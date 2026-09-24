NSE Stocks: एनएसई के शेयरों पर क्या है एक्सपर्ट्स की राय? खरीदें, बेचें या होल्ड करें?

NSE IPO Listing: नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का आईपीओ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर लिस्ट हो चुका है।

Naveen Kumar Pandey
अपडेटेड24 Sep 2026, 12:54:19 PM IST
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एनएसई के शेयर में तेजी (AI Image)
एनएसई के शेयर में तेजी (AI Image)(ChatGPT)

NSE IPO Listing: एनएसई के आईपीओ ने विश्लेषकों और निवेशकों के बीच खूब चर्चा बटोरी। आज यह शेयर बाजार में लिस्ट हो गया है। 22 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य का यह आईपीओ 17 सितंबर को खुलकर 21 सितंबर को बंद हुआ था। आईपीओ को 5 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला है। एनएसई आईपीओ को लेकर ग्रे मार्केट में उत्साह दिनोंदिन ठंडा पड़ता दिखा। आज लिस्टिंग के दिन एनएसई आईपीओ का जीएमपी घटकर 38 रुपये रह गया था। लेकिन आईपीए इस जीएमपी लेवल पर भी खरा नहीं उतर सका और सिर्फ 1,800 रुपये ही लिस्ट हो पाया है।

यहां अपडेट्स फॉलो करें:
24 Sep 2026, 12:54:17 PM IST

NSE Stock Outlook: एनएसई के शेयरों पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

एनएसई के शेयरों पर ब्रोकरेज हाउसेज ने कवरेज शुरू कर दी है। चार ब्रोकरेज हाउसेज ने अपनी-अपनी रिपोर्ट भी जारी कर दी है। इन चार में सबसे ज्यादा टार्गेट प्राइस 2,170 रुपये की रखी गई है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।

24 Sep 2026, 11:02:39 AM IST

NSE शेयर लिस्टिंग लाइव: खरीदें, बेचें या होल्ड करें?

स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट की हेड ऑफ वेल्थ शिवानी न्याती ने लाइवमिंट इंग्लिश को बताया कि इश्यू प्राइस बैंड के आधार पर एनएसई के शेयर का मूल्यांकन वित्त वर्ष 2026 की प्रति शेयर आय (Diluted EPS) के मुकाबले करीब 40.9 से 42.9 गुना है।

यह अपने प्रमुख सूचीबद्ध प्रतिद्वंद्वी बीएसई के करीब 54.3 गुना मूल्यांकन से कम है। ऐसे में भारत में शेयर बाजार और वित्तीय निवेश का दायरा बढ़ने के साथ एनएसई के शेयर में आगे चलकर मूल्यांकन बढ़ने की गुंजाइश हो सकती है।

हालांकि, एनएसई के करीब 79% राजस्व का संबंध बाजार में होने वाली ट्रेडिंग गतिविधियों से है। इसलिए कंपनी की निकट अवधि की कमाई बाजार में ट्रेडिंग की मात्रा और गतिविधियों में होने वाले उतार-चढ़ाव पर काफी निर्भर करती है। सेबी की ओर से होने वाले नियामकीय बदलावों का भी कंपनी के कारोबार पर असर पड़ सकता है।

जो निवेशक कम समय के लिए शेयर में निवेश कर रहे हैं या लिस्टिंग गेन कमाने की रणनीति के साथ आए हैं, उन्हें जोखिम सीमित करने के लिए 1,740 प्रति शेयर का सख्त स्टॉप-लॉस रखने की सलाह दी गई है। यह स्तर इश्यू प्राइस से करीब 2.5% कम है। अगर शेयर में स्थिरता आती है और इसकी कीमत ऊपर जाती है, तो निवेशक स्टॉप-लॉस को भी धीरे-धीरे ऊपर कर सकते हैं।

वहीं, लंबी अवधि के निवेशक बाजार में ट्रेडिंग गतिविधियों के कारण आने वाले उतार-चढ़ाव के बावजूद शेयर को होल्ड कर सकते हैं। इससे उन्हें भारत में वित्तीय निवेश के लगातार बढ़ते दायरे और एनएसई के कारोबार में लंबे समय में संभावित वृद्धि का फायदा उठाने का मौका मिल सकता है।

24 Sep 2026, 10:21:43 AM IST

Stock Market Today: शेयर बाजार में हाहाकार

आज एनएसई आईपीओ लिस्टिंग के दिन शेयर बाजार में हाहाकार मचा है। देश के दोनों प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बीएसई के प्रमुख सूचकांक क्रमशः निफ्टी 50 और बीएसई करीब 1% नीचे कामकाज कर रहे हैं।

24 Sep 2026, 10:18:09 AM IST

NSE Share News: तेज हो रहा है एनएसई स्टॉक

एनएसई आईपीओ 1,800 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ, लेकिन शेयर में कारोबार की शुरुआत होते ही यह दनदनाते हुए ऊपर चढ़ गया। सुबह 10.15 बजे तक यह शेयर 1,878 रुपये के लेवल तक पहुंच गया जो इसकी लिस्टिंग प्राइस 1,800 रुपये से 4.33% जबकि आईपीओ प्राइस से 5.21% ज्यादा है।

24 Sep 2026, 10:07:11 AM IST

NSE IPO Listing: जोर पकड़ रहा है एनएसई का शेयर

एनएसई आईपीओ की उम्मीद से थोड़ी कमजोर लिस्टिंग के बाद निवेशक इस शेयर पर टूट पड़े हैं। शुरुआती कारोबार में एनएसई का शेयर लगातार मजबूत हो रहा है और सुबह 10.06 मिनट पर यह 4.08% यानी 72.80 अंक तेज होकर 1857.80 के स्तर पर चला गया है।

24 Sep 2026, 10:04:33 AM IST

NSE IPO Listed: एनएसई से पहले के बड़े आईपीओज का कैसा रहा था परफॉर्मेंस?

एनएसई से पहले हुंडई, एलआईसी और पेटीएम जैसे बड़े आईपीओज आ चुके हैं। इन तीनों ने लिस्टिंग पर निवेशकों को झटका ही दिया था क्योंकि तीनों अपनी-अपनी लागत से भी कम भाव पर लिस्ट हुए थे। डीटेल में जानिए पूरी बात।

24 Sep 2026, 09:57:07 AM IST

NSE IPO Premium: छोटे प्रीमियम पर लिस्ट हुआ एनएसई आईपीओ

एनएसई का आईपीओ उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। इससे बंपर प्रीमियम पाने की आस लिए निवेशकों को मायूसी ही हाथ लगी है। एनएसई का आईपीओ सिर्फ 15 रुपये के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। बीएसई पर इसकी लिस्टिंग 1,800 रुपये पर हुई जो 1,785 रुपये की लागत से सिर्फ 0.48% ज्यादा है।

24 Sep 2026, 09:52:47 AM IST

NSE IPO Listing: लिस्टिंग दमदार नहीं

एनएसई आईपीओ की लिस्टिंग उम्मीद के अनुसार नहीं रही। देश के दूसरे सबसे बड़े आईपीओ से निवेशकों और विश्लेषकों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन यह 1% से भी कम सिर्फ 0.84% प्रीमियम पर लिस्ट हो पाया है। बीएसई पर इसकी लिस्टिंग 1,800 रुपये के भाव पर हुई है।

24 Sep 2026, 09:46:14 AM IST

NSE IPO Listing: 8 शेयरों का है लॉट साइज

एनएसई आईपीओ में निवेश करने वालों को कम से कम 14,280 रुपये लगाने पड़े क्योंकि 1,785 रुपये के भाव से 8 शेयरों का एक लॉट इसी कीमत पर आया है।

24 Sep 2026, 09:46:05 AM IST

NSE IPO Listing: 22 हजार करोड़ से ज्यादा का आईपीओ

एनएसई ने कुल 22,561.57 करोड़ रुपये मूल्य का आईपीओ इशू किया है। यह पूर्णतः ऑफर फोर सेल है जिसके तहत 12.64 करोड़ शेयरों को बिक्री के लिए रखा गया है।

24 Sep 2026, 09:42:03 AM IST

NSE IPO Listing: 1,785 रुपये है एनएसई आईपीओ की अपर प्राइस

एनएसई के आईपीओ का अपर प्राइस बैंड 1,785 रुपये है। ग्रे मार्केट में इसका जीएमपी आज 38 रुपये तक गिर गया है। अगर ग्रे मार्केट का दांव सही निकला तो यह आईपीओ 1,823 रुपये पर लिस्ट हो सकता है।

24 Sep 2026, 09:42:03 AM IST

NSE IPO की लिस्टिंग आज

NSE का आईपीओ 17 सितंबर को खुला था और 21 सितंबर को बंद हुआ था। इस आईपीओ को 5 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला है। ग्रे मार्केट में इसकी जीएमपी में लगातार गिरावट दर्ज की गई। लेकिन आज उसकी लिस्टिंग में असल में निवेशकों को कितना प्रीमियम मिलेगा, यह देखना होगा।

About the Author

Naveen Kumar Pandey

टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।

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