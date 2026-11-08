Muhurat Trading: मुहूर्त ट्रेडिंग में तेजी से खुलकर बंद होते-होते फिसल जाता है निफ्टी, 11 साल के दिलचस्प आंकड़े

दिवाली के दिन शेयर बाजार में होने वाली मुहूर्त ट्रेडिंग सिर्फ निवेश और कारोबार का मौका नहीं होती, बल्कि इसे नई शुरुआत और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन निवेशक परंपरा के तौर पर शेयर खरीदते हैं। बाजार में आमतौर पर सकारात्मक माहौल रहता है और कारोबारियों की भागीदारी भी देखने को मिलती है। लेकिन क्या मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन बाजार वास्तव में निवेशकों को अच्छा रिटर्न देता है? पिछले 11 साल के आंकड़ों के विश्लेषण से इस सवाल का दिलचस्प जवाब मिला है।
यूट्यूब चैनल इन द मनी बाय जिरोधा के एक वीडियो में बताया गया है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान बाजार के व्यवहार को समझने के लिए 2015 से 2025 तक के निफ्टी के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इसमें एक दिलचस्प पैटर्न सामने आया है। पिछले 11 मुहूर्त ट्रेडिंग सत्रों में निफ्टी ने 10 बार पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले बढ़त के साथ शुरुआत की।
इन 11 वर्षों में शुरुआती तेजी यानी ओपनिंग गैप-अप औसतन 0.56% रहा, जबकि इसका मीडियन 0.63% था। सबसे ज्यादा 0.91% की तेजी 2022 में दर्ज की गई। वहीं, 2017 में शुरुआती बढ़त लगभग नगण्य रही। 2025 में निफ्टी ने पिछले कारोबारी दिन के बंद स्तर से करीब 0.22% की बढ़त के साथ शुरुआत की। इससे पता चलता है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन बाजार में शुरुआत से ही सकारात्मक रुझान देखने को मिलता रहा है। हालांकि, केवल शुरुआती तेजी को पूरे सत्र के प्रदर्शन का संकेत मानना सही नहीं होगा।
यूट्यूब वीडियो में दी गई जानकारियों के मुताबिक, मुहूर्त ट्रेडिंग के आंकड़ों में सबसे दिलचस्प पहलू निफ्टी के इंट्राडे प्रदर्शन से जुड़ा है। 2015 से 2025 के बीच 11 में से 10 मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र ऐसे रहे, जब निफ्टी अपने शुरुआती स्तर से नीचे बंद हुआ। इस अवधि में मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र के दौरान निफ्टी का औसत रिटर्न करीब -0.23% रहा, जबकि मीडियन रिटर्न -0.15% था। केवल 2024 में निफ्टी शुरुआती स्तर के मुकाबले मामूली बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहा। यानी ऐतिहासिक रूप से निफ्टी में मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन पहले तेजी से शुरुआत करने और बाद में उस बढ़त को गंवाने का रुझान दिखाई देता है।
|वर्ष
|मुहूर्त ट्रेडिंग की तारीख
|खुला
|सर्वोच्च स्तर
|निम्नतम स्तर
|बंद हुआ
|रेंज %
|ROC %
|गैप %
|2015
|11-Nov-2015
|7,838.80
|7,847.95
|7,819.10
|7,825.00
|0.37%
|-0.18%
|0.71%
|2016
|30-Oct-2016
|8,672.35
|8,678.25
|8,616.25
|8,625.70
|0.71%
|-0.54%
|0.40%
|2017
|19-Oct-2017
|10,210.35
|10,211.95
|10,123.35
|10,146.55
|0.87%
|-0.62%
|0.00%
|2018
|07-Nov-2018
|10,614.45
|10,616.45
|10,582.30
|10,598.40
|0.32%
|-0.15%
|0.80%
|2019
|27-Oct-2019
|11,662.25
|11,672.40
|11,604.60
|11,627.15
|0.58%
|-0.30%
|0.68%
|2020
|14-Nov-2020
|12,823.35
|12,828.70
|12,749.45
|12,780.25
|0.62%
|-0.34%
|0.81%
|2021
|04-Nov-2021
|17,935.05
|17,947.55
|17,900.60
|17,916.80
|0.26%
|-0.10%
|0.59%
|2022
|24-Oct-2022
|17,736.35
|17,777.55
|17,707.40
|17,730.75
