इस शेयर में 33% तक रिटर्न का मौका? एक्सपर्ट ने दिया ₹1,300 का टारगेट, जानिए तेजी की वजह

Dividend Stocks to Buy: निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट (Nippon Life India Asset Management) का शेयर ब्रोकरेज की नजर में आ गया है। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल ने कंपनी के शेयर पर BUY रेटिंग बरकरार रखी है। इसके साथ ही सितंबर 2027 के लिए ₹1,300 का टारगेट प्राइस दिया है। इसके अलावा, कंपनी ने ₹9.50 प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है।
ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी के म्यूचुअल फंड कारोबार में बढ़ोतरी, मजबूत ऑपरेटिंग मार्जिन और एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) में इजाफा होने से कंपनी की कमाई बढ़ सकती है। हालांकि, दूसरी तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा घटा है। ऐसे में निवेशकों के लिए शेयर के टारगेट के साथ कंपनी के नतीजों और जोखिमों पर नजर रखना जरूरी है।
एमके ग्लोबल फाइनेंशियल ने अपनी रिपोर्ट में निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट पर खरीदारी की सलाह बरकरार रखी है। ब्रोकरेज ने सितंबर 2027 के लिए ₹1,300 का टारगेट प्राइस दिया है। यह टारगेट वित्त वर्ष 2027-28 के अनुमानित प्रति शेयर मुनाफे के करीब 40 गुना है। ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी का मजबूत ब्रांड, रिटेल निवेशकों के बीच अच्छी पहुंच और म्यूचुअल फंड कारोबार में मजबूत स्थिति बनी हुई है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में कंपनी टॉप 10 एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में शामिल रही।
कंपनी का एबिटा मार्जिन पिछली तिमाही के मुकाबले 1.3 फीसदी अंक बढ़कर 67.5% पर पहुंच गया। यह एमके ग्लोबल के 66.1% के अनुमान से बेहतर रहा। कर्मचारियों पर खर्च लगभग स्थिर रहने और अन्य खर्चों में कमी से मार्जिन को मजबूती मिली है। दूसरी ओर, कंपनी का टैक्स के बाद मुनाफा (PAT) ₹320 करोड़ रहा। कम अन्य आय और एकमुश्त सेबी सेटलमेंट शुल्क के कारण मुनाफे पर दबाव पड़ा है।
हालांकि, वित्त वर्ष 2027-28 और 2028-29 के लिए मुनाफे के अनुमान में 4-5% की बढ़ोतरी की गई है। इसी अवधि के लिए राजस्व अनुमान में 1-4% और एबिटा अनुमान में 3-7% का इजाफा किया गया है।
निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट ने ₹10 फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर ₹9.50 का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। कंपनी ने इसके लिए 28 अक्टूबर 2026 की रिकॉर्ड डेट तय की है। डिविडेंड का भुगतान 5 नवंबर 2026 या उससे पहले किए जाने की घोषणा की गई है। डिविडेंड पाने की पात्रता रिकॉर्ड डेट पर लागू नियमों के मुताबिक तय होती है।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।