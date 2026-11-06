Muhurat Trading Stocks: BPCL, HCL Tech समेत 6 शेयरों पर ब्रोकरेज का भरोसा, अगले दिवाली तक कितनी होगी कमाई?

HDFC Securities Stock Picks: अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो आपको भी दिवाली के मौके पर होने वाली मुहूर्त ट्रेडिंग का इंतजार होगा। नए संवत की शुरुआत के साथ ही निवेशक ऐसे शेयरों की तलाश करते हैं, जिनमें आने वाले एक साल के दौरान अच्छी कमाई की संभावना हो।
इसी बीच HDFC सिक्योरिटीज की प्राइम रिसर्च टीम ने संवत 2083 के लिए छह शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। इन शेयरों में भारत पेट्रोलियम (BPCL), HCL टेक्नोलॉजीज, IIFL फाइनेंस, JSW स्टील, Satin Creditcare और Zensar Technologies कंपनी के शेयर शामिल हैं। इन शेयरों में अगले दिवाली तक 19 फीसदी से 28 फीसदी तक संभावित तेजी का अनुमान लगाया गया है।
|Sr. No.
|Stock Name
|CMP ( ₹)
|Entry Band ( ₹)
|Avg Level ( ₹)
|Targets ( ₹)
|Stoploss (Closing Basis) ( ₹)
|Potential Upside (%)
|1
|BPCL
|304.70
|304-315
|289
|342, 366
|274
|20%
|2
|HCL TECH
|1405.00
|1405-1440
|1285
|1580, 1686
|1250
|20%
|3
|IIFL FINANCE
|578.20
|578-600
|535
|670, 720
|510
|24%
|4
|JSWSTEEL
|1343.00
|1340-1383
|1235
|1505, 1600
|1195
|19%
|5
|SATIN CREDITCARE
|256.69
|256-265
|230
|300, 330
|220
|28%
|6
|ZENSARTECH
|533.00
|533-548
|495
|615, 666
|469
|25%
HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक, इन शेयरों का चयन चार्ट पैटर्न, मूविंग एवरेज, वॉल्यूम और तकनीकी इंडिकेटर्स के आधार पर किया गया है। ब्रोकरेज ने निवेशकों के लिए खरीदारी की रेंज, औसत स्तर, दो टारगेट और क्लोजिंग आधार पर स्टॉपलॉस भी तय किया है। रिपोर्ट में सबसे ज्यादा संभावित रिटर्न Satin Creditcare में 28 फीसदी बताया गया है।
HDFC सिक्योरिटीज की तकनीकी रिसर्च टीम ने संवत 2083 के लिए इन छह शेयरों में अगले दिवाली तक निवेश का नजरिया रखा है। हालांकि, निवेशकों के लिए ये समझना जरूरी है कि ब्रोकरेज के टारगेट सिर्फ संभावित अनुमान हैं, ये निश्चित रिटर्न नहीं है। बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान शेयरों के भाव में गिरावट भी आ सकती है। इसलिए निवेश से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन और अपनी जोखिम उठाने की क्षमता का आकलन करना जरूरी है।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।