Muhurat Trading 2026: आज एक घंटे के लिए खुलेगा शेयर बाजार, जानें संवत 2083 में कमाई का शुभ समय

Muhurat Trading 2026: दीवाली के मौके पर लोग देशभर में मां लक्ष्मी की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच शेयर मार्केट से जुड़े लोग नए निवेश की भी तैयारी कर रहे हैं। निवेशकों के लिए आज का दिन बेहद खास है। रविवार होने के बावजूद आज NSE और BSE के दरवाजे खुलेंगे और बाजार में परंपरागत मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। यह सत्र नए संवत 2083 की शुरुआत का प्रतीक है। इसमें निवेशक शुभ मुहूर्त में शेयर खरीदने-बेचने के लिए बाजार में उतरते हैं। बता दें कि आज रविवार, 8 नवंबर को यह स्पेशल ट्रेडिंग सेशन दोपहर 2:20 बजे से लेकर 3:30 बजे तक चलेगा।
वैसे तो शेयर बाजार रविवार को नियमित रूप से बंद रहता है, लेकिन चूंकि मुर्हूत ट्रेडिंग को शुभ माना जाता रहा है इसलिए रविवार होने के बावजूद एक घंटे के लिए बाजार खुला रहेगा। यह एक 70 साल पुरानी परंपरा है। शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग की शुरुआत BSE ने साल 1957 में की थी, जबकि NSE इसे 1992 से लगातार आयोजित कर रहा है। पारंपरिक व्यापारी इसे 'चोपड़ा पूजन' (खाता बही की पूजा) के रूप में मानते हैं। आज रखे गए इसी ट्रेडिंग के साथ नए हिंदू वित्तीय वर्ष संवत 2083 की शुरुआत हो रही है।
मुहूर्त ट्रेडिंग रविवार, 8 नवंबर को होगी, जो दिवाली और लक्ष्मी पूजा के दिन पड़ रही है। इस सत्र के साथ संवत 2083 की शुरुआत होगी। मुख्य इक्विटी 'मुहूर्त ट्रेडिंग' सत्र दोपहर 2:20 बजे से लेकर 3:30 बजे तक चलेगा। सामान्य ट्रेडिंग दिनों के उलट, जब बाजार सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुले रहते हैं, यह एक घंटे का विशेष सत्र होगा। प्री-ओपन सेशन दोपहर 2:05 बजे शुरू होगा।
निवेशक दोपहर 2:10 बजे तक लिमिट और मार्केट ऑर्डर दे सकते हैं, जबकि दोपहर 2:10 बजे से 2:15 बजे के बीच सिर्फ लिमिट ऑर्डर ही स्वीकार किए जाएंगे। दोपहर 2:15 बजे से 2:17 बजे तक ऑर्डर मैचिंग और कन्फर्मेशन होगा, जिसके बाद दोपहर 2:20 बजे तक एक बफर पीरियड रहेगा।
MCX पर विशेष सत्र दोपहर 2:05 बजे से 2:19 बजे तक आयोजित होगा। इसके बाद दोपहर 2:20 बजे से 3:30 बजे तक मुख्य ट्रेडिंग सत्र होगा। सभी कमोडिटी और इंडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे।
मुहूर्त ट्रेडिंग में किए गए इक्विटी ट्रेड्स का सेटलमेंट सोमवार 9 नवंबर को T+1 व्यवस्था के तहत होगा। एनएसई क्लियरिंग के मुताबिक 8 अक्टूबर को जो भी ट्रेडिंग होगा, उसका सेटलमेंट 9 नवंबर को होगा। क्लियरिंग कॉरपोरेशन ने पे-इन का समय शाम 4:30 बजे और पे-आउट का समय रात 9 बजे तय किया है।
पहले के समय में दिवाली वाले दिन कारोबारी लक्ष्मी पूजन के साथ-साथ अपने नए लाल बही-खाते की भी पूजा करते थे। इसे 'चोपड़ा' कहा जाता था। आज डिजिटलाइजेशन के इस नए दौर में कारोबारी और नए निवेशक ट्रेडिंग टर्मिनल, लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन पर स्वास्तिक बनाकर या तिलक लगाकर पूजा करते हैं।
इसके बाद पहला ऑर्डर डालते हैं। इसे आप एक तरह से मॉर्डन जमाने का फाइनेंशियल इवेंट समझ सकते हैं। मुर्हूत ट्रेडिंग में बेशक मुनाफे की तो उम्मीद रहती ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा 'शगुन' की अहमियत रहती है।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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