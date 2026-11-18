Netweb Technologies India share price: शेयर बाजार में बुधवार, 18 नवंबर को दबाव देखा जा रहा है। यह दबाव ग्लोबल मार्केट में उथल-पुथल के बीच आया है। इस दौरान, नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयरों पर बायर्स एक्टिव हुए हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर आज यह शेयर 4,124 रुपये के भाव पर खुला, जबकि मंगलवार को 4053.40 बंद हुआ था। वहीं, आज के कारोबार में लगभग 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 4,173 रुपये के लेवल पर कामकाज करता दिखा। इस शेयर ने अलग-अलग टाइम फ्रेम में अपने निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है।

Netweb Tech शेयर प्राइस ट्रेंड इस टेक्नोलॉजी शेयर ने पिछले पांच दिनों में 1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज किया है, जबकि 1 महीने की अवधि में 10 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है। वहीं, पिछले 6 महीने की अवधि में निवेशकों को लगभग 10 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया है, जबकि साल 2026 में अब तक यह शेयर लगभग 35 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी हासिल किया है। इस दौरान निफ्टी 50 इंडेक्स में लगभग 3.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। अगर पिछले साल के प्रदर्शन की बात करें, तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयर 25 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दर्ज की है। वहीं, लिस्टिंग के बाद से अब तक यह शेयर 350 प्रतिशत से ज्यादा का शानदार मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

शेयरों पर क्यों एक्टिव हुए बायर्स? नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयरों पर निवेशकों के सक्रिय होने के कई फैक्टर हैं। वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में कंपनी की तरफ से पेश किए गए शानदार तिमाही नतीजे ने निवेशकों का उत्साह बढ़ा दिया है। हाई-लेवल कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस देने वाली इस कंपनी की दूसरी तिमाही में रेवेन्यू सालाना आधार पर 338 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर 1,336.1 करोड़ रुपये हो गया, जबकि नेट प्रॉफिट लगभग 335 प्रतिशत उछलकर 137 करोड़ रुपये हो गया।

इसके अलावा, बाजार का मूड कंपनी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम और प्राइवेट क्लाउड सेगमेंट में मजबूत ऑर्डर आने से भी अच्छा बना हुआ है। वहीं, डोमैस्टिक सर्वर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली पहलों और एनवीडिया जैसी ग्लोबल चिप कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी से भी कंपनी को सपोर्ट मिल रहा है।