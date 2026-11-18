Netweb Technologies India share price: शेयर बाजार में बुधवार, 18 नवंबर को दबाव देखा जा रहा है। यह दबाव ग्लोबल मार्केट में उथल-पुथल के बीच आया है। इस दौरान, नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयरों पर बायर्स एक्टिव हुए हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर आज यह शेयर 4,124 रुपये के भाव पर खुला, जबकि मंगलवार को 4053.40 बंद हुआ था। वहीं, आज के कारोबार में लगभग 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 4,173 रुपये के लेवल पर कामकाज करता दिखा। इस शेयर ने अलग-अलग टाइम फ्रेम में अपने निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है।

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Netweb Tech शेयर प्राइस ट्रेंड इस टेक्नोलॉजी शेयर ने पिछले पांच दिनों में 1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज किया है, जबकि 1 महीने की अवधि में 10 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है। वहीं, पिछले 6 महीने की अवधि में निवेशकों को लगभग 10 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया है, जबकि साल 2026 में अब तक यह शेयर लगभग 35 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी हासिल किया है। इस दौरान निफ्टी 50 इंडेक्स में लगभग 3.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। अगर पिछले साल के प्रदर्शन की बात करें, तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयर 25 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दर्ज की है। वहीं, लिस्टिंग के बाद से अब तक यह शेयर 350 प्रतिशत से ज्यादा का शानदार मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

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शेयरों पर क्यों एक्टिव हुए बायर्स? नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयरों पर निवेशकों के सक्रिय होने के कई फैक्टर हैं। वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में कंपनी की तरफ से पेश किए गए शानदार तिमाही नतीजे ने निवेशकों का उत्साह बढ़ा दिया है। हाई-लेवल कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस देने वाली इस कंपनी की दूसरी तिमाही में रेवेन्यू सालाना आधार पर 338 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर 1,336.1 करोड़ रुपये हो गया, जबकि नेट प्रॉफिट लगभग 335 प्रतिशत उछलकर 137 करोड़ रुपये हो गया।

इसके अलावा, बाजार का मूड कंपनी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम और प्राइवेट क्लाउड सेगमेंट में मजबूत ऑर्डर आने से भी अच्छा बना हुआ है। वहीं, डोमैस्टिक सर्वर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली पहलों और एनवीडिया जैसी ग्लोबल चिप कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी से भी कंपनी को सपोर्ट मिल रहा है।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।