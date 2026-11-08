Muhurat Trading 2026: आज एक घंटे के लिए खुलेगा शेयर बाजार, जानें संवत 2083 में कमाई का शुभ समय

Muhurat Trading 2026: दीवाली के मौके पर लोग देशभर में मां लक्ष्मी की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच शेयर मार्केट से जुड़े लोग नए निवेश की भी तैयारी कर रहे हैं। निवेशकों के लिए आज का दिन बेहद खास है। रविवार होने के बावजूद आज NSE और BSE के दरवाजे खुलेंगे और बाजार में परंपरागत मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। यह सत्र नए संवत 2083 की शुरुआत का प्रतीक है। इसमें निवेशक शुभ मुहूर्त में शेयर खरीदने-बेचने के लिए बाजार में उतरते हैं। बता दें कि आज रविवार, 8 नवंबर को यह स्पेशल ट्रेडिंग सेशन दोपहर 2:20 बजे से लेकर 3:30 बजे तक चलेगा।

वैसे तो शेयर बाजार रविवार को नियमित रूप से बंद रहता है, लेकिन चूंकि मुर्हूत ट्रेडिंग को शुभ माना जाता रहा है इसलिए रविवार होने के बावजूद एक घंटे के लिए बाजार खुला रहेगा। यह एक 70 साल पुरानी परंपरा है। शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग की शुरुआत BSE ने साल 1957 में की थी, जबकि NSE इसे 1992 से लगातार आयोजित कर रहा है। पारंपरिक व्यापारी इसे 'चोपड़ा पूजन' (खाता बही की पूजा) के रूप में मानते हैं। आज रखे गए इसी ट्रेडिंग के साथ नए हिंदू वित्तीय वर्ष संवत 2083 की शुरुआत हो रही है।

Muhurat Trading 2026: NSE और BSE का शेड्यूल मुहूर्त ट्रेडिंग रविवार, 8 नवंबर को होगी, जो दिवाली और लक्ष्मी पूजा के दिन पड़ रही है। इस सत्र के साथ संवत 2083 की शुरुआत होगी। मुख्य इक्विटी 'मुहूर्त ट्रेडिंग' सत्र दोपहर 2:20 बजे से लेकर 3:30 बजे तक चलेगा। सामान्य ट्रेडिंग दिनों के उलट, जब बाजार सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुले रहते हैं, यह एक घंटे का विशेष सत्र होगा। प्री-ओपन सेशन दोपहर 2:05 बजे शुरू होगा।

निवेशक दोपहर 2:10 बजे तक लिमिट और मार्केट ऑर्डर दे सकते हैं, जबकि दोपहर 2:10 बजे से 2:15 बजे के बीच सिर्फ लिमिट ऑर्डर ही स्वीकार किए जाएंगे। दोपहर 2:15 बजे से 2:17 बजे तक ऑर्डर मैचिंग और कन्फर्मेशन होगा, जिसके बाद दोपहर 2:20 बजे तक एक बफर पीरियड रहेगा।

MCX मुहूर्त ट्रेडिंग का समय क्या है? MCX पर विशेष सत्र दोपहर 2:05 बजे से 2:19 बजे तक आयोजित होगा। इसके बाद दोपहर 2:20 बजे से 3:30 बजे तक मुख्य ट्रेडिंग सत्र होगा। सभी कमोडिटी और इंडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे।

Muhurat Trading 2026: सेटलमेंट मुहूर्त ट्रेडिंग में किए गए इक्विटी ट्रेड्स का सेटलमेंट सोमवार 9 नवंबर को T+1 व्यवस्था के तहत होगा। एनएसई क्लियरिंग के मुताबिक 8 अक्टूबर को जो भी ट्रेडिंग होगा, उसका सेटलमेंट 9 नवंबर को होगा। क्लियरिंग कॉरपोरेशन ने पे-इन का समय शाम 4:30 बजे और पे-आउट का समय रात 9 बजे तय किया है।

क्यों खास है मुर्हूत ट्रेडिंग? पहले के समय में दिवाली वाले दिन कारोबारी लक्ष्मी पूजन के साथ-साथ अपने नए लाल बही-खाते की भी पूजा करते थे। इसे 'चोपड़ा' कहा जाता था। आज डिजिटलाइजेशन के इस नए दौर में कारोबारी और नए निवेशक ट्रेडिंग टर्मिनल, लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन पर स्वास्तिक बनाकर या तिलक लगाकर पूजा करते हैं।

इसके बाद पहला ऑर्डर डालते हैं। इसे आप एक तरह से मॉर्डन जमाने का फाइनेंशियल इवेंट समझ सकते हैं। मुर्हूत ट्रेडिंग में बेशक मुनाफे की तो उम्मीद रहती ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा 'शगुन' की अहमियत रहती है।