|0.40%
|-0.03%
|0.91%
|2023
|12-Nov-2023
|19,547.25
|19,547.25
|19,510.25
|19,525.55
|0.19%
|-0.11%
|0.63%
|2024
|01-Nov-2024
|24,302.75
|24,368.25
|24,280.20
|24,304.35
|0.36%
|0.01%
|0.40%
|2025
|21-Oct-2025
|25,901.20
|25,934.35
|25,825.80
|25,868.60
|0.42%
|-0.13%
|0.22%
|मीन
|0.46%
|-0.23%
|मीडियन
|0.40%
|मैक्सिमम
|0.87% (2017)
|0.01% (2024)
|मिनिमम
|0.19% (2023)
|-0.62% (2017)
|कुल
|10 / 11 नीचे
यूट्यूब वीडियो में जिस विश्लेषण पर चर्चा की गई है, उसमें गोल्डबीज (GoldBeES) के आंकड़ों को भी शामिल किया गया। यहां भी बाजार के शुरुआती और अंतिम प्रदर्शन के बीच दिलचस्प अंतर देखने को मिला। पिछले 11 मुहूर्त ट्रेडिंग सत्रों में गोल्डबीज ने हर बार पिछले कारोबारी दिन के बंद भाव से ऊपर शुरुआत की। इस दौरान औसत ओपनिंग गैप करीब 2.01% और मीडियन 1.21% रहा। 2020 में इसने 8.74% की सबसे बड़ी शुरुआती बढ़त दर्ज की। हालांकि, यह एक असाधारण उदाहरण था।
2025 में गोल्डबीज करीब 2.92% की बढ़त के साथ खुला था। लेकिन निफ्टी की तरह गोल्डबीज में भी शुरुआती तेजी टिक नहीं पाई। 11 में से 10 सत्रों में यह अपने शुरुआती स्तर से नीचे बंद हुआ। इस अवधि में इसका औसत इंट्राडे रिटर्न -1.77% और मीडियन -0.96% रहा। केवल 2017 में गोल्डबीज शुरुआती स्तर के मुकाबले मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ।
|वर्ष
|मुहूर्त ट्रेडिंग की तारीख
|खुला
|सर्वोच्च स्तर
|निम्नतम स्तर
|बंद हुआ
|रेंज %
|ROC %
|गैप %
|2015
|11-Nov-2015
|23.94
|23.94
|23.27
|23.33
|2.80%
|-2.55%
|2.75%
|2016
|30-Oct-2016
|28.11
|28.54
|27.41
|27.84
|4.02%
|-0.96%
|1.37%
|2017
|19-Oct-2017
|26.85
|27
|26.66
|26.87
|1.27%
|0.07%
|0.22%
|2018
|07-Nov-2018
|28.5
|28.5
|28.2
|28.3
|1.05%
|-0.70%
|0.74%
|2019
|27-Oct-2019
|34.35
|34.8
|34
|34.13
|2.33%
|-0.64%
|1.21%
|2020
|14-Nov-2020
|48.98
|48.98
|44.5
|44.71
|9.15%
|-8.72%
|8.74%
|2021
|04-Nov-2021
|41.78
|42.97
|41.1
|41.36
|4.48%
|-1.01%
|1.04%
|2022
|24-Oct-2022
|44.36
|44.37
|43.07
|43.48
|2.93%
|-1.98%
|2.19%
|2023
|12-Nov-2023
|51.34
|51.44
|50.72
|51.21
|1.40%
|-0.25%
|0.31%
|2024
|01-Nov-2024
|66.9
|66.92
|64.9
|66.62
|3.02%
|-0.42%
|0.57%
|2025
|21-Oct-2025
|108.21
|108.21
|104.09
|105.69
|3.81%
|-2.33%
|2.92%
|मीन
|3.30%
|-1.77%
|2.01%
|मीडियन
|2.93%
|-0.96%
|1.21%
|मैक्सिमम
|9.15% (2020)
|0.07% (2017)
|8.74% (2020)
|मिनिमम
|1.05% (2018)
|-8.72% (2020)
|0.22% (2017)
निफ्टी और गोल्डबीज के आंकड़े बताते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग में सकारात्मक शुरुआत और पूरे सत्र के दौरान मजबूती, दोनों अलग-अलग बातें हैं। बाजार में शुरुआती खरीदारी के बावजूद बाद में मुनाफावसूली या कारोबारी गतिविधियों में बदलाव देखने को मिल सकता है। मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन सामान्य कारोबारी दिनों के मुकाबले लिक्विडिटी भी कम हो सकती है। ऐसे में कीमतों में उतार-चढ़ाव और ट्रेड के एक्चुअल एग्जिक्यूशन पर इसका असर पड़ सकता है। निवेशकों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि दिवाली पर शुभ शुरुआत के उत्साह में रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज न करें।
Disclaimer: यह लेख सिर्फ जानकारी के लिए है। इसमें दिए गए विचार और सुझाव एक्सपर्ट के हैं, मिंट हिंदी के नहीं। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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