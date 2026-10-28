इस शेयर में 33% तक रिटर्न का मौका? एक्सपर्ट ने दिया ₹1,300 का टारगेट, जानिए तेजी की वजह

Dividend Stocks to Buy: निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट (Nippon Life India Asset Management) का शेयर ब्रोकरेज की नजर में आ गया है। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल ने कंपनी के शेयर पर BUY रेटिंग बरकरार रखी है। इसके साथ ही सितंबर 2027 के लिए ₹1,300 का टारगेट प्राइस दिया है। इसके अलावा, कंपनी ने ₹9.50 प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है।
ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी के म्यूचुअल फंड कारोबार में बढ़ोतरी, मजबूत ऑपरेटिंग मार्जिन और एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) में इजाफा होने से कंपनी की कमाई बढ़ सकती है। हालांकि, दूसरी तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा घटा है। ऐसे में निवेशकों के लिए शेयर के टारगेट के साथ कंपनी के नतीजों और जोखिमों पर नजर रखना जरूरी है।
एमके ग्लोबल फाइनेंशियल ने अपनी रिपोर्ट में निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट पर खरीदारी की सलाह बरकरार रखी है। ब्रोकरेज ने सितंबर 2027 के लिए ₹1,300 का टारगेट प्राइस दिया है। यह टारगेट वित्त वर्ष 2027-28 के अनुमानित प्रति शेयर मुनाफे के करीब 40 गुना है। ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी का मजबूत ब्रांड, रिटेल निवेशकों के बीच अच्छी पहुंच और म्यूचुअल फंड कारोबार में मजबूत स्थिति बनी हुई है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में कंपनी टॉप 10 एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में शामिल रही।
कंपनी का एबिटा मार्जिन पिछली तिमाही के मुकाबले 1.3 फीसदी अंक बढ़कर 67.5% पर पहुंच गया। यह एमके ग्लोबल के 66.1% के अनुमान से बेहतर रहा। कर्मचारियों पर खर्च लगभग स्थिर रहने और अन्य खर्चों में कमी से मार्जिन को मजबूती मिली है। दूसरी ओर, कंपनी का टैक्स के बाद मुनाफा (PAT) ₹320 करोड़ रहा। कम अन्य आय और एकमुश्त सेबी सेटलमेंट शुल्क के कारण मुनाफे पर दबाव पड़ा है।
हालांकि, वित्त वर्ष 2027-28 और 2028-29 के लिए मुनाफे के अनुमान में 4-5% की बढ़ोतरी की गई है। इसी अवधि के लिए राजस्व अनुमान में 1-4% और एबिटा अनुमान में 3-7% का इजाफा किया गया है।
निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट ने ₹10 फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर ₹9.50 का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। कंपनी ने इसके लिए 28 अक्टूबर 2026 की रिकॉर्ड डेट तय की है। डिविडेंड का भुगतान 5 नवंबर 2026 या उससे पहले किए जाने की घोषणा की गई है। डिविडेंड पाने की पात्रता रिकॉर्ड डेट पर लागू नियमों के मुताबिक तय होती है।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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