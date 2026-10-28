Stock Market Prediction Tomorrow 29 Oct: क्या कल संभलेगा बाजार? Nifty के लिए 22,600 का स्तर अहम, एक्सपर्ट ने बताए लेवल

Tomorrow Share Market Up or Down Prediction: शेयर बाजार में बुधवार को कारोबार के दौरान उतार-चढ़ाव देखने को मिला। Nifty 50 मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि Bank Nifty में खरीदारी देखने को मिली। बाजार के तकनीकी संकेत फिलहाल किसी मजबूत ट्रेंड की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में गुरुवार, 29 अक्टूबर को निवेशकों और ट्रेडर्स की नजर अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर रहेगी। SAMCO Securities के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट ओम मेहरा के मुताबिक, Nifty में फिलहाल बुल्स और बेयर्स के बीच खींचतान जारी है।

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Nifty 50 बुधवार को 0.22% की गिरावट के साथ 22,698.85 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स फिसलकर 22,498 के निचले स्तर तक पहुंचा, लेकिन वहां से रिकवरी करते हुए 20-डे सिंपल मूविंग एवरेज (SMA) के ठीक ऊपर बंद होने में सफल रहा। हालांकि, इंडेक्स लगातार तीसरे सत्र में सीमित दायरे में कारोबार करता रहा और 22,800 के ऊपर टिकने में नाकाम रहा। वहीं डेरिवेटिव डेटा के मुताबिक, 23,000 के स्तर पर सबसे ज्यादा Call Open Interest (OI) है। इसके बाद 22,800 पर सबसे अधिक Call OI देखने को मिला। यह संकेत देता है कि इन स्तरों पर बाजार को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है।

गुरुवार के लिए Nifty के अहम स्तर सपोर्ट: 22,600 और 22,500

रेजिस्टेंस: 22,800 और 22,900 अगर Nifty 22,600 के ऊपर बना रहता है, तो इसमें रिकवरी की कोशिश जारी रह सकती है। हालांकि, 22,800 के ऊपर मजबूती से बंद होना बाजार में तेजी के लिए अहम होगा। इसके उलट, 22,600 के नीचे फिसलने पर 22,500 का स्तर अहम हो जाएगा।

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Bank Nifty के लिए ट्रेंड अभी कमजोर Bank Nifty ने बुधवार को बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया। इंडेक्स 0.54% की बढ़त के साथ 54,267.40 पर बंद हुआ और इसने तेजी वाली कैंडल बनाई। हालांकि, निचले स्तर पर खरीदारी आने के बावजूद इसका व्यापक ट्रेंड अभी कमजोर बना हुआ है।Bank Nifty का RSI 40 पर रहा। डेरिवेटिव डेटा में 55,000 के स्तर पर सबसे ज्यादा Call OI दर्ज किया गया, जबकि 54,500 पर भी अच्छी पोजिशनिंग है। Put OI सबसे ज्यादा 54,000 और उसके बाद 53,500 पर रहा। Bank Nifty का PCR 0.94 पर है।

Bank Nifty के अहम स्तर सपोर्ट:54,000 और 53,800

रेजिस्टेंस: 54,500 और 54,650 सेंसेक्स के लिए 73,000 का स्तर अहम बुधवार को Sensex 352.64 अंक यानी 0.48% की गिरावट के साथ 73,246.03 पर बंद हुआ। गुरुवार को बाजार की दिशा तय करने में 73,000 का स्तर अहम रह सकता है।Univest के एक्सपर्ट के अनुसार अगर Sensex 73,000 के ऊपर बना रहता है, तो रिकवरी की कोशिश जारी रह सकती है। वहीं, इस स्तर के नीचे फिसलने पर 72,600 के आसपास दबाव देखने को मिल सकता है।

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गुरुवार को इन बातों पर रहेगी बाजार की नजर गुरुवार के कारोबार में निवेशकों को वैश्विक संकेतों के साथ-साथ साप्ताहिक एक्सपायरी से जुड़े उतार-चढ़ाव पर भी नजर रखनी होगी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले और उससे जुड़े संकेतों का असर बाजार की शुरुआत पर पड़ सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।