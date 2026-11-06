सब्सक्राइब

Muhurat Trading Stocks: BPCL, HCL Tech समेत 6 शेयरों पर ब्रोकरेज का भरोसा, अगले दिवाली तक कितनी होगी कमाई?

Muhurat Trading Stocks: HDFC सिक्योरिटीज ने संवत 2083 के लिए BPCL, HCL टेक्नोलॉजीज, IIFL फाइनेंस, JSW स्टील, Satin Creditcare और Zensar Technologies के शेयरों में निवेश की सलाह दी है। अगले दिवाली तक संभावित तेजी 19 से 28 फीसदी बताई गई है। ये लक्ष्य अनुमान हैं, निश्चित रिटर्न नहीं।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड6 Nov 2026, 07:10 PM IST
Prefer Liveminton Google
दिवाली वाले दिन इन 6 शेयरों पर लगा सकते हैं दांव
दिवाली वाले दिन इन 6 शेयरों पर लगा सकते हैं दांव(AI generated image for representational purposes only)
AI Quick Read

HDFC Securities Stock Picks: अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो आपको भी दिवाली के मौके पर होने वाली मुहूर्त ट्रेडिंग का इंतजार होगा। नए संवत की शुरुआत के साथ ही निवेशक ऐसे शेयरों की तलाश करते हैं, जिनमें आने वाले एक साल के दौरान अच्छी कमाई की संभावना हो।

Advertisement

इसी बीच HDFC सिक्योरिटीज की प्राइम रिसर्च टीम ने संवत 2083 के लिए छह शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। इन शेयरों में भारत पेट्रोलियम (BPCL), HCL टेक्नोलॉजीज, IIFL फाइनेंस, JSW स्टील, Satin Creditcare और Zensar Technologies कंपनी के शेयर शामिल हैं। इन शेयरों में अगले दिवाली तक 19 फीसदी से 28 फीसदी तक संभावित तेजी का अनुमान लगाया गया है।

मुहूर्त ट्रेडिंग 2083 के लिए HDFC सिक्योरिटीज के 6 टेक्निकल पिक्स- Muhurat Trading Technical Picks For Samvat 2083 (Time-Frame : Till Next Diwali)

Sr. No.Stock NameCMP ( )Entry Band ( )Avg Level ( )Targets ( )Stoploss (Closing Basis) ( )Potential Upside (%)
1BPCL304.70304-315289342, 36627420%
2HCL TECH1405.001405-144012851580, 1686125020%
3IIFL FINANCE578.20578-600535670, 72051024%
4JSWSTEEL1343.001340-138312351505, 1600119519%
5SATIN CREDITCARE256.69256-265230300, 33022028%
6ZENSARTECH533.00533-548495615, 66646925%
यह भी पढ़ें | इस शेयर में निवेशकों की दोहरी कमाई! 55% रिटर्न के बाद डिविडेंड का ऐलान

HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक, इन शेयरों का चयन चार्ट पैटर्न, मूविंग एवरेज, वॉल्यूम और तकनीकी इंडिकेटर्स के आधार पर किया गया है। ब्रोकरेज ने निवेशकों के लिए खरीदारी की रेंज, औसत स्तर, दो टारगेट और क्लोजिंग आधार पर स्टॉपलॉस भी तय किया है। रिपोर्ट में सबसे ज्यादा संभावित रिटर्न Satin Creditcare में 28 फीसदी बताया गया है।

Advertisement
यह भी पढ़ें | दिवाली की छुट्टी में भी खुलेगा शेयर बाजार, जानें किस दिन रहेगा बंद

HDFC सिक्योरिटीज की तकनीकी रिसर्च टीम ने संवत 2083 के लिए इन छह शेयरों में अगले दिवाली तक निवेश का नजरिया रखा है। हालांकि, निवेशकों के लिए ये समझना जरूरी है कि ब्रोकरेज के टारगेट सिर्फ संभावित अनुमान हैं, ये निश्चित रिटर्न नहीं है। बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान शेयरों के भाव में गिरावट भी आ सकती है। इसलिए निवेश से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन और अपनी जोखिम उठाने की क्षमता का आकलन करना जरूरी है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

Advertisement

About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More

Advertisement
होममार्केटMuhurat Trading Stocks: BPCL, HCL Tech समेत 6 शेयरों पर ब्रोकरेज का भरोसा, अगले दिवाली तक कितनी होगी कमाई?
अगला लेख पढ़ें
OPEN IN APP
HomeMarketsPortfolioPremiumGet App