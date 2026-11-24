Nvidia Stock Crash: एआई की दौड़ में एनवीडिया (Nvidia) को मिली एक दिन की जबरदस्त बढ़त ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। सोमवार को कंपनी के शेयर 31.48% उछल गए। इसबीच मंगलवार को तस्वीर पलट गई। शेयर करीब 9% गिरकर 150.50 डॉलर पर आ गया। इस तेज उलटफेर के पीछे सिर्फ मुनाफावसूली नहीं, बल्कि एआई पर कंपनियों के भारी खर्च से मिलने वाले रिटर्न, अमेरिका की नियामकीय नीतियों और बढ़ती ब्याज दरों को लेकर निवेशकों की चिंता भी है।
सोमवार को कंपनी के बोर्ड द्वारा संस्थापक जेनसेन हुआंग को फिर से CEO नियुक्त किए जाने के बाद, शेयर 165.05 डॉलर पर बंद हुए थे। इस तेजी से एनवीडिया के मार्केट वैल्यू में लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर जुड़ गए, जिससे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया। अब बाजार के सामने बड़ा सवाल है कि एआई में अरबों डॉलर का निवेश वास्तव में कंपनियों के मुनाफे में कितनी तेजी से बदल पाएगा।
हुआंग की वापसी पर शुरू में जो उत्साह था, वह तब कम हो गया जब निवेशकों का ध्यान एनवीडिया बोर्ड द्वारा की जा रही उस जांच की ओर गया, जिसमें यह पता लगाया जा रहा है कि क्या वह किसी विदेशी जासूसी अभियान का निशाना थे और क्या इस घटना से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कोई चिंता पैदा होती है।
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में इस मामले की जानकारी रखने वालों के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका चीन और दर्जनों अन्य देशों पर टैरिफ बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इस खबर के सामने आने के बाद, एनवीडिया (Nvidia) के साथ-साथ AI और सेमीकंडक्टर से जुड़े अन्य प्रमुख शेयरों में फिर से गिरावट का दौर शुरू हो गया।
एनवीडिया (Nvidia) में कमजोरी के साथ-साथ अमेरिकी इक्विटी फ्यूचर्स में भी बड़े पैमाने पर गिरावट देखने को मिली है। न्यूयॉर्क में सुबह 10:03 बजे तक S&P 500 इंडेक्स में 0.4% की गिरावट आई। इससे पहले, अप्रैल 2025 के बाद से इसमें एक दिन की सबसे बड़ी तेजी दर्ज की गई थी।
वहीं, नैस्डैक 100 (Nasdaq 100) इंडेक्स में 1.6% की गिरावट आई। सोमवार को नैस्डैक 100 में लगभग 7% की उछाल आया था। इससे इसके मार्केट वैल्यू में 2.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की बढ़ोतरी हुई। इस तेजी में एनवीडिया का बड़ा योगदान था।
फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स में 6% की गिरावट आई, जिससे जून के उच्चतम स्तर से इसकी गिरावट लगभग 40% तक पहुंच गई। Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. और Alphabet Inc. के शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई। हाल के हफ्तों में शेयर बाजार में अस्थिरता देखी गई है, क्योंकि हुआंग के अचानक एनवीडिया (Nvidia) से अलग होने से आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की लाभ क्षमता और इसके विकास में कंपनियों द्वारा निवेश किए गए सैकड़ों अरब डॉलर को लेकर बढ़ती चिंताओं को बल मिला है।
व्यक्तिगत शेयरों की बात करें तो, Anthropic PBC के शेयर में लगभग 7% की गिरावट आई और यह अपने IPO ऑफर प्राइस $83 प्रति शेयर से नीचे कारोबार कर रहा था।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, सर्वर बनाने वाली कंपनी 'ह्यूलेट पैकार्ड एंटरप्राइज कंपनी' (Hewlett Packard Enterprise Co) के शेयरों में 13% की गिरावट आई। कंपनी ने अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2027 में उसके क्लाउड और AI सेगमेंट का ऑपरेटिंग मार्जिन पिछली तिमाही की तुलना में कम रहेगा। इससे यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या कंपनी की प्राइसिंग पावर और ग्रोथ अपने पीक पर पहुंच गई हैं।