Muhurat Trading: 44% रिटर्न दे सकता है यह स्टॉक, आज मुहूर्त ट्रेडिंग में निवेश का अच्छा मौका

Muhurat Trading Stock Picks: संवत 2028 के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग आज दोपहर 2.20 बजे से शुरू होकर कैश सेगमेंट में 3:15 बजे तक और डेरिवेटिव्स में 3:30 से 3:40 बजे तक चलेगी। मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए ब्रोकरेज और एक्सपर्ट्स दर्जनों शेयरों के सुझाव दे चुके हैं।अगर आप एक निवेशक हैं और मुहूर्त ट्रेडिंग के शुभ अवसर पर निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए यह शेयर भी अच्छा रिटर्न ला सकता है। ब्रोकरेज फर्म कैपिटल 360 वन ने इस शेयर को खरीदने की सलाह इसके तिमाही नतीजे देखकर दी है। आइए जानते हैं कि यह शेयर कौन सा है और ब्रोकरेज ने इनके लिए टारगेट प्राइस क्या सेट किया है।
कैपिल 360 वन ने तिमाही नतीजों के आधार पर कई शेयरों पर बाय रेटिंग दी है, लेकिन संभावित बंपर रिटर्न वाले जिस एक शेयर को चुना है, वह है- द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। ब्रोकरेज के मुताबिक, द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी का दूसरी तिमाही (Q2 FY27) में एडजस्टेड एबिटडा 1,098.4 करोड़ रुपये रहा, जो सालाना आधार पर 67.7% अधिक और उसके अनुमान से 17% बेहतर है। इस दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 46.9% बढ़कर 1,824.4 करोड़ रुपये और एडजस्टेड नेट प्रॉफिट 77.6% बढ़कर 902.5 करोड़ रुपये रहा।
ब्रोकरेज को टैंकर सेगमेंट में मजबूत फ्रेट रेट, लाल सागर और बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट में जहाजों के हमलों के कारण बढ़ते रूट डायवर्जन और शिपिंग की बढ़ती मांग से निकट भविष्य में कंपनी को फायदा मिलने की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने कंपनी के शेयर पर बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 1,857 रुपये से बढ़ाकर 2,063 रुपये कर दिया है। 1,429 रुपये के मौजूदा भाव पर शेयर में 2,063 रुपये के टारगेट प्राइस तक 44.4% की संभावित तेजी दिखती है।
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