Multibagger Stock: शेयर बाजार में क्यूपिड की चली आंधी! 10% का उछाल, 2026 में अब तक मिला 262% रिटर्न

Cupid, Multibagger Stocks: शेयर बाजार में मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली कंपनियों में शामिल क्यूपिड (Cupid) के शेयरों ने धमाल मचा दिया। गुरुवार, 12 नवंबर को BSE पर 'क्यूपिड' (Cupid) के शेयर की कीमत 10% उछलकर ₹389 पर पहुंच गई। यह अब तक के हाई लेवल पर पहुंच गई। कंपनी ने Q2 FY27 के लिए मजबूत नतीजे पेश किए हैं, जिसमें घरेलू कंज्यूमर हेल्थकेयर और FMCG कारोबार में जोरदार ग्रोथ के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी स्थिर मांग देखने को मिली है।

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सितंबर तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर ₹56.22 करोड़ हो गया। यह Q2 FY26 के ₹24.13 करोड़ के मुकाबले 133% की सालाना बढ़ोतरी है। वहीं, ऑपरेशंस से होने वाला रेवेन्यू 122% बढ़कर ₹187.86 करोड़ हो गया। वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही में, क्यूपिड का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 156% बढ़कर ₹100.37 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह ₹39.14 करोड़ था।

रेवेन्यू 137% बढ़कर ₹342.58 करोड़ हो गया। वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही (H1) के लिए EBITDA ₹114.83 करोड़ रहा, जो एक साल पहले की तुलना में 156% अधिक है। दूसरी तिमाही (Q2) में, EBITDA ₹114.83 करोड़ रहा और ऑपरेटिंग मार्जिन 29% रहा।

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घरेलू उपभोक्ता कारोबार से विकास को बढ़ावा घरेलू उपभोक्ता हेल्थकेयर और FMCG कारोबार की हिस्सेदारी बढ़ने से क्यूपिड (Cupid) का प्रदर्शन शानदार रहा। वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही (H1 FY27) में घरेलू कारोबार से ₹224.64 करोड़ की कमाई हुई, जो कुल बिक्री का 67% है। इसकी तुलना में, वित्त वर्ष 2026 में यह हिस्सेदारी 41% थी।

इसमें से उपभोक्ता हेल्थकेयर और FMCG सेगमेंट का योगदान ₹166.88 करोड़ रहा, जो पहली छमाही की कुल बिक्री का 49% है। अंतरराष्ट्रीय कारोबार से ₹112.73 करोड़ की कमाई हुई, जो वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही की कुल बिक्री का 33% है। इस सेगमेंट को संस्थागत ग्राहकों (institutional customers) की मांग से सहारा मिला। इसमें PFSCM समझौते के तहत की गई आपूर्ति और दक्षिण अफ्रीका के 2025–30 के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए की गई आपूर्ति शामिल है।

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क्यूपिड को मिला फायदा क्युपिड को अपने निर्यात पोर्टफोलियो में कीमतों में किए गए बदलावों से भी फायदा हुआ, जिससे पहली छमाही के दौरान कमाई (realizations) बेहतर हुई। कंपनी ने कहा कि वह अपने प्रोडक्ट मिक्स को मजबूत करने, सोर्सिंग की कार्यक्षमता सुधारने और बड़े पैमाने पर काम करने के फायदों (economies of scale) को हासिल करने पर फोकस बढ़ा रही है। इसकी वजह ये है कि कंपनी संगठित रिटेल चैनलों के जरिए अपने कंज्यूमर बिजनेस का विस्तार कर रही है।

V2 रिटेल और स्टाइल बाजार के साथ साझेदारी से बढ़ेगी पहुंच बता दें कि क्यूपिड, जानी-मानी रिटेल चेन के साथ साझेदारी करके भारत के संगठित रिटेल बाज़ार में अपनी पैठ मज़बूत कर रही है। 4 नवंबर 2026 को कंपनी ने V2 रिटेल के साथ एक लंबी अवधि की एक्सक्लूसिव रिटेल साझेदारी की है। इससे उसे अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के वितरण के लिए एक और माध्यम मिल गया है। स्टाइल बाजार के साथ भी कंपनी की साझेदारी का काफी विस्तार होने की उम्मीद है।

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क्यूपिड के कंज्यूमर हेल्थकेयर और FMCG पोर्टफोलियो के, स्टाइल बाजार के 290 से ज्यादा स्टोरों में उपलब्ध होने की संभावना है। अगले दो से तीन वर्षों में इस रिटेलर का नेटवर्क बढ़कर 500 से ज्यादा स्टोरों तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है। क्यूपिड ने उम्मीद जताई है कि स्टाइल बाजार के साथ साझेदारी से वित्त वर्ष 2027 में लगभग ₹200 करोड़ का कारोबार होगा। आने वाले कुछ वर्षों में इससे सालाना कारोबार ₹500 करोड़ से भी अधिक तक पहुंच सकता है।

क्यूपिड ने FY27–FY29 के लिए रेवेन्यू और मुनाफे के टारगेट बढ़ाए पहली छमाही में शानदार प्रदर्शन और बेहतर बिजनेस विजिबिलिटी के बाद, क्यूपिड ने FY27 और उसके बाद के दो वर्षों के लिए अपने वित्तीय लक्ष्यों को काफी बढ़ा दिया है। FY27 के लिए, कंपनी को अब कम से कम ₹880 करोड़ के रेवेन्यू और ₹275 करोड़ या उससे अधिक के नेट प्रॉफिट की उम्मीद है। ये अनुमान कंपनी के पहले के ₹600 करोड़ के रेवेन्यू और ₹180 करोड़ के नेट प्रॉफिट के अनुमानों से काफी अधिक हैं।

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कंपनी ने आने वाले वर्षों के लिए विकास की एक बड़ी योजना भी तैयार की है। FY28 के लिए कंपनी को कम से कम ₹1,305 करोड़ के रेवेन्यू और लगभग ₹390 करोड़ के नेट प्रॉफिट की उम्मीद है। FY29 के लिए, क्यूपिड ने ₹1,950 करोड़ से अधिक के रेवेन्यू और लगभग ₹605 करोड़ के नेट प्रॉफिट का लक्ष्य रखा है।

आज क्यूपिड (Cupid) के शेयर का भाव BSE पर आज क्यूपिड के शेयर ₹360.45 पर खुले। कारोबार के दौरान यह शेयर ₹389 के उच्च स्तर और ₹356 के निचले स्तर तक गया। पिछले एक हफ्ते में क्यूपिड के शेयरों में 11.21% और पिछले दो हफ्तों में 18.42% की तेजी आई है। तीन महीनों में यह शेयर 31.07% चढ़ा है, जबकि छह महीनों में इसने 217.11% का शानदार रिटर्न दिया है। लंबी अवधि में इसकी तेजी और भी दमदार रही है। 2026 में अब तक इसके शेयरों में 261.88% और पिछले एक साल में 579.12% की उछाल आया है।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।