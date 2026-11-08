Muhurat Trading: मुहूर्त ट्रेडिंग में तेजी से खुलकर बंद होते-होते फिसल जाता है निफ्टी, 11 साल के दिलचस्प आंकड़े

दिवाली के दिन शेयर बाजार में होने वाली मुहूर्त ट्रेडिंग सिर्फ निवेश और कारोबार का मौका नहीं होती, बल्कि इसे नई शुरुआत और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन निवेशक परंपरा के तौर पर शेयर खरीदते हैं। बाजार में आमतौर पर सकारात्मक माहौल रहता है और कारोबारियों की भागीदारी भी देखने को मिलती है। लेकिन क्या मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन बाजार वास्तव में निवेशकों को अच्छा रिटर्न देता है? पिछले 11 साल के आंकड़ों के विश्लेषण से इस सवाल का दिलचस्प जवाब मिला है।

11 में से 10 साल निफ्टी ने बढ़त के साथ की शुरुआत यूट्यूब चैनल इन द मनी बाय जिरोधा के एक वीडियो में बताया गया है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान बाजार के व्यवहार को समझने के लिए 2015 से 2025 तक के निफ्टी के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इसमें एक दिलचस्प पैटर्न सामने आया है। पिछले 11 मुहूर्त ट्रेडिंग सत्रों में निफ्टी ने 10 बार पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले बढ़त के साथ शुरुआत की।

इन 11 वर्षों में शुरुआती तेजी यानी ओपनिंग गैप-अप औसतन 0.56% रहा, जबकि इसका मीडियन 0.63% था। सबसे ज्यादा 0.91% की तेजी 2022 में दर्ज की गई। वहीं, 2017 में शुरुआती बढ़त लगभग नगण्य रही। 2025 में निफ्टी ने पिछले कारोबारी दिन के बंद स्तर से करीब 0.22% की बढ़त के साथ शुरुआत की। इससे पता चलता है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन बाजार में शुरुआत से ही सकारात्मक रुझान देखने को मिलता रहा है। हालांकि, केवल शुरुआती तेजी को पूरे सत्र के प्रदर्शन का संकेत मानना सही नहीं होगा।

तेजी से खुलता है निफ्टी, लेकिन गिरावट के साथ होता है बंद यूट्यूब वीडियो में दी गई जानकारियों के मुताबिक, मुहूर्त ट्रेडिंग के आंकड़ों में सबसे दिलचस्प पहलू निफ्टी के इंट्राडे प्रदर्शन से जुड़ा है। 2015 से 2025 के बीच 11 में से 10 मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र ऐसे रहे, जब निफ्टी अपने शुरुआती स्तर से नीचे बंद हुआ। इस अवधि में मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र के दौरान निफ्टी का औसत रिटर्न करीब -0.23% रहा, जबकि मीडियन रिटर्न -0.15% था। केवल 2024 में निफ्टी शुरुआती स्तर के मुकाबले मामूली बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहा। यानी ऐतिहासिक रूप से निफ्टी में मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन पहले तेजी से शुरुआत करने और बाद में उस बढ़त को गंवाने का रुझान दिखाई देता है।

वर्ष मुहूर्त ट्रेडिंग की तारीख खुला सर्वोच्च स्तर निम्नतम स्तर बंद हुआ रेंज % ROC % गैप % 2015 11-Nov-2015 7,838.80 7,847.95 7,819.10 7,825.00 0.37% -0.18% 0.71% 2016 30-Oct-2016 8,672.35 8,678.25 8,616.25 8,625.70 0.71% -0.54% 0.40% 2017 19-Oct-2017 10,210.35 10,211.95 10,123.35 10,146.55 0.87% -0.62% 0.00% 2018 07-Nov-2018 10,614.45 10,616.45 10,582.30 10,598.40 0.32% -0.15% 0.80% 2019 27-Oct-2019 11,662.25 11,672.40 11,604.60 11,627.15 0.58% -0.30% 0.68% 2020 14-Nov-2020 12,823.35 12,828.70 12,749.45 12,780.25 0.62% -0.34% 0.81% 2021 04-Nov-2021 17,935.05 17,947.55 17,900.60 17,916.80 0.26% -0.10% 0.59% 2022 24-Oct-2022 17,736.35 17,777.55 17,707.40 17,730.75 0.40% -0.03% 0.91% 2023 12-Nov-2023 19,547.25 19,547.25 19,510.25 19,525.55 0.19% -0.11% 0.63% 2024 01-Nov-2024 24,302.75 24,368.25 24,280.20 24,304.35 0.36% 0.01% 0.40% 2025 21-Oct-2025 25,901.20 25,934.35 25,825.80 25,868.60 0.42% -0.13% 0.22% मीन 0.46% -0.23% मीडियन 0.40% मैक्सिमम 0.87% (2017) 0.01% (2024) मिनिमम 0.19% (2023) -0.62% (2017) कुल 10 / 11 नीचे

