Nuvama Picks: ब्रोकरेज फर्म ने इन 3 दिग्गज शेयरों पर लगाया बड़ा दांव, मिल सकता है 59% तक का तगड़ा रिटर्न

Nuvama Picks| Stocks to buy: शेयर बाजार में सितंबर 2026 तिमाही का अर्निंग्स सीजन अपने आखिरी चरण में है। ऐसे में कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर शेयरों की रेटिंग में लगातार बदलाव हो रहा है। अगर आप भी निवेश के लिए भरोसेमंद शेयरों की तलाश में हैं, तो ब्रोकरेज फर्म नुवामा (Nuvama) की ताजा रिपोर्ट आपके काम आ सकती है। नुवामा ने तिमाही रिजल्ट्स के रिव्यू करने के बाद तीन प्रमुख कंपनियों के शेयरों पर अपनी Buy की रेटिंग बरकरार रखी है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि आने वाले समय में ये शेयर निवेशकों को 16 फीसदी से लेकर 59 फीसदी तक का शानदार मुनाफा दे सकते हैं।

टाटा पावर शेयर प्राइस टार्गेट ब्रोकरेज फर्म ने टाटा ग्रुप की प्रमुख पावर सेक्टर कंपनी टाटा पावर पर 416 रुपये का टार्गेट प्राइस दिया है। यह मौजूदा लेवल से 16 प्रतिशत की बढ़त का संकेत है। वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के नतीजों के बाद से इस शेयर में 15 फीसदी की गिरावट आ चुकी है, लेकिन ब्रोकरेज का मानना है कि अब गिरावट का दौर खत्म हो गया है। दूसरी तिमाही में कंपनी के रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस का प्रॉफिट सालाना आधार पर 1.7 गुना बढ़ गया है। सोलर और विंड पावर प्लांट की बेहतर क्षमता और कोयले की ऊंची कीमतों से मिले 330 करोड़ रुपये के अतिरिक्त फायदे ने कंपनी को सपोर्ट किया है।

लेमन ट्री होटल्स शेयर प्राइस टार्गेट वहीं, होटल सेक्टर की फेमस कंपनी लेमन ट्री होटल्स पर नुवामा सबसे ज्यादा बुलिश है। ब्रोकरेज ने अगले 12 महीनों के लिए 191 रुपये का टार्गेट सेट किया है। यह मौजूदा भाव से लगभग 59 प्रतिशत की जोरदार बढ़ोतरी की ओर इशारा है। फाइनेंशियल ईयर 2027 के दूसरे क्वार्टर में कंपनी का कुल रेवेन्यू सालाना आधार पर 18 फीसदी बढ़ी है, जबक मुनाफे में 28 फीसदी का उछाल आया है। पिछले दो तिमाहियों की सुस्ती के बाद कंपनी के प्रीमियम ब्रांड Aurika की ऑक्यूपेंसी में 500 बेसिस पॉइंट्स का सुधार हुआ है। इसके कमरे के औसत किराए (ARR) में 9 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की गई है।

व्हर्लपूल ऑफ इंडिया शेयर प्राइस टार्गेट इसके अलावा, नुवामा ने अपनी इस लिस्ट में घरेलू सामान बनाने वाली कंपनी व्हर्लपूल ऑफ इंडिया को भी शामिल किया है। ब्रोकरेज ने इसके लिए 1260 रुपये का लक्ष्य तय किया है। गाइडेंस में कटौती के बावजूद यह शेयर मौजूदा स्तर से 49 फीसदी तक चढ़ सकता है। रॉ मैटेरियल की कॉस्ट में बढ़ोतरी के कारण कंपनी के ग्रॉस मार्जिन पर दबाव दर्ज किया गया है। EBITDA मार्जिन सालाना आधार पर 140 बेसिस पॉइंट्स घट गया है। हालांकि, कॉस्ट कंट्रोल के से कुछ राहत मिली है। कंपनी ने प्रॉफिट मार्जिन को बचाए रखने के लिए नवंबर 2026 से अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू कर दी है।