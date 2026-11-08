Muhurat Trading: 44% रिटर्न दे सकता है यह स्टॉक, आज मुहूर्त ट्रेडिंग में निवेश का अच्छा मौका

Muhurat Trading Stock Picks: संवत 2028 के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग आज दोपहर 2.20 बजे से शुरू होकर कैश सेगमेंट में 3:15 बजे तक और डेरिवेटिव्स में 3:30 से 3:40 बजे तक चलेगी। मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए ब्रोकरेज और एक्सपर्ट्स दर्जनों शेयरों के सुझाव दे चुके हैं।अगर आप एक निवेशक हैं और मुहूर्त ट्रेडिंग के शुभ अवसर पर निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए यह शेयर भी अच्छा रिटर्न ला सकता है। ब्रोकरेज फर्म कैपिटल 360 वन ने इस शेयर को खरीदने की सलाह इसके तिमाही नतीजे देखकर दी है। आइए जानते हैं कि यह शेयर कौन सा है और ब्रोकरेज ने इनके लिए टारगेट प्राइस क्या सेट किया है।
कैपिल 360 वन ने तिमाही नतीजों के आधार पर कई शेयरों पर बाय रेटिंग दी है, लेकिन संभावित बंपर रिटर्न वाले जिस एक शेयर को चुना है, वह है- द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। ब्रोकरेज के मुताबिक, द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी का दूसरी तिमाही (Q2 FY27) में एडजस्टेड एबिटडा 1,098.4 करोड़ रुपये रहा, जो सालाना आधार पर 67.7% अधिक और उसके अनुमान से 17% बेहतर है। इस दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 46.9% बढ़कर 1,824.4 करोड़ रुपये और एडजस्टेड नेट प्रॉफिट 77.6% बढ़कर 902.5 करोड़ रुपये रहा।
ब्रोकरेज को टैंकर सेगमेंट में मजबूत फ्रेट रेट, लाल सागर और बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट में जहाजों के हमलों के कारण बढ़ते रूट डायवर्जन और शिपिंग की बढ़ती मांग से निकट भविष्य में कंपनी को फायदा मिलने की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने कंपनी के शेयर पर बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 1,857 रुपये से बढ़ाकर 2,063 रुपये कर दिया है। 1,429 रुपये के मौजूदा भाव पर शेयर में 2,063 रुपये के टारगेट प्राइस तक 44.4% की संभावित तेजी दिखती है।
Disclaimer: यह लेख सिर्फ जानकारी के लिए है। इसमें दिए गए विचार और सुझाव एक्सपर्ट के हैं, मिंट हिंदी के नहीं। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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