गोल्ड ETF का प्रदर्शन भी कुछ ऐसा ही यूट्यूब वीडियो में जिस विश्लेषण पर चर्चा की गई है, उसमें गोल्डबीज (GoldBeES) के आंकड़ों को भी शामिल किया गया। यहां भी बाजार के शुरुआती और अंतिम प्रदर्शन के बीच दिलचस्प अंतर देखने को मिला। पिछले 11 मुहूर्त ट्रेडिंग सत्रों में गोल्डबीज ने हर बार पिछले कारोबारी दिन के बंद भाव से ऊपर शुरुआत की। इस दौरान औसत ओपनिंग गैप करीब 2.01% और मीडियन 1.21% रहा। 2020 में इसने 8.74% की सबसे बड़ी शुरुआती बढ़त दर्ज की। हालांकि, यह एक असाधारण उदाहरण था।

2025 में गोल्डबीज करीब 2.92% की बढ़त के साथ खुला था। लेकिन निफ्टी की तरह गोल्डबीज में भी शुरुआती तेजी टिक नहीं पाई। 11 में से 10 सत्रों में यह अपने शुरुआती स्तर से नीचे बंद हुआ। इस अवधि में इसका औसत इंट्राडे रिटर्न -1.77% और मीडियन -0.96% रहा। केवल 2017 में गोल्डबीज शुरुआती स्तर के मुकाबले मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ।

वर्ष मुहूर्त ट्रेडिंग की तारीख खुला सर्वोच्च स्तर निम्नतम स्तर बंद हुआ रेंज % ROC % गैप % 2015 11-Nov-2015 23.94 23.94 23.27 23.33 2.80% -2.55% 2.75% 2016 30-Oct-2016 28.11 28.54 27.41 27.84 4.02% -0.96% 1.37% 2017 19-Oct-2017 26.85 27 26.66 26.87 1.27% 0.07% 0.22% 2018 07-Nov-2018 28.5 28.5 28.2 28.3 1.05% -0.70% 0.74% 2019 27-Oct-2019 34.35 34.8 34 34.13 2.33% -0.64% 1.21% 2020 14-Nov-2020 48.98 48.98 44.5 44.71 9.15% -8.72% 8.74% 2021 04-Nov-2021 41.78 42.97 41.1 41.36 4.48% -1.01% 1.04% 2022 24-Oct-2022 44.36 44.37 43.07 43.48 2.93% -1.98% 2.19% 2023 12-Nov-2023 51.34 51.44 50.72 51.21 1.40% -0.25% 0.31% 2024 01-Nov-2024 66.9 66.92 64.9 66.62 3.02% -0.42% 0.57% 2025 21-Oct-2025 108.21 108.21 104.09 105.69 3.81% -2.33% 2.92% मीन 3.30% -1.77% 2.01% मीडियन 2.93% -0.96% 1.21% मैक्सिमम 9.15% (2020) 0.07% (2017) 8.74% (2020) मिनिमम 1.05% (2018) -8.72% (2020) 0.22% (2017)

क्या कहता है यह ऐतिहासिक पैटर्न? निफ्टी और गोल्डबीज के आंकड़े बताते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग में सकारात्मक शुरुआत और पूरे सत्र के दौरान मजबूती, दोनों अलग-अलग बातें हैं। बाजार में शुरुआती खरीदारी के बावजूद बाद में मुनाफावसूली या कारोबारी गतिविधियों में बदलाव देखने को मिल सकता है। मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन सामान्य कारोबारी दिनों के मुकाबले लिक्विडिटी भी कम हो सकती है। ऐसे में कीमतों में उतार-चढ़ाव और ट्रेड के एक्चुअल एग्जिक्यूशन पर इसका असर पड़ सकता है। निवेशकों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि दिवाली पर शुभ शुरुआत के उत्साह में रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज न करें।