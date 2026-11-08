Muhurat Trading Warning: आज 1 घंटे के सत्र में भूलकर भी न करें ये 1 ट्रेड, लग सकती है 20% तक की भारी पेनाल्टी!

Muhurat Trading 2026: दिवाली के दिन भारतीय शेयर बाजारों में संवत 2083 के आगाज के साथ स्पेशल 1 घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन आयोजित हो रहा है। परंपरागत रूप से निवेशक इस सत्र को समृद्धि और नए वित्तीय वर्ष की शुभ शुरुआत मानते हैं। हालांकि, हर साल की तरह इस बार भी कई नए और एग्रेसिव रिटेल ट्रेडर्स इस 60 मिनट के छोटे सेशन में तेज मुनाफा कमाने के चक्कर में इंट्राडे ट्रेडिंग में हाथ आजमाने उतरते हैं। अगर आप भी आज दोपहर को ट्रेडिंग टर्मिनल पर बैठने जा रहे हैं, तो एक गंभीर ऑपरेशनल रिस्क को समझना बेहद जरूरी है। इस विशेष सत्र में की गई एक छोटी सी गलती आपके ट्रेडिंग खाते पर 20 फीसदी तक की भारी पेनाल्टी लगा सकती है।

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शॉर्ट सेलिंग का सबसे बड़ा खतरा मुहूर्त ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक कदम होता है कैश मार्केट में शेयरों को शॉर्ट करना यानी डिमैट में शेयर न होने के बावजूद पहले बेचना और बाद में भाव गिरने पर वापस खरीदना। सामान्य कारोबारी दिनों में बाजार सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 बजे तक खुला रहता है। अगर कोई ट्रेडर अपनी पोजीशन काटना भूल जाता है, तो ब्रोकरेज का ऑटो-स्क्वायर ऑफ सिस्टम दोपहर 3:15 से 3:20 बजे के बीच पोजीशन खुद काट देता है। लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग में बाजार केवल दोपहर 2:20 से 3:20 बजे तक खुलता है। ब्रोकर का ऑटो-स्क्वायर ऑफ शाम 3:05 से 3:10 बजे के बीच ही शुरू हो जाता है।

लिक्विडिटी का अभाव इस एक घंटे के दौरान मार्केट में वॉल्यूम सामान्य दिनों के मुकाबले काफी कम होता है और बिड-आस्क स्प्रेड बढ़ जाता है। ऐसे में अगर किसी शेयर में अपर सर्किट लग गया या बाजार में पर्याप्त सेलर्स नहीं मिले, तो ब्रोकर का ऑटो-स्क्वायर ऑफ सिस्टम भी आपकी शॉर्ट पोजीशन को कवर नहीं कर पाएगा। लिहाजा, आप शॉर्ट डिलीवरी के रेंज में आ जाते हैं। चूंकि अगले कारोबारी दिन दिवाली बलीप्रतिपदा के चलते एक्सचेंज और बैंकों का सेटलमेंट हॉलिडे रहता है, इसलिए यह ट्रेड सीधे एक्सचेंज के ऑक्शन मार्केट में चला जाता है।

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20% तक की पेनाल्टी कैसे लगती है? स्टॉक एक्सचेंज नियमों के तहत, जब कोई ट्रेडर शेयर बेचने के बाद उसकी डिलीवरी देने में नाकाम रहता है, तो एक्सचेंज दूसरे दिन नीलामी के जरिए वह शेयर खरीदकर असली खरीदार को देता है। ऑक्शन मार्केट में शेयर की कीमत बाजार भाव से 15% से 20% तक ऊपर जा सकती है। इस अतिरिक्त लागत के साथ-साथ एक्सचेंज की पेनाल्टी और ब्रोकरेज चार्ज का पूरा बोझ सीधे शॉर्ट सेलर के खाते से काटा जाता है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।