NSE IPO Live Updates: क्या 30000 करोड़ का नहीं आएगा NSE का IPO? ₹5000 करोड़ घट सकता है इश्यू साइज, जानिए वजह

केजरीवाल रिसर्च एंड इनवेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर अरुण केजरीवाल के मुताबिक, 8 सितंबर को अनलिस्टेड मार्केट में NSE का शेयर लगभग 2,050 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। यह इसके फेयर वैल्यू के बेहद करीब है। वहीं, 9 सितंबर को ग्रे मार्केट में NSE के शेयर 255 रुपये का प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे थे।

ऐसे में अगर 2,050 रुपये में से 255 रुपये का प्रीमियम घटा दिया जाए, तो अपर प्राइस बैंड 1,750 रुपये से ऊपर नहीं जा सकता। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर एक्सचेंज मैनेजमेंट 1,750 रुपये से ज्यादा का भाव रखता है, तो वैल्यूएशन काफी महंगा माना जाएगा और प्राइमरी मार्केट के निवेशकों के पास लिस्टिंग गेन के लिए कुछ खास नहीं बचेगा।