शेयर बाजार चलाने वाली कंपनियों के शेयरों में कमाई का मौका? ब्रोकरेज को NSE में 19% और BSE में 10% तेजी की उम्मीद

NSE-BSE Stock Price: शेयर बाजार में निवेश के लिए सिर्फ कंपनियों के शेयर ही नहीं, बल्कि बाजार को ऑपरेट करने वाले स्टॉक एक्सचेंज भी निवेशकों के बीच धमाल मचाए हुए हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बीएसई (BSE) को लेकर ब्रोकरेज फर्मों का रुख सकारात्मक बना हुआ है। दोनों एक्सचेंजों के कारोबार में बढ़ोतरी और बाजार में उनकी मजबूत स्थिति को देखते हुए ब्रोकरेज फर्म्स को इनके शेयरों में आगे भी बढ़त की संभावना जताई है।
मोतीलाल ओसवाल ने NSE पर कवरेज शुरू करते हुए BUY रेटिंग दी है और ₹2,300 का टारगेट प्राइस तय किया है। वहीं ICICI Securities ने BSE के शेयर की रेटिंग HOLD से बढ़ाकर ADD कर दी है। इसका मतलब है कि ब्रोकरेज को अब इस शेयर को लेकर पहले से ज्यादा उम्मीदें बढ़ गईं हैं।
मोतीलाल ओसवाल ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के शेयर पर कवरेज शुरू करते हुए BUY रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने एक साल के लिए ₹2,300 का टारगेट प्राइस तय किया है। उस समय के करीब ₹1,928 के भाव से इसमें करीब 19 फीसदी की तेजी आ सकती है। बुल केस यानी मार्केट के लिए बेहतर हालात में शेयर 54% तक चढ़ सकता है।
मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक, NSE कैश मार्केट और इक्विटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग टर्नओवर के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। FY26 में कैश मार्केट का औसत दैनिक ट्रेडिंग टर्नओवर ₹1.1 लाख करोड़ रहा। इक्विटी फ्यूचर्स में यह ₹1.6 लाख करोड़ था। वहीं, इक्विटी ऑप्शंस का औसत दैनिक प्रीमियम टर्नओवर ₹57,700 करोड़ रहा।
आज, 12 नवंबर 2026 को दोपहर 2.00 बजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में NSE के शेयर करीब 1984 रुपये से ज्यादा पर कारोबार कर रहे थे। इसमें करीब 38 रुपये से ज्यादा की तेजी आई है। कंपनी के शेयर करीब 2 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं।
अब बात BSE की। ICICI Securities ने बीएसई के शेयरों पर अपना नजरिया सकारात्मक करते हुए रेटिंग HOLD से बढ़ाकर ADD कर दी है। ब्रोकरेज ने BSE का टारगेट प्राइस 3,530 रुपये से बढ़ाकर 4,210 रुपये कर दिया है। रिपोर्ट में शेयर का भाव 3,817 रुपये है। इस हिसाब से करीब 10 फीसदी की तेजी आ सकती है। BSE के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसके ऑप्शंस कारोबार में सुधार दिखा है।
ICICI Securities ने अपनी रिपोर्ट में अक्टूबर 2026 के कारोबारी आंकड़ों को BSE के लिए सकारात्मक संकेत बताया है। अक्टूबर में BSE का औसत दैनिक टर्नओवर (ADTV) वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के औसत के मुकाबले 34.8% बढ़कर ₹247 लाख करोड़ हो गया। वहीं ऑप्शंस प्रीमियम का औसत दैनिक कारोबार 58.1% बढ़कर ₹353 अरब पर पहुंच गया। औसत दैनिक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की संख्या भी 41.6% बढ़कर 16.9 करोड़ हो गई।
आज, 12 नवंबर 2026 को दोपहर 2.00 बजे BSE के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 3908 रुपये से ज्यादा पर कारोबार कर रहे थे। इसमें करीब 2 रुपये से ज्यादा की तेजी आई है। कंपनी के शेयर करीब 0.06 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।