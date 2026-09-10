NSE IPO Latest GMP Update: घट गया आईपीओ का साइज, कब खुलेगा इश्यू? GMP से लेकर प्राइस बैंड तक जानें हर अपडेट

NSE IPO Lot size Latest Update: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के आईपीओ का लंबे समय से इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज ने अपने प्रस्तावित आईपीओ के आकार में कटौती करने की तैयारी की है।

Anuj ShrivastavaShivam Shukla
अपडेटेड10 Sep 2026, 02:57:48 PM IST
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NSE IPO का लेटेस्ट जीएमपी
NSE IPO का लेटेस्ट जीएमपी (AI generated image for representational purposes only)

NSE IPO Latest GMP: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आईपीओ का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट आया है। एनएसई आईपीओ का आकार घटा दिया गया है। अब बहुचर्चित आईपीओ 23,500 करोड़ रुपये का आएगा। द इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अब कंपनी ने इसके लिए 22000 से 23,500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है। आइए जानते हैं कंपनी अपने इस आईपीओ को कब लॉन्च करने वाली है और इसका ग्रे मार्केट में जीएमपी कितना चल रहा है।

यहां अपडेट्स फॉलो करें:
10 Sep 2026, 02:57:48 PM IST

NSE IPO Updates: कुछ शेयरधारकों ने बदली हिस्सेदारी बेचने की योजना

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के आगामी आईपीओ में कुछ बड़े निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बदल दी है। निवेशकों को उम्मीद है कि IPO की उम्मीद से कम कीमत के चलते शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद इसके भाव में अच्छी तेजी आ सकती है। रॉयटर्स के मुताबिक, मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इस महीने आने वाले IPO में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन, मॉर्गन स्टेनली से जुड़ा एक फंड, एमएस स्ट्रैटेजिक (मॉरीशस) और सिंगापुर की महोगनी लिमिटेड समेत कुछ शेयरधारक अब पहले के मुकाबले कम शेयर बेचने की तैयारी कर रहे हैं।

10 Sep 2026, 01:04:03 PM IST

छोटा हो सकता है NSE IPO का साइज

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के मचअवेटेड IPO का साइज पहले के अनुमान से छोटा हो सकता है। जानकारों के मुताबिक, कुछ शेयरधारकों ने आईपीओ के दौरान अपनी हिस्सेदारी बेचने से पीछे हटने का फैसला किया है। इसके चलते ऑफर फॉर सेल (OFS) का हिस्सा पहले तय किए गए 6 प्रतिशत से घटकर करीब 5.20 से 5.5 प्रतिशत रह सकता है। OFS कम होने से NSE के आईपीओ का कुल साइज भी घटकर करीब 25,000 से 27,000 करोड़ रुपये रह सकता है। पहले इसके करीब 30,000 करोड़ रुपये का होने का अनुमान था।

10 Sep 2026, 12:19:03 PM IST

बैंक ऑफ बड़ौदा को NSE से मिला डिविडेंड

बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक ने एक्सचेंज वित्त वर्ष 2026 के लिए डिविडेंड हासिल किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा को 76.90 करोड़ रुपये का डिविडेंड मिला है, जबकि इंडियन बैंक को 29.32 करोड़ रुपये का लाभांश मिला है।

10 Sep 2026, 11:55:12 AM IST

NSE IPO GMP Update: NSE के 2.47 करोड़ से ज्यादा शेयर बेचने की तैयारी में तीन शेयरधारक

NSE के प्रस्तावित IPO से पहले तीन बड़े शेयरधारकों ने एक्सचेंज में अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेचने की योजना बनाई है। Indian Bank, New India Assurance और Bank of Baroda मिलकर NSE के 2.47 करोड़ से ज्यादा शेयर बेचने की तैयारी कर रहे हैं।

10 Sep 2026, 10:58:13 AM IST

11 सितंबर के ISIN फ्रीज करेगा एक्सचेंज

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने अपने प्रस्तावित आईपीओ प्रक्रिया के तहत 11 सितंबर, 2026 से अपने शेयरों का ISIN फ्रीज करने का फैसला किया है। यानी, इस तारीख से NSE के शेयरों के ISIN में डिपॉजिटरी सिस्टम के जरिए लेन-देन पर रोक रहेगी। NSE ने शेयरधारकों को भेजी सूचना में बताया कि उसका ISIN नंबर INE721I01024 तब तक फ्रीज रहेगा, जब तक कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हो जाते और उनमें कारोबार शुरू नहीं हो जाता है।

10 Sep 2026, 10:36:24 AM IST

NSE IPO GMP Update: कितना चल रहा है NSE IPO का जीएमपी?

एनएसई आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 255 रुपये चल रहा है जो एक दिन पहले 245 रुपये था। कंपनी का अनलिस्टेड शेयर बुधवार को 2,025 रुपये पर बंद हुआ।

10 Sep 2026, 10:33:32 AM IST

NSE IPO Latest Update: कब खुल सकता है NSE का आईपीओ?

सूत्रों के अनुसार, आईपीओ का मूल्य दायरा 15 सितंबर को घोषित किए जाने की संभावना है, जबकि एंकर (बड़े) निवेशक 17 सितंबर को शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। इस आईपीओ के 18 सितंबर, 21 सितंबर और 22 सितंबर को खुला रहने की संभावना है।

10 Sep 2026, 10:32:32 AM IST

NSE IPO Latest Update: NSE IPO का प्राइस बैंड कितना हो सकता है?

एनएसई आईपीओ के प्राइस बैंड को लेकर भी बाजार में चर्चा तेज है। Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक NSE के आईपीओ का संभावित प्राइस बैंड 1,700 से 1,785 प्रति शेयर के आसपास रह सकता है। अगर शेयर की कीमत ऊपरी स्तर यानी 1,785 रखी जाती है, तो NSE का वैल्यूएशन करीब 4.4 लाख करोड़ के आसपास हो सकता है।हालांकि, अभी तक कंपनी की तरफ से आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।

About the Authors

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

Shivam Shukla

राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।

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