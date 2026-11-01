NTPC Share Target: ₹316 के इस सरकारी शेयर पर ब्रोकरेज फिदा! 47% रिटर्न की उम्मीद, जानिए नया टारगेट

NTPC Buy Rating: सरकारी बिजली कंपनी NTPC के सितंबर तिमाही (Q2FY27) के नतीजे मजबूत रहे हैं। कंपनी ने इस दौरान मुनाफे से लेकर रेवेन्यू तक में अच्छी बढ़त दर्ज की है। मजबूत बिजली उत्पादन और आने वाले समय में क्षमता विस्तार की योजनाओं को देखते हुए ब्रोकरेज ने शेयर पर अपना भरोसा कायम रखा है। ब्रोकरेज ने NTPC के शेयर को Buy Rating दी है और इसका टारगेट प्राइस 466 रुपये रखा है। 30 अक्टूबर 2026 को शेयर का भाव 316 रुपये था। इस हिसाब से मौजूदा स्तर से शेयर में करीब 47 फीसदी की तेजी की संभावना जताई गई है।
NTPC ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का ऑपरेशंस से रेवेन्यू सालाना आधार पर 21.2 फीसदी बढ़कर 54,200 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वहीं, EBITDA में भी 21 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह 15,600 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का नेट प्रॉफिट (PAT) सालाना आधार पर 40.7 फीसदी बढ़कर 7,350 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल की समान तिमाही में यह करीब 5,220 करोड़ रुपये था।
ब्रोकरेज के मुताबिक, NTPC आने वाले समय में भारत की ऊर्जा जरूरतों और एनर्जी ट्रांजिशन दोनों में अहम भूमिका निभा सकती है। कंपनी का थर्मल पावर क्षमता विस्तार, रिन्यूएबल एनर्जी में बढ़ती मौजूदगी और नए बिजनेस सेगमेंट में निवेश भविष्य की ग्रोथ को सहारा दे सकते हैं।ब्रोकरेज ने NTPC पर Buy Rating बरकरार रखी है और 466 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है।
|वित्तीय प्रदर्शन
|Q2 FY27
|Q2 FY26
|सालाना बदलाव
|एकीकृत शुद्ध मुनाफा
|₹7,351 करोड़
|₹5,225 करोड़
|+40.68%
|अनुषंगी कंपनियों का मुनाफा
|₹1,990 करोड़
|₹1,149 करोड़
|+73%
|एकल आधार पर कुल आय
|₹46,842 करोड़
|₹40,689 करोड़
|+15.12%
|एकल आधार पर शुद्ध मुनाफा (PAT)
|₹5,320 करोड़
|₹4,653 करोड़
|+14%
बता दें कि NTPC ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 30% की दर से पहला अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। इसके तहत निवेशकों को हर इक्विटी शेयर पर ₹3 का लाभांश मिलेगा।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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