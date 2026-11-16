NSE Global Access: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म इकाई एनएसईआईएक्स ग्लोबल एक्सेस (NSEIX Global Access) ने यूरोप के सात बाजारों तक निवेश की पहुंच बढ़ाई है। एक्सचेंज की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज के जरिए कहा गया है कि अब निवेशक 11,500 से अधिक सिक्योरिटीज तक पहुंच बना सकते हैं, जिनमें 8,200 से ज्यादा एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETFs) शामिल हैं।
इस विस्तार में फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। इससे यूरोपीय बाजारों में लिस्टेड सिक्योरिटीज और UCITS ETFs तक पहुंच मिलेगी। इससे उन निवेशकों के लिए निवेश के विकल्प बढ़ जाएंगे जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना चाहते हैं। कंपनी के मुताबिक, इस पहल का मकसद भारतीय निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निवेश के ज्यादा विकल्प मुहैया कराना है।
NSEIX Global Access के नए विस्तार में यूरोप के सात देश शामिल हैं। इनमें ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड हैं। इन बाजारों में लिस्टेड सिक्योरिटीज के साथ निवेशकों को UCITS ETF का विकल्प भी मिलेगा। इसके साथ प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध निवेश विकल्पों की संख्या 11,500 से अधिक हो जाएगी।
|यूरोपीय बाजार
|देश
|1
|ब्रिटेन
|2
|जर्मनी
|3
|फ्रांस
|4
|आयरलैंड
|5
|इटली
|6
|नीदरलैंड
|7
|स्विट्जरलैंड
इस घोषणा की सबसे बड़ी खासियत 8,200 से अधिक UCITS ETF तक पहुंच है। UCITS का पूरा नाम Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities है। यह यूरोपीय नियामकीय ढांचे के तहत संचालित निवेश फंड की एक श्रेणी है। ETF के जरिए निवेशक किसी एक कंपनी के शेयर के बजाय कई कंपनियों, बाजारों या किसी खास सेक्टर में एक साथ निवेश का एक्सपोजर ले सकते हैं।
UCITS ETF के जरिए निवेशकों को ग्लोबल इंडेक्स, अलग-अलग देशों के बाजारों, सेक्टर, निवेश थीम और विभिन्न एसेट क्लास में निवेश के विकल्प मिल सकते हैं। इसका एक फायदा यह भी है कि निवेशकों को हर कंपनी के शेयर अलग-अलग चुनने के बजाय फंड के जरिए किसी बाजार या सेक्टर में निवेश का विकल्प मिलता है। हालांकि, ETF में निवेश करने पर भी बाजार के उतार-चढ़ाव और फंड से जुड़े जोखिम बने रहते हैं।
NSEIX Global Access का कहना है कि यूरोपीय सिक्योरिटीज और UCITS ETF को जोड़ने का मकसद अंतरराष्ट्रीय निवेश के विकल्पों को एक इंटीग्रेटेड अकाउंट के जरिए मुहैया कराना है। इससे निवेशकों को अलग-अलग बाजारों में निवेश के लिए कई प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहने की जरूरत कम हो सकती है।
प्लेटफॉर्म पहले से अमेरिकी बाजारों में निवेश की सुविधा दे रहा है। अब यूरोप के सात बाजार जुड़ने से इसका अंतरराष्ट्रीय निवेश दायरा और व्यापक हो गया है। यह सुविधा लागू नियामकीय नियमों के तहत मिलेगी।
NSEIX Global Access IFSC Limited, NSE International Exchange की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह गुजरात के गिफ्ट सिटी (GIFT City) से काम करती है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी (IFSCA) के नियामकीय ढांचे के तहत ग्लोबल एक्सेस प्रोवाइडर के रूप में रजिस्टर्ड है।
कंपनी का मकसद भारतीय निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक नियामकीय व्यवस्था के तहत पहुंच उपलब्ध कराना है। यूरोपीय बाजारों का जुड़ना इसी रणनीति का हिस्सा है।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।