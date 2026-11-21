NLC India Renewables IPO: सरकारी कंपनी एनएलसी इंडिया (NLC India) की सब्सिडियरी NLC India रिन्यूएबल्स शेयर बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने ₹3,300 करोड़ का IPO लाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल किया है। इस इश्यू में फ्रेश शेयर जारी करने के साथ प्रमोटर एनएलसी इंडिया की ओर से 10 करोड़ शेयरों तक की बिक्री भी शामिल होगी।

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इस IPO की सबसे अहम बात यह है कि कंपनी फ्रेश इश्यू से मिलने वाली रकम का बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में लगाएगी। DRHP के मुताबिक, कंपनी ₹2,475 करोड़ का इस्तेमाल कुछ बकाया कर्ज के भुगतान या समय से पहले चुकाने के लिए करेगी। बाकी रकम सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों पर खर्च की जाएगी।

IPO में फ्रेश इश्यू और OFS दोनों होंगे प्रस्तावित IPO में ₹3,300 करोड़ तक के फ्रेश इश्यू के साथ एनएलसी इंडिया की ओर से 10 करोड़ इक्विटी शेयरों तक का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है। फ्रेश इश्यू से मिलने वाली रकम NLC India Renewables को मिलेगी, जबकि OFS से मिलने वाली रकम शेयर बेचने वाली प्रमोटर कंपनी एनएलसी इंडिया के पास जाएगी।

यानी OFS से मिलने वाला पैसा सब्सिडियरी को नहीं मिलेगा। कंपनी ₹660 करोड़ तक के प्री-IPO प्लेसमेंट पर भी विचार कर सकती है। अगर यह प्लेसमेंट होता है, तो उससे जुटाई गई रकम के बराबर फ्रेश इश्यू का आकार घटा दिया जाएगा।

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₹ 2,475 करोड़ से कर्ज चुकाने की योजना NLC India Renewables के DRHP के मुताबिक, 10 नवंबर 2026 तक कंपनी पर करीब ₹3,525 करोड़ का बकाया कर्ज था। प्रस्तावित फ्रेश इश्यू से मिलने वाली रकम में से ₹2,475 करोड़ इसी कर्ज के भुगतान या समय से पहले चुकाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे।

इसका मतलब है कि कंपनी IPO के जरिए अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। निवेशकों के लिए इश्यू में कर्ज का यह आंकड़ा और उसके भुगतान की योजना अहम रहेगी।

सोलर, विंड और बैटरी स्टोरेज में कंपनी की कितनी क्षमता? NLC India रिन्यूएबल्स की स्थापना जून 2023 में एनएलसी इंडिया के मौजूदा रिन्यूएबल्स प्रोजेक्ट्स को अपने अधीन लेने के लिए की गई थी। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2026 तक कंपनी के सोलर, विंड, हाइब्रिड और FDRE प्रोजेक्ट्स की कुल क्षमता 7,203.96 MW थी। इसके अलावा कंपनी के पास 3,580 MWh की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) क्षमता थी।

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कंपनी के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में 9,000 MW की सोलर और FDRE क्षमता के प्रोजेक्ट शामिल थे। इसके साथ 4,658.30 MWh के BESS और पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स भी पाइपलाइन में थे। इन प्रोजेक्ट्स को समझौता ज्ञापन (MoU) या जॉइंट वेंचर के जरिए विकसित करने की योजना है।

कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन कैसा रहा? वित्तीय प्रदर्शन के मोर्चे पर कंपनी ने सितंबर 2026 को समाप्त छह महीने की अवधि में ₹393.5 करोड़ का राजस्व और ₹151.6 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का राजस्व ₹172.6 करोड़ और शुद्ध मुनाफा ₹45.4 करोड़ रहा।

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट में दिए गए प्रो-फॉर्मा आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही में कंपनी का मुनाफा पिछले साल की समान अवधि के ₹517.6 करोड़ से 74.6% घटकर ₹131.6 करोड़ रहा। इस दौरान राजस्व 24.7% बढ़कर ₹468.5 करोड़ हो गया।

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मुनाफे में गिरावट की प्रमुख वजह पिछले साल मिले टैक्स क्रेडिट के कारण ऊंचा आधार बताया गया है। वित्त वर्ष 2026 के प्रो-फॉर्मा आंकड़ों में मुनाफा 267.3% बढ़कर ₹558.9 करोड़ और राजस्व 3.1% बढ़कर ₹729.8 करोड़ रहा।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।