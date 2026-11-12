Nuvama Picks: ब्रोकरेज फर्म ने इन 3 दिग्गज शेयरों पर लगाया बड़ा दांव, मिल सकता है 59% तक का तगड़ा रिटर्न

Nuvama Picks| Stocks to buy: शेयर बाजार में सितंबर 2026 तिमाही का अर्निंग्स सीजन अपने आखिरी चरण में है। ऐसे में कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर शेयरों की रेटिंग में लगातार बदलाव हो रहा है। अगर आप भी निवेश के लिए भरोसेमंद शेयरों की तलाश में हैं, तो ब्रोकरेज फर्म नुवामा (Nuvama) की ताजा रिपोर्ट आपके काम आ सकती है। नुवामा ने तिमाही रिजल्ट्स के रिव्यू करने के बाद तीन प्रमुख कंपनियों के शेयरों पर अपनी Buy की रेटिंग बरकरार रखी है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि आने वाले समय में ये शेयर निवेशकों को 16 फीसदी से लेकर 59 फीसदी तक का शानदार मुनाफा दे सकते हैं।

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टाटा पावर शेयर प्राइस टार्गेट ब्रोकरेज फर्म ने टाटा ग्रुप की प्रमुख पावर सेक्टर कंपनी टाटा पावर पर 416 रुपये का टार्गेट प्राइस दिया है। यह मौजूदा लेवल से 16 प्रतिशत की बढ़त का संकेत है। वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के नतीजों के बाद से इस शेयर में 15 फीसदी की गिरावट आ चुकी है, लेकिन ब्रोकरेज का मानना है कि अब गिरावट का दौर खत्म हो गया है। दूसरी तिमाही में कंपनी के रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस का प्रॉफिट सालाना आधार पर 1.7 गुना बढ़ गया है। सोलर और विंड पावर प्लांट की बेहतर क्षमता और कोयले की ऊंची कीमतों से मिले 330 करोड़ रुपये के अतिरिक्त फायदे ने कंपनी को सपोर्ट किया है।

लेमन ट्री होटल्स शेयर प्राइस टार्गेट वहीं, होटल सेक्टर की फेमस कंपनी लेमन ट्री होटल्स पर नुवामा सबसे ज्यादा बुलिश है। ब्रोकरेज ने अगले 12 महीनों के लिए 191 रुपये का टार्गेट सेट किया है। यह मौजूदा भाव से लगभग 59 प्रतिशत की जोरदार बढ़ोतरी की ओर इशारा है। फाइनेंशियल ईयर 2027 के दूसरे क्वार्टर में कंपनी का कुल रेवेन्यू सालाना आधार पर 18 फीसदी बढ़ी है, जबक मुनाफे में 28 फीसदी का उछाल आया है। पिछले दो तिमाहियों की सुस्ती के बाद कंपनी के प्रीमियम ब्रांड Aurika की ऑक्यूपेंसी में 500 बेसिस पॉइंट्स का सुधार हुआ है। इसके कमरे के औसत किराए (ARR) में 9 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की गई है।

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व्हर्लपूल ऑफ इंडिया शेयर प्राइस टार्गेट इसके अलावा, नुवामा ने अपनी इस लिस्ट में घरेलू सामान बनाने वाली कंपनी व्हर्लपूल ऑफ इंडिया को भी शामिल किया है। ब्रोकरेज ने इसके लिए 1260 रुपये का लक्ष्य तय किया है। गाइडेंस में कटौती के बावजूद यह शेयर मौजूदा स्तर से 49 फीसदी तक चढ़ सकता है। रॉ मैटेरियल की कॉस्ट में बढ़ोतरी के कारण कंपनी के ग्रॉस मार्जिन पर दबाव दर्ज किया गया है। EBITDA मार्जिन सालाना आधार पर 140 बेसिस पॉइंट्स घट गया है। हालांकि, कॉस्ट कंट्रोल के से कुछ राहत मिली है। कंपनी ने प्रॉफिट मार्जिन को बचाए रखने के लिए नवंबर 2026 से अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू कर दी है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।