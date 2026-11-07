Muhurat Trading Stock Picks 2026: कोटक महिंद्रा बैंक पर ब्रोकरेज बुलिश, मोतीलाल ओसवाल ने दिया 8% अपसाइड का टारगेट

Kotak Mahindra Bank Share Price Target: दिवाली पर होने वाली मुहूर्त ट्रेडिंग में अगर आप भी शेयर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो कई ब्रोकरेज फर्म ने एक बैंकिंग शेयर को खरीदने की सलाह दी। ब्रोकरेज फर्मों के अनुसार Samvat 2083 में प्राइवेट बैंक का शेयर निवेशकों का मोटा मुनाफा करवा सकता है। जैनम (Jainam) ने कोटक महिंद्रा बैंक को Samvat 2083 के लिए अपनी बैंकिंग पिक्स में जगह दी है। वहीं, मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट (Motilal Oswal Wealth Management) की दिवाली सिफारिशों में भी ये शेयर शामिल है।
मोतीलाल ओसवाल ने Kotak Mahindra Bank के लिए 1,050 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। इसके लिए 972 रुपये के रेफरेंस मार्केट प्राइस को आधार बनाया गया है। इस हिसाब से शेयर में करीब 8 फीसदी की संभावित तेजी का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में नए संवत में बैंकिंग सेक्टर के शेयरों पर नजर रखने वाले निवेशकों के लिए Kotak Mahindra Bank एक अहम निवेश विकल्प बनकर सामने आया है।
बता दें कि दिवाली के दौरान शेयर बाजार में निवेश को लेकर निवेशकों के बीच खास उत्साह रहता है। मुहूर्त ट्रेडिंग को भारतीय शेयर बाजार में शुभ माना जाता है। इस मौके पर निवेशक नए वित्तीय अवसरों की तलाश करते हैं और ब्रोकरेज हाउस भी अपने पसंदीदा शेयरों की लिस्ट जारी करते हैं।Samvat 2083 के लिए Kotak Mahindra Bank को दो अलग-अलग ब्रोकरेज संस्थानों की सिफारिशों में जगह मिली है।
अगर किसी शेयर को कई ब्रोकरेज फर्म अपनी लिस्ट में शामिल करते हैं तो वो निवेशकों की नजर में आ जाता है। हालांकि, सिर्फ ब्रोकरेज की सिफारिश के आधार पर निवेश का फैसला लेना सही नहीं होता है। निवेशकों को शेयर की कीमत, संभावित रिटर्न और अपने नुकसान का आंकलन पहले ही कर लेना चाहिए। Kotak Mahindra Bank को लेकर मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट ने 1,050 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि शेयर टारगेट तक पहुंच जाएगा। ये सिर्फ एक अनुमान होता है। शेयर बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव बना रहता है। निवेशकों को ये भी समझना चाहिए कि टारगेट प्राइस किसी निश्चित रिटर्न की गारंटी नहीं होता।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।