऑर्डर मैचिंग होगी, जिसके बाद 3:05 बजे से 3:30 बजे तक लगातार ट्रेडिंग (कंटीन्यूअस ट्रेडिंग) चलेगी। पीरियॉडिक कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म के तहत आने वाली इलिक्विड सिक्योरिटीज के लिए, ऑर्डर एंट्री दोपहर 2:25 बजे से 3:10 बजे तक होगी। इसके बाद 3:10 बजे से 3:20 बजे के बीच ऑर्डर मैचिंग की जाएगी।

जानें कब है क्लोजिंग ऑक्शन दोनों एक्सचेंजों ने पात्र प्रतिभूतियों (eligible securities) के लिए एक अलग 'क्लोजिंग ऑक्शन सेशन' (CAS) का ऐलान किया है। इन शेयरों में लगातार होने वाली ट्रेडिंग (continuous trading) दोपहर 3:15 बजे समाप्त हो जाएगी। इसके बाद रेफरेंस प्राइस की गणना की जाएगी और 3:20 बजे तक एक ट्रांजिशन पीरियड होगा। क्लोजिंग ऑक्शन के लिए ऑर्डर एंट्री विंडो दोपहर 3:20 बजे से 3:30 बजे तक खुली रहेगी। पहले पांच मिनट के दौरान मार्केट और लिमिट, दोनों तरह के ऑर्डर स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद 3:25 बजे से 3:30 बजे तक सिर्फ लिमिट ऑर्डर ही स्वीकार किए जाएंगे।

ऑर्डर मैचिंग और ट्रेड कन्फर्मेशन की प्रक्रिया दोपहर 3:30 बजे से 3:35 बजे के बीच होगी। इसके इसके बाद 3:50 बजे तक एक ट्रांजिशन या बफर पीरियड होगा। जो सिक्योरिटीज CAS के दायरे में नहीं आती हैं, उनके लिए क्लोजिंग सेशन दोपहर 3:30 बजे से 3:50 बजे तक चलेगा। पात्र सिक्योरिटीज के लिए पोस्ट-क्लोजिंग सेशन दोपहर 3:50 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा।

NSE और BSE पर मुहूर्त ट्रेडिंग का पूरा शेड्यूल

Trading Activity Timings Block Deal Window 1:50 PM – 2:05 PM Pre-open Session 2:05 PM – 2:20 PM Market & Limit Order Entry 2:05 PM – 2:10 PM Limit Orders Only 2:10 PM – 2:15 PM Order Matching & Confirmation 2:15 PM – 2:17 PM Buffer Period 2:17 PM – 2:20 PM Main Equity Trading 2:20 PM – 3:30 PM Closing Auction Session (CAS) 3:20 PM – 3:50 PM Non-CAS Closing Session 3:30 PM – 3:50 PM Post-closing Session 3:50 PM – 4:00 PM

MCX मुहूर्त ट्रेडिंग 2026: कमोडिटी मार्केट का समय MCX अपना विशेष ट्रेडिंग सेशन दोपहर 2:05 बजे से 2:19 बजे तक आयोजित करेगा। इसके बाद दोपहर 2:20 बजे से 3:30 बजे तक मुख्य ट्रेडिंग सेशन होगा। एक्सचेंज के 19 अक्टूबर के सर्कुलर के अनुसार, सभी कमोडिटी और इंडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे। क्लाइंट कोड में बदलाव करने की सुविधा दोपहर 3:45 बजे तक खुली रहेगी।

मुहूर्त ट्रेडिंग 2026: सेटलमेंट नियम इस विशेष सत्र के दौरान किए गए ट्रेड, एक्सचेंज के लागू नियमों के तहत सेटलमेंट दायित्वों के दायरे में आएंगे। NSE क्लियरिंग के 21 अक्टूबर के एक सर्कुलर के अनुसार, 8 नवंबर को किए गए इक्विटी ट्रेड का सेटलमेंट T+1 सेटलमेंट साइकिल के तहत सोमवार, 9 नवंबर को होगा। क्लियरिंग कॉरपोरेशन ने पे-इन का समय शाम 4:30 बजे और पे-आउट का समय रात 9 बजे तय किया है।

जानिए मुहूर्त ट्रेडिंग क्या है? मुहूर्त ट्रेडिंग, शेयर बाजार का एक विशेष सत्र है जो हर साल दिवाली के दिन आयोजित किया जाता है। यह लक्ष्मी पूजा के समय होता है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए संवत वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है।

पारंपरिक रूप से, निवेशक इस सत्र को निवेश शुरू करने और शेयर खरीदने के लिए शुभ मानते हैं। हालांकि, इसमें किए गए सौदे बाजार के जोखिमों और लागू सेटलमेंट दायित्वों के अधीन होते हैं।

मुहूर्त ट्रेडिंग 2026 का महत्व शेयर बाजार में क्यों खास है यह परंपरा? मुहूर्त ट्रेडिंग भारतीय शेयर बाजार की एक खास परंपरा है, जिसका निवेशकों और बाजार के कारोबारियों के बीच विशेष महत्व है। दिवाली के दिन आयोजित होने वाला यह विशेष ट्रेडिंग सत्र नए हिंदू संवत की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। निवेशक इस मौके को नए वित्तीय वर्ष में निवेश की शुरुआत और पोर्टफोलियो में नए शेयर जोड़ने के शुभ अवसर के रूप में देखते हैं।

नए संवत की शुरुआत का प्रतीक मुहूर्त ट्रेडिंग के साथ हिंदू कैलेंडर के नए संवत की शुरुआत होती है। साल 2026 में यह संवत 2083 है। शेयर बाजार के लिए यह सत्र केवल एक कारोबारी गतिविधि नहीं, बल्कि नए निवेश वर्ष की शुरुआत का प्रतीक भी है। कई निवेशक इस दिन अपने निवेश की नई रणनीति बनाते हैं और लंबी अवधि के लिए शेयर खरीदते हैं।

लक्ष्मी पूजन और निवेश की परंपरा दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा को धन और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। इसी मान्यता के चलते निवेशक मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान शेयर खरीदकर नए संवत की शुरुआत करना पसंद करते हैं। कई निवेशक प्रतीकात्मक रूप से एक या कुछ शेयर खरीदते हैं, जबकि कुछ अपने पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के निवेश के लिए नई पोजीशन बनाते हैं।