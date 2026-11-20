NSE Share Price Target: भारतीय शेयर बाजार के लिए निवेशकों के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास साबित हुआ है। देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के शेयरों ने BSE पर लगभग 3 प्रतिशत की उछाल के साथ 2,251 रुपये ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इस तेजी की वजह से न केवल निवेशकों को फायदा हुआ, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भारत का कद भी ऊंचा हुआ है। सितंबर के आखिरी सप्ताह में शेयर बाजार में कदम रखने वाली इस कंपनी ने महज कुछ ही सप्ताह में दुनिया के बड़े-बड़े दिग्गज एक्सचेंज भी इससे पीछे छोड़ दिया है।

Nasdaq और हांगकांग के HKEX को छोड़ा पीछे मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में NSE ने एक बड़ी छलांग लगाई है। अमेरिकी डॉलर के हिसाब से देखें, तो NSE अब दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेटर बन गया है। कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 59.7 अरब डॉलर या करीब 5.56 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इस मामले में इसने हांगकांग के एक्सचेंज HKEX और अमेरिका के दिग्गज टेक एक्सचेंज Nasdaq को पीछे छोड़ दिया है। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रमश: 58.1 अरब डॉलर और 57.7 अरब डॉलर है। यह रैंकिंग दुनिया भर के उन स्टॉक एक्सचेंजों की है जो शेयर बाजार में लिस्टेड हैं।

ऑलटाइम लो से 37% चढ़ा स्टॉक बता दें कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का हालिया प्रदर्शन काफी चौंकने वाला रहा है। अक्टूबर 2026 में इस शेयर ने 1,640.25 रुपये का अपना ऑल टाइम लो लेवल देखा था। लेकिन, इस स्तर से इसने 37 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की है। बीते एक महीने के दौरान स्टॉक में 28 फीसदी और पिछले एक हफ्ते में ही 11 फीसदी का उछाल आया है।

NSE शेयर प्राइस टार्गेट ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी रिसर्च ने NSE पर अपनी कवरेज शुरू की है। फर्म ने निवेशकों को खरीदने की सलाह दी है। इसके लिए 2,381 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। यह टारगेट पिछले बंद भाव से लगभग 9 फीसदी की बढ़त का संकेत है। ब्रोकरेज का कहना है कि भारत के कैपिटल मार्केट में NSE की मजबूत पकड़ और लगातार बढ़ रही रिटेल निवेशकों की भागीदारी इसे लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन निवेश विकल्प बनाती है।