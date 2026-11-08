Muhurat Trading Pattern: फिर वही हाल! तेजी के साथ खुला और गिरावट में बंद हुआ बाजार, 12 वर्ष से जारी है परंपरा

संवत 2083 में भी मुहूर्त ट्रेडिंग की वही परंपरा जारी रही जो पिछले 11 वर्षों से चली आ रही थी। दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग के शुभ अवसर पर शेयर बाजार में कारोबा की शुरुआत तो तेजी से होती है, लेकिन ट्रेडिंग के दौरान ही बाजार न केवल अपनी उछाल खो देता है बल्कि और नीचे गोता लगा दिया करता है। मुहूर्त ट्रेडिंग 2026 में भी यही हुआ। आइए 2015 से ही चली आ रही इस परंपरा को एक टेबल के रूप में देखते हैं।
|वर्ष
|मुहूर्त ट्रेडिंग की तारीख
|खुला
|सर्वोच्च स्तर
|निम्नतम स्तर
|बंद हुआ
|रेंज %
|ROC %
|गैप %
|2015
|11-Nov-2015
|7,838.80
|7,847.95
|7,819.10
|7,825.00
|0.37%
|-0.18%
|0.71%
|2016
|30-Oct-2016
|8,672.35
|8,678.25
|8,616.25
|8,625.70
|0.71%
|-0.54%
|0.40%
|2017
|19-Oct-2017
|10,210.35
|10,211.95
|10,123.35
|10,146.55
|0.87%
|-0.62%
|0.00%
|2018
|07-Nov-2018
|10,614.45
|10,616.45
|10,582.30
|10,598.40
|0.32%
|-0.15%
|0.80%
|2019
|27-Oct-2019
|11,662.25
|11,672.40
|11,604.60
|11,627.15
|0.58%
|-0.30%
|0.68%
|2020
|14-Nov-2020
|12,823.35
|12,828.70
|12,749.45
|12,780.25
|0.62%
|-0.34%
|0.81%
|2021
|04-Nov-2021
|17,935.05
|17,947.55
|17,900.60
|17,916.80
|0.26%
|-0.10%
|0.59%
|2022
|24-Oct-2022
|17,736.35
|17,777.55
|17,707.40
|17,730.75
|0.40%
|-0.03%
|0.91%
|2023
|12-Nov-2023
|19,547.25
|19,547.25
|19,510.25
|19,525.55
|0.19%
|-0.11%
|0.63%
|2024
|01-Nov-2024
|24,302.75
|24,368.25
|24,280.20
|24,304.35
|0.36%
|0.01%
|0.40%
|2025
|21-Oct-2025
|25,901.20
|25,934.35
|25,825.80
|25,868.60
|0.42%
|-0.13%
|0.22%
|2026
|8-Nov-2026
|25,070.45
|25,131.85
|24,985.30
|24,986.40
|0.58%
|-34.00%
|0.16%
दिवाली उत्सव के माहौल और टोकन खरीदारी के कारण बाजार अक्सर पिछले बंद भाव की तुलना में ऊपर खुलता है। 2022 में 0.91% का सबसे बड़ा गैप अप दर्ज किया गया था। चूंकि अधिकांश निवेशक या ट्रेडर शुरुआती मिनटों में खरीदारी करते हैं, इसलिए शेयर बाजार खुलने के बाद ऊपर की ओर उच्च स्तर छूता है और फिर धीरे-धीरे इंट्राडे स्तरों पर मुनाफा वसूली हावी होती जाती है। औसत आरओसी -0.24% है। यानी 1 घंटे के ट्रेडिंग सेशन में औसतन 0.24% की गिरावट आती है। वहीं, औसत गैप 0.53% है। यानी बाजार औसतन 0.53% ऊपर खुलता है। वहीं, औसत रेंज 0.47% है जो निचले और ऊपरी स्तर के बीच की सीमित गति को दर्शाता है।
2015 से 2026 तक निफ्टी 50 के मुहूर्त ट्रेडिंग डेटा के गहन विश्लेषण से कई स्पष्ट और महत्वपूर्ण ट्रेंड्स सामने आते हैं। पिछले 12 सालों में से 11 बार (92%) निफ्टी में पॉजिटिव गैप-अप ओपनिंग देखने को मिली है। औसतन 0.53% का गैप-अप देखने को मिलता है। मुहूर्त ट्रेडिंग के 1 घंटे के विशेष ट्रेडिंग सेशन के दौरान 12 में से 11 बार (92%) बाजार में हल्की बिकवाली यानी प्रॉफिट बुकिंग हुई है जिस कारण आरओसी प्रतिशत नेगेटिव रहा। केवल वर्ष 2024 ही एक अपवाद था जहां 0.01% इंट्राडे गेन दर्ज हुआ था। मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन बेहद कम सीमा में ट्रेड करता है। इसका औसत रेंज मात्र 0.47% है।
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