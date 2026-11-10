Nvidia CEO पर चीनी जासूस के साथ अफेयर के आरोप से हड़कंप, FBI ने शुरू की जांच, क्या भारतीय शेयर बाजार को होगा फायदा?

Nvidia CEO Affair News: दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्रांति का नेतृत्व कर रही दिग्गज टेक कंपनी एनवीडिया (Nvidia) इस समय एक अभूतपूर्व संकट से जूझ रही है। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) जेन्सन हुआंग ( Jensen Hang) पर चीनी खुफिया एजेंसी के रडार पर होने के आरोप सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। इस पूरे मामले में चीनी जासूसी का एंगल जुड़ने से अमेरिकी शेयर बाजार में कंपनी के शेयर शुरुआती कारोबार में ही 8 फीसदी तक टूट गए।

FBI ने शुरू की जांच इस बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले में सीधे हस्तक्षेप किया है। उन्होंने कहा कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि, अमेरिकी राजनीति और सिलिकॉन वैली में मचे इस हड़कंप के बीच भारतीय शेयर बाजार और निवेशकों के लिए एक राहत की खबर भी सामने आ रही है।

कैसे खुला मामला दरअसल, यह मामला न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में जेन्सन हुआंग के सिंगापुर की डेटा सेंटर कंपनी मेगास्पीड इंटरनेशनल की एक्स-एक्जीक्यूटिव एलिस हुआंग के साथ अफेयर के खुलासे के बाद आया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों (FBI) के मुताबिक, एलिस हुआंग कथित तौर पर चीन के लिए जानकारी जुटाने के काम में शामिल थी।

चीन ने कहा बदनाम करने की हो रही कोशिश हुआंग की तरफ से इस अफेयर की बात मानने के बाद एनवीडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आनन-फानन में इंटरनल जांच शुरू की है। हालांकि बोर्ड का साफ कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी या कंपनी के किसी भी गोपनीय डेटा से कोई समझौता नहीं हुआ है। दूसरी ओर, चीन के विदेश मंत्रालय ने इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इसे चीन को बदनाम करने की एक कूटरचित साजिश करार दिया है।

ट्रंप ने एनविडिया CEO का किया समर्थन इस पूरे घटनाक्रम पर व्हाइट हाउस का भी ऑफिशियल बयान भी सामने आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को बताया कि उन्होंने खुद जेन्सन हुआंग से इस मसले पर बातचीत की है। ट्रंप के मुताबिक, हुआंग को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह महिला कोई विदेशी खुफिया एजेंट हो सकती है। ट्रंप ने भरोसा जताते हुए कहा कि वह हुआंग की बात पर पूरा यकीन करते हैं और उम्मीद है कि जांच के बाद स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी।

इस मामले का भारतीय बाजार पर क्या होगा असर? बता दें कि बीते एक साल में जब दुनिया भर के शेयर बाजार AI बूम के दम पर रिकॉर्ड हाई को छू रहे थे, तब भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी पर दबाव बना हुआ था। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकालकर उन ग्लोबल टेक कंपनियों में लगा रहे थे, जो सीधे चिप और AI से जुड़ी थीं। अब जब AI कंपनियों के हाई वैल्युएशन पर संशय हुआ है, तो फिर से विदेशी निवेशक भारत लौटने के संकेत दे रहे हैं।

कच्चे तेल की नरम कीमतें और घरेलू कंपनियों का मजबूत मुनाफा भारतीय अर्थव्यवस्था को एक सुरक्षित ठिकाना बना रहा है। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस भी इसे लेकर उत्साहित हैं। हाल ही में HSBC ने भारतीय शेयरों की रेटिंग को अपग्रेड कर ओवरवेट कर दिया है, जबकि Citigroup ने निफ्टी 50 के 12 महीने के टार्गेट में बढ़ोतरी की है। अगर ग्लोबल इन्वेस्टर अब एआई सेक्टर से पैसा निकालकर डायवर्सिफाइ लाते हैं, तो इसका सीधा फायदा भारतीय बाजारों को मिलेगा।