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Netweb Share Price: बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच नेटवेब में भारी बिकवाली, 7% से ज्यादा लुढ़का शेयर, जानें वजह

Netweb Technologies India Share Price: आज, 6 नवंबर के ट्रेडिंग सेशन में नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया के शेयरों में भारी गिरावट देखी जा रही है। इसके शेयर 7 प्रतिशत से ज्यादा लुढ़क गए।  

Shivam Shukla
पब्लिश्ड6 Nov 2026, 09:44 AM IST
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Netweb Share Price: बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच नेटवेब में भारी बिकवाली
Netweb Share Price: बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच नेटवेब में भारी बिकवाली
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Netweb Technologies India Share Price Fall: शेयर बाजार में कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन यानी शुक्रवार, 6 नवंबर को भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसी बीच, फेमस टेक कंपनी नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयरों में भारी गिरावट आई है। आज के शुरुआती ट्रेडिंग में इसके शेयर 6 प्रतिशत से ज्यादा लुढ़क गए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर इसके शेयर गुरुवार को बंद भाव 4023.50 रुपये के मुकाबले गिरावट के साथ 3,850 के लेवल पर कामकाज के लिए खुले, जबकि कुछ देर बाद 7.64% की गिरावट के साथ 3,716.10 रुपये के इंट्राडे लो लेवल पर आ गए।

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इस वजह से शेयरों में आई गिरावट

शुक्रवार को हाई-एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड (Netweb Technologies) के शेयरों में तेज बिकवाली मुनाफावसूली की वजह से आई है। दूसरी तिमाही (Q2) के नतीजों के बाद हालिया स्तरों पर जारी प्रॉफिट बुकिंग और हाई वैल्यूएशन मल्टीपल्स के चलते शेयर पर दबाव बना हुआ है।

Netweb Share प्राइस ट्रेंड

नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड (Netweb Technologies) के शेयर पिछले एक महीने में 21 प्रतिशत से ज्यादा लुढ़क चुके हैं, जबकि 6 महीने की अवधि में 15 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि, ईयर-टू-डेट (YTD) रिटर्न इसका पॉजिटिव बना हुआ है। साल 2026 में अब तक यह शेयर अपने निवेशकों को 21 प्रतिशत का रिटर्न दे चुका है। इसके अलावा, पिछले एक साल के दौरान निवेशकों को 13 प्रतिशत का मुनाफा हुआ है। अगर लॉन्ग टर्म के प्रदर्शन को देखें, तो पिछले पांच साल में नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयर 315 प्रतिशत से ज्यादा का मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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Shivam Shukla

राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More

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