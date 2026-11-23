Nvidia CEO Comeback: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप बाजार की दिग्गज कंपनी एनवीडिया (Nvidia) में बड़ा नेतृत्व बदलाव देखने को मिला है। कंपनी के को-फाउंडर जेनसन हुआंग एक बार फिर CEO की जिम्मेदारी संभालेंगे। बोर्ड ने 23 नवंबर को उन्हें तत्काल प्रभाव से प्रेसिडेंट, CEO और बोर्ड डायरेक्टर के पद पर बहाल करने का फैसला किया है। इस घोषणा के बाद अमेरिकी बाजार में प्री-मार्केट कारोबार के दौरान Nvidia के शेयर में करीब 28% की तेजी दर्ज की गई।

हुआंग ने एक चीनी महिला से रिश्ते और चीन को एडवांस चिप सप्लाई करने से जुड़े आरोपों के बीच 12 नवंबर को पद छोड़ दिया था। बोर्ड का कहना है कि हुआंग की वापसी से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। हालांकि, विदेशी खुफिया एजेंसी से जुड़े मामले में उनके खिलाफ जांच जारी रहेगी।

Nvidia का शेयर 161.25 डॉलर तक पहुंचा Coinpaper की रिपोर्ट के मुताबिक, 23 नवंबर को प्री-मार्केट कारोबार में Nvidia का शेयर करीब 28% चढ़कर 161.25 डॉलर तक पहुंच गया। शुक्रवार के 125.53 डॉलर के बंद भाव से इसमें 35.72 डॉलर की बढ़त दर्ज की गई।

हालांकि, इस उछाल के बावजूद शेयर अक्टूबर में बने करीब 243 डॉलर के रिकॉर्ड स्तर से लगभग 34% नीचे था। यानी CEO की वापसी से निवेशकों को राहत जरूर मिली, लेकिन शेयर अभी अपने पुराने उच्च स्तर तक नहीं आया है।

रिकॉर्ड कमाई के बावजूद शेयर पर दबाव Nvidia ने हाल ही में वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही में 115.8 अरब डॉलर का रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया था। कंपनी के मुताबिक, यह पिछले साल की समान अवधि से 103% अधिक था। इसके डेटा सेंटर कारोबार से 107.6 अरब डॉलर का राजस्व आया। कंपनी ने चौथी तिमाही में करीब 130 अरब डॉलर के राजस्व का अनुमान भी दिया था।

इसके बावजूद कंपनी के शेयर पर नेतृत्व में अनिश्चितता, निर्यात प्रतिबंधों और AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को लेकर निवेशकों की चिंताओं का दबाव बना हुआ था। अब हुआंग की वापसी से बाजार का ध्यान फिर कंपनी की AI रणनीति और कारोबार की दिशा पर जा सकता है।

छह दिन में बोर्ड ने क्यों बदला फैसला? Nvidia के बोर्ड ने 12 नवंबर को जेनसन हुआंग का इस्तीफा स्वीकार किया था। इसके बाद कंपनी की CFO कोलेट क्रेस को अंतरिम CEO बनाया गया। 17 नवंबर को बोर्ड चेयरमैन हार्वे जोन्स ने निवेशकों को बताया था कि बोर्ड हुआंग को दोबारा CEO बनाने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि, 23 नवंबर को बोर्ड ने अपना फैसला बदल दिया। कंपनी के मुताबिक, हुआंग के साथ कई दौर की बातचीत के बाद बोर्ड उनकी सफाई और कंपनी का नेतृत्व करने की क्षमता को लेकर संतुष्ट हुआ। बोर्ड ने सर्वसम्मति से उनकी वापसी को मंजूरी दे दी।

हुआंग के खिलाफ जांच जारी रहेगी Nvidia ने बताया कि फैसले की प्रक्रिया के दौरान बोर्ड को अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से भी इनपुट मिले हैं। इसके आधार पर बोर्ड का मानना है कि हुआंग की वापसी से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। हालांकि, कंपनी ने यह भी साफ किया है कि हुआंग से जुड़े मामलों की स्वतंत्र जांच जारी रहेगी। बोर्ड ने राष्ट्रीय सुरक्षा और एक्सपोर्ट कंट्रोल से जुड़े जोखिमों की निगरानी के लिए अलग समिति भी बनाई है। कंपनी मुख्य अनुपालन अधिकारी (Chief Compliance Officer) का नया पद भी शुरू करने जा रही है।

ट्रंप ने भी हुआंग की वापसी का किया था समर्थन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया पर कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि एनवीडिया का बोर्ड हुआंग को वापस लाएगा। ट्रम्प ने कहा था कि हुआंग की वापसी कंपनी और अमेरिका, दोनों के हित में होगी। हुआंग ने 17 नवंबर को भी कहा था कि अगर बोर्ड को लगता है कि उनकी वापसी कंपनी और अमेरिका के हित में है, तो वे CEO की जिम्मेदारी दोबारा संभालने के लिए तैयार हैं।