Nifty चढ़ रहा, फिर भी आपका Portfolio क्यों नहीं? एक्सपर्ट ने बताई बड़ी वजह

Stock Market News: भारतीय शेयर बाजार में में बीते कुछ दिनों से हरियाली छाई हुई है। निफ्टी-50, सेसेंक्स रॉकेट की रफ्तार से ऊपर बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका पोर्टफोलिया लाल है, तो ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हैं। दरअसल, हालिया तेजी पूरे बाजार में नहीं आई है, बल्कि कुछ बड़ी कंपनियों के शेयरों तक सीमित है। यही वजह है कि निफ्टी में उछाल के बावजूद कई निवेशकों के पोर्टफोलियो में तेजी नहीं दिख रही है।शेयर बाजार में बड़ी कंपनियों के शेयरों में जोरदार उछाल, लेकिन मिडकैप और स्मॉलकैप निवेशकों को राहत नहीं मिली है। आइए जानते हैं कि आखिर बाजार का पैसा कहां जा रहा है और आपके पोर्टफोलियो में तेजी कब लौट सकती है।

SAMCO Securities के Head of Market Perspectives & Research अपूर्वा शेठ के मुताबिक, बाजार में इस समय बड़े शेयरों की वजह से तेजी देखने को मिल रही है, जबकि मिडकैप, स्मॉलकैप और माइक्रोकैप शेयरों का प्रदर्शन कमजोर बना हुआ है।

निफ्टी के बड़े शेयरों में 10% से ज्यादा की तेजी पिछले एक महीने के दौरान Nifty Top 10 Equal Weight Index में 10.64% की तेजी आई है। इस इंडेक्स में निफ्टी 50 की 10 बड़ी कंपनियां शामिल हैं। प्रत्येक कंपनी को 10% वेटेज दिया जाता है और हर छह महीने में इंडेक्स को रीबैलेंस किया जाता है। हालांकि इसके उलट व्यापक बाजार का प्रदर्शन कमजोर रहा है।

इंडेक्स एक महीने का प्रदर्शन Nifty Top 10 Equal Weight +10.64% Nifty Midcap 150 -2.74% Nifty Smallcap 250 -2.74% Nifty Microcap 250 -5.32%

आंकड़ों से साफ है कि बाजार की तेजी फिलहाल बड़े और चुनिंदा शेयरों में केंद्रित है। मिडकैप, स्मॉलकैप और माइक्रोकैप शेयर इस रैली में पीछे रह गए हैं।

बड़े शेयरों में क्यों आई तेजी? अपूर्वा शेठ के अनुसार, जनवरी 2026 से जारी गिरावट की वजह से कई बड़ी कंपनियों के शेयरों में भारी कमजोरी आई थी। उसके बाद जब बिकवाली कम हुई, तो मार्केट में कंपनियों की वैल्यूएशन सामान्य होने लगी, तो इन शेयरों में रिकवरी देखने को मिली। इसी वजह से बड़े और मजबूत कंपनियों के शेयरों ने बाजार की तेजी को आगे बढ़ाया।

Nifty Top 10 Equal Weight Index में शामिल कंपनियों का प्रदर्शन

कंपनी 1 महीने का प्रदर्शन साल-दर-साल प्रदर्शन Axis Bank +5.58% +3.10% Bharti Airtel +14.61% -1.21% HDFC Bank +10.00% -21.55% ICICI Bank +16.00% +15.92% Infosys +16.00% -27.76% ITC +5.91% -30.12% Kotak Mahindra Bank +10.08% +7.60% Larsen & Toubro +9.02% -0.05% Reliance Industries +8.44% -16.48% State Bank of India +6.24% +3.19% औसत +10.19% -6.73%

यहां गौर करने वाली बात है कि एक महीने में इन शेयरों ने औसतन 10.19% की तेजी दिखाई, लेकिन साल-दर-साल आधार पर इनका औसत प्रदर्शन अभी भी -6.73% है। वहीं बाजार में तेजी की बड़ी वजह विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की वापसी है। SAMCO के मुताबिक, पिछले आठ कारोबारी सत्रों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में करीब 40,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

क्या मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी आएगी तेजी? SAMCO Securities के अपूर्वा शेठ के मुताबिक, बाजार में तेजी का मौजूदा दौर अभी कुछ बड़ी कंपनियों तक सीमित है। अगर आने वाले समय में निवेशकों की खरीदारी मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी बढ़ती है, तो इन इंडेक्स में रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर निवेशकों का पैसा बड़े शेयरों में ही बना रहता है, तो व्यापक बाजार के निवेशकों को राहत मिलने में समय लग सकता